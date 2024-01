Odstopljeni ministrici naj bi se nasmihala služba v državnem podjetju

Nekdanja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik naj bi bila med devetimi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za delovno mesto vodje sektorja za pravne zadeve in kadre na Slovenskih železnicah, sta poročala Večer in Dnevnik. Sodeč po razpisnih pogojih ji je to mesto pisano na kožo, saj je razpis med drugim zahteval, da bodo imeli prednost kandidati z izkušnjami "na področju kompleksnejših plačnih sistemov in njihove prenove".