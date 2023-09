Po stroških Tanje Fajon razkrivamo še podatke o potovanju Nataše Pirc Musar

"Skladno z uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino so v poslovnem razredu potovali predsednica republike, šefinja kabineta in svetovalec predsednice, ostali člani delegacije pa v ekonomskem," so pojasnili v predsedničinem kabinetu.

"Skladno z uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino so v poslovnem razredu potovali predsednica republike, šefinja kabineta in svetovalec predsednice, ostali člani delegacije pa v ekonomskem," so pojasnili v predsedničinem kabinetu. Foto: Reuters

Stroški udeležbe predsednice republike Nataše Pirc Musar skupaj s petčlansko delegacijo na septembrskem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku so znašali 47.543 evrov, pri čemer stroški dnevnic v ta znesek niso zajeti. Potni stroški, katerih glavnino predstavljajo letalske vozovnice, so v povprečju znašali 3.212 evrov na osebo. Kot smo poročali, je pot zunanje ministrice Tanje Fajon s sedemčlansko delegacijo na isti dogodek in v istem časovnem obdobju stala 67.349 evrov, pri čemer so potni stroški v povprečju na osebo nanesli 4.384 evrov, torej v povprečju več kot 1.100 evrov več kot pri delegaciji predsednice republike.

Javna razprava o stroških službenih poti visokih politikov se je začela z razkritjem TV Slovenija, da je 15-dnevna pot ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik skupaj s štirimi sodelavkami na konferenco v New York stala 33 tisoč evrov, pri čemer so potni stroški na osebo v povprečju znašali 2.682 evrov. Z ministrico je potoval tudi njen mož, ki pa je po poročanju POP TV za letalsko karto plačal 973 evrov.

Potem ko smo razkrili podatke o stroških osemdnevnega potovanja zunanje ministrice Tanje Fajon na zasedanje ZN, pri čemer je cena nočitev za celotno delegacijo znašala 32.276 evrov, potni stroški pa 35.073 evrov, zdaj objavljamo še podatke o potovanju predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je potekalo v istem obdobju.

Kdo vse je še potoval s predsednico?

Kot so nam sporočili iz njenega kabineta, so uradno delegacijo poleg predsednice republike Slovenije Nataše Pirc Musar sestavljali še:

- šefinja kabineta predsednice republike Ula Tomaduz,

- svetovalec predsednice republike za mednarodne odnose Zlatko Šabič,

- uradni govorec predsednice republike Nejc Šporin ter

- "skladno s stalno prakso pri poteh v tujino" tudi predstavnik protokola in uradni fotograf/snemalec.

S predsednico ni potoval nihče od njenih družinskih članov, so zagotovili.

Potni stroški 19.277 evrov

Delegacija je v New York z letališča na Dunaju poletela z redno linijo v soboto, 16. septembra, in še isti dan – zaradi časovne razlike – v poznih večernih urah pristala na letališču JFK v New Yorku. Predsednica je iz New Yorka z letališča Newark proti Dunaju z redno linijo poletela v petek, 22. septembra 2023, in na Dunaju pristala v soboto, 23. septembra. Pot iz Ljubljane na Dunaj in iz Dunaja v Ljubljano je delegacija opravila z avtomobilom.

Skladno z uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino so v poslovnem razredu potovali predsednica republike, šefinja kabineta in svetovalec predsednice, ostali člani delegacije pa v ekonomskem. Skupni stroški poti za uradno delegacijo so znašali 19.277 evrov, so nam pojasnili.

Stroški nočitev so znašali 28.266 evrov

Skupni stroški nočitev uradne delegacije, ki je prenočevala v hotelu The Westin New York Grand Central, pa so znašali 28.266 evrov. Predstavnik protokola je z bivanjem v hotelu pričel že 13. septembra, saj je skladno z običajno prakso izvajanja priprav na prihod uradne delegacije na lokacijo prispel predčasno, v Slovenijo pa se je vrnil skupaj s preostalimi člani delegacije.

"Ob tem dodajamo, da predsednica ni bivala v predsedniški suiti, ampak je uporabljala standardno namestitev, tako kot ostali člani delegacije. Cene hotelskih namestitev v času zasedanja Generalne skupščine ZN sicer občutno narastejo, saj namestitvene kapacitete potrebujejo delegacije iz celotnega sveta, česar se hotelirji dobro zavedajo. Dnevnice za uradno delegacijo še niso bile obračunane, ta podatek vam bomo posredovali naknadno," so še sporočili iz urada predsednice.

Koliko so znašali stroški Pahorjevih poti v New York?

Preverili smo tudi, koliko so davkoplačevalce stale poti nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja na zasedanja generalne skupščine OZN v New Yorku. Kot je razvidno iz spodnje tabele, so stroški Pahorjevega lanskega obiska znašali slabih 52.700 evrov, leto pred tem pa 28.845 evrov.

Leta 2020 je zasedanje zaradi pandemije koronavirusa potekalo v virtualni obliki, za leto 2019 podatkov v predsedničinem kabinetu, kot pravijo, nimajo, leta 2018 pa so stroški znašali dobrih 33 tisoč evrov.

Vir: Kabinet predsednice republike