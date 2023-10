Ministrica Ajanović Hovnik je stopila pred novinarje #vŽivo

Izjavo je Ajanović Hovnikova podala v času, ko se nadnjo zgrinjajo očitki, povezani z visokimi stroški službene poti v New York in razpisom za nevladne organizacije.

"Opravili smo temeljit pregled potnih stroškov. Ugotovili smo nekaj sumov nepravilnosti pri izdaji moje vozovnice in rešujemo z agencijo, ki jih je izdala. Če bo treba, bomo šli tudi v tožbo. Ugotovili smo tudi, da nakupi vozovnic v državni upravi niso optimalni, kar nameravamo spremeniti."

Ajanović Hovnikova se je znašla tudi sredi dvomov o transparentnosti razdeljevanja javnih sredstev.

Ministrstvo je namreč konec letošnjega marca objavilo javni razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju v vrednosti 10,6 milijona evrov. Med največjimi prejemniki sredstev je tudi Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) s sedežem v Mariboru. Vodi ga Kaja Primorac, ki je hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija ministrica Ajanović Hovnikove.

"Ravnala sem zakonito in transparentno," je poudarila v izjavi za novinarje. "Žal mi je, da je padla senca dvoma na razpis, s katerim se je ukvarjalo toliko ministrstev," je dejala.

Razmišljajo o razveljavitvi razpisa zaradi sumov o nepravilnostih, vendar se nekatere nevladne organizacije sprašujejo, če je to smiselno. "Naročila sem revizijo celotnega razpisa in rezultate pričakujemo novembra," je povedala.

Povedala je še, da mama ni sodelovala v poslovanju podjetja, kot se ji očita.

"Na razpis se je prijavil zavod, ki ga vodi gospa Primorac. Najini poti sta se lani razšli. Vsekakor ne vidim razloga, da se ne bi mogel prijaviti na razpis," je dodala.

"Vse informacije v zvezi z razpisi bodo novinarji dobili na voljo," je še obljubila, potem ko je Luka Vidmar podrobneje pojasnjeval postopek razpisa.

"Včeraj sva govorila s premierjem Golobom in zaenkrat še vedno uživam njegovo podporo," pojasnila.

Na vprašanje, kako bo dogajanje vplivalo na pogajanja o urejanju plačnih razmerij, je Ajanović Hovnikova povedala, da ne vidi razloga za zastoj pogajanj in da vse poteka v skladu z zastavljenimi roki.