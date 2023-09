Ministrica Sanja Ajanović Hovnik v središču nove afere?

V javnosti je završalo, ko so na dan prišle informacije, koliko je ministrica Sanja Ajanovič Hovnik potrošila za službeno potovanje. Skupaj s pomožno vodjo kabineta in tremi strokovnimi sodelavkami z ministrstva je junija obiskala forum v New Yorku, kar je ministrstvo stalo 33 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja. Ajanović Hovnikovo je na potovanju spremljal tudi mož, ki pa si je pot plačal sam. Da bi lahko za potovanje zapravila manj, je priznala tudi ministrica, ki kljub številnim očitkom ne vidi razloga za svoj odstop. Podporo ministrici so izrekli v poslanski skupini Svoboda, medtem v NSi zahtevajo sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ.

300 tisočakov podjetju, ki ga vodi nekdanja poslovna partnerica ministrice

A zdi se, da se Ajanović Hovnikovi ministrski stolček še ni nehal tresti. Večer danes poroča o morebitnem netransparentnem razdeljevanju sredstev njenega ministrstva. To je konec letošnjega marca objavilo prvi javni razpis za "krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na področju aktivnih državljanskih pravic".

Med največjimi prejemniki sredstev je tudi Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) s sedežem v Mariboru, ki je posredno povezan z ministrico. Vodi ga namreč Kaja Primorac, ki je hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center. Do sredine lanskega junija je bila direktorica in solastnica omenjenega podjetja tudi Ajanović Hovnikova, po imenovanju za ministrico pa je svoj 50-odstotni delež podjetja podarila svoji mami, je poročal portal Oštro. Podjetje, ki so mu na razpisu ministrstva za javno upravo odobrili 300 tisoč evrov, torej vodi nekdanja poslovna partnerica ministrice.

Šlo je za javni razpis v vrednosti približno 10,6 milijona evrov. V prvem krogu, ta se je iztekel 15. maja, je bilo za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij na voljo okoli 6,9 milijona evrov. Javno odpiranje vlog so na ministrstvu izvedli 19. maja. Na ministrstvu za javno upravo so za Večer pojasnili, da je postopek javnega razpisa v celoti vodila strokovna komisija in da ministrica ni sodelovala v nobeni fazi odločanja ter ni in tudi nikoli ni bila v nikakršnem poslovnem odnosu z IPES Maribor. Zanimivo imata sicer podjetji IPES Maribor in Smart Center sedež na istem naslovu.

Po Bobnarjevi in Bešič Loredanu še Ajanović Hovnikova?

Ajanović Hovnikova naj bi bila v zadnjem času sicer kritična do nekaterih potez predsednika vlade Roberta Goloba, všeč pa ji ni niti obnašanje generalne sekretarke stranke Gibanje Svoboda Vesne Vuković, zaradi česar naj bi postala tarča različnih kadrov znotraj stranke. Če se bo morala Ajanović Hovnikova zaradi vseh očitkov posloviti od ministrskega stolčka, se med glavnimi kandidati za njenega naslednika že omenja Rudija Medveda, trenutno državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo.