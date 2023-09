V Rimu so danes pogrebne slovesnosti za dolgoletnim italijanskim predsednikom Giorgiem Napolitanom, ki se jih udeležujejo številni evropski voditelji in politiki. V imenu predsednice Nataše Pirc Musar se pogreba v italijanski poslanski zbornici udeležuje njen predhodnik Borut Pahor.

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter) sporočil, da je v Italiji, kjer se je udeležil pogreba nekdanjega italijanskega predsednika Giorgia Napolitana. Ta je umrl v petek v starosti 98 let v rimski bolnišnici, potem ko je imel že dlje časa zdravstvene težave.

Bivši predsednik republike Borut Pahor se v imenu predsednice RS Nataše Pirc Musar v Rimu udeležuje pogrebnih slovesnosti za nekdanjim predsednikom Italijanske Republike Giorgiom Napolitanom. Pred pričetkom slovesnosti ga je sprejel predsednik Italijanske republike Mattarella. pic.twitter.com/AdglBIiEFM — Borut Pahor (@BorutPahor) September 26, 2023

Na državniškem pogrebu Napolitana, ta je bil predsednik Italije med letoma 2006 in 2015, so se med drugim zbrali francoski in nemški predsednik Emmanuel Macron in Frank-Walter Steinmeier, nekdanji avstrijski predsednik Heinz Fischer, nekdanji francoski predsednik Francois Hollande, albanski premier Edi Rama, nekdanji portugalski predsednik Anibal Antonio Cavaco Silva in vojvodinja Edinburška Sophie.

Od domačega političnega vrha so med drugim prišli premierka Giorgia Meloni in več nekdanjih predsednikov vlad ter aktualni italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Slovensko predsednico republike Natašo Pirc Musar pa je v Rimu zamenjal nekdanji predsednik Pahor. Zakaj se pogreba ne udeležuje Pirc Musarjeva, smo preverili v njenem kabinetu. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.