Je to začetek njene zamenjave?

"Prva posledica afer Sanje Ajanović Hovnik je verjetno njena izjava, da se je pripravljena umakniti kot vodja pogajanj o plačah z javnim sektorjem. To zveni kot mehkejša verzija izjave, da se je pripravljena umakniti z mesta ministrice. Morda gre v bistvu za začetek njene zamenjave," o posledicah afer ministrice za javno upravo Sanje Ajanović s potovanjem v New York in sumov nepravilnosti pri razdeljevanju denarja nevladnim organizacijam pravi politični analitik Andraž Zorko. "Mislim, da tega, če vzamemo standarde, ki veljajo zadnjih deset let, pravzaprav nihče ne bi smel preživeti, čeprav se je tudi to zgodilo. Spomnimo se ministra za okolje Andreja Vizjaka, ampak posledica je v takšnih primerih bila, da je tak minister izgubil vso poltično moč in je postal neviden," pa meni politolog Miro Haček.

Ajanović Hovnik je v zadnjih dneh deležna kritik zaradi stroškov službene poti petčlanske delegacije ministrstva v New York, za katero je država odštela nekaj več kot 33.000 evrov. Ministrica je navedbe o neupravičenosti udeležbe sodelavk ministrstva v preteklih dneh zavrnila in stroške ocenila kot razumne. V bran ji je stopil tudi predsednik vlade Robert Golob.

Pretekli teden pa se je Ajanović Hovnik znašla tudi sredi dvomov o transparentnosti razdeljevanja javnih sredstev. Ministrstvo je namreč konec letošnjega marca objavilo javni razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju v vrednosti 10,6 milijona evrov. Med največjimi prejemniki sredstev je tudi Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) s sedežem v Mariboru. Vodi ga Kaja Primorac, ki je hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija ministrica Ajanović Hovnik, poroča STA.

V TV Odmevih je ministrica zagotovila, da ni imela nobene besede pri odločanju o tem, kdo bo dobil denar na razpisu. V trenutku, ko je bila sprejeta odločitev za razpis, je namreč pristojnost za odločanje o njem prenesla na strokovno komisijo. "Tako nisem imela vpliva na odločitve," je zagotovila.

Mladina je sicer poročala tudi, da je Smart center na razpisu ministrstva sodeloval tudi kot svetovalni servis in od nekaterih prijaviteljev prejel sedem odstotkov provizije. Pri tem je na razpisu, na katerem je izpadla vsaka tretja vloga, po poročanju tednika denar dobilo vseh pet vlog, pri katerih je kot svetovalka sodelovala Kaja Primorac.

Ministrica je v zvezi s tem povedala, da je takoj, ko je izvedela, da je Kaja Primorac pomagala pri pripravi dveh vlog za razpis, o tem obvestila pristojne službe na ministrstvu in Komisijo za preprečevanje korupcije. To je naredila zato, "ker se ne strinjam, da kdor koli, ki je povezan z menoj, dobi cent iz razpisa", je dejala.

Sicer pa pogodbe z na razpisu izbranimi nevladnimi organizacijami po njenih besedah še niso podpisane, sama pa čaka opredelitev, kako je razpis možno razveljaviti. "Takoj ko bo pravna podlaga za to, verjemite, da bom to storila," je zatrdila. Na POP TV pa je ministrica še povedala, da se je pripravljena umakniti kot glavna pogajalka s sindikati javnega sektorja, v kolikor bi bila ona ovira za to, da do dogovora z njimi ne pride.

Zaradi vseh očitkov so se v opozicijski SDS odločili za vložitev interpelacije zoper ministrico.

Direktor javnomnenjske agencije Valicon Andraž Zorko pravi, da je izvaja ministrice o pripravljenosti na umik s pogajanj z javnim sektorjem verjetno prva posledica obeh njenih afer.

"To zveni kot mehkejša verzija izjave, da se je pripravljena umakniti z mesta ministrice. Dejstvo je, da če se umakne iz teh pogajanj, izgubi moč. S tem se postavi resno vprašanje, koliko časa sploh še bo ministrica. Morda gre v bistvu za začetek njene zamenjave. Sicer pa vedno, ko preberem odločne izjave o tem, da nek minister ne bo odstopil in na drugi strani odločno podporo ministru, to ponavadi pomeni, da čez kakšen teden sledi menjava ministra. Bi pa to bil kar problem za vlado, saj bi moral 13. oktobra v državnem zboru priseči novi minister za zdravje. Če bodo ostali brez dveh ministrov, je to lahko že problematično," je dejal.

Glede javnomnenjske podpore vlade sicer meni, da se ne bo bistveno znižala: "Javnomnenjska podpora vladi se je po poplavah dvignila in nato spet padla na raven pred tem. Dvomim, da se lahko še bistveno zniža. Mislim, da bo vlada ohranila podporo, vendar obstaja veliko nekih okoliščin, na katere vlada nima neposrednega vpliva, zaradi katerih ji lahko podpora vseeno pade. Če se, na primer, začne na veliko pisati in govoriti o recesiji ali dodatnem dvigu cen, se bo to takoj odrazilo na padcu podpore vladi, čeprav mogoče ne bo neposredno povezano z njenimi dejanji."

"Zaradi spretnega prevzema alternativ leve sredine, se pravi strank LMŠ in SAB, volivci GS, ki bi odrekli podpro tej stranki, nimajo prave alternative. SD in Levica to za njih nista." Foto: Ana Kovač

"SD in Levica nista alternativa za volivce Gibanja Svoboda"

Zaenkrat Zorko tudi ne vidi nobenih znakov, da bi prihajalo do razdora med strankami koalicije. "V Gibanju Svoboda (GS) so zamenjali dva poslanca, kar je šlo mirno mimo. Obe koalicijski partnerici sodelujeta in ni videti nobenih znakov razdora. Kot je jasno že od vsega začetka, je ta konstalacija sil za GS izjemno ugodna. Ima namreč dve stranki, čeprav za večino potrebuje samo eno, zato nobena manjša partnerka ne more izsiljevati svojih pogojev z odhodom iz koalicije. Vemo tudi, da je v ozadju neka opcija glede sodelovanja z NSi, s katero se zdi, da ima GS nek tihi dogovor. Da niso zamenjali njihovih predstavnikov v nadzornih odborih državnih družb, se mi zdi dovolj zgovorno," je izpostavil in dodal:

"GS ima tako zelo močno pozicijo in ne vidim kakšnih resnejših možnosti za kakršenkoli razdor, vsaj ne v bližnji prihodnosti. Poleg tega zaradi spretnega prevzema alternativ leve sredine, se pravi strank LMŠ in SAB, volivci GS, ki bi odrekli podpro tej stranki, nimajo prave alternative. SD in Levica to za njih nista."

"Golob edini, ki ima več politične moči za vodenje pogajanj"

Politolog Miro Haček pa pravi, da je druga zgodba z nepravilnostmi pri razpisu veliko hujša kot prva glede poti v New York, pri kateri bi se po njegovih besedah "delno lahko celo strinjali s predsednikom vlade Robertom Golobom, da 6.600 evrov na osebo za 14 dni v New Yorku ni neka zelo posebna vsota." Z Golobovo podporo bi ministrica, kot pravi Haček, to afero brez težav preživela, čeprav bi bila v luči pogajanj z javnim sektorjem to zanjo vseeno neprijetna zgodba

"Popolnoma druga stvar pa je afera z javnim razpisom, ko vendarle iz polja neracionalnega trošenja proračunskega denarja pri potovanju v ZDA dodatno zaidemo še na polje korupcije in klientelizma. Mislim, da tega, če vzamemo standarde, ki veljajo zadnjih deset let, pravzaprav nihče ne bi smel preživeti, čeprav se je tudi to zgodilo. Spomnimo se ministra za okolje Andreja Vizjaka, ampak posledica je v takšnih primerih bila, da je tak minister izgubil vso poltično moč in je postal neviden. Pri tem je problem za vlado to, je da je Sanja Ajanović Hovnik ministrca za podoročje javne uprave, eno ključnih podoročij dela vlade, saj smo sredi pogajanj o plačah v javnem sektorju," je izpostavil.

Meni, da je za vodenje pogajanj potrebna trdna oseba in da je edini, ki ima več politične moči od ministrice za vodenje pogajanj premier Golob, "čeprav se verjetno ne bo osebno še s tem ukvarjal".

"Koalicja, ki ima podporo 53 koalicijskih poslancev in dveh poslancev manjšin ne more reči, da ne bo v štirih letih izvedla nobene reforme, ob tem da so nekatere nujne, ker sistemi razpadajo, na primer zdravstvo. Nekatere reforme bo morala narediti ali pa se posloviti, saj sicer čez tri leta marsikaterega sistema v obliki, kot ga poznamo, več ne bo." Foto: STA ,

Bi moral NSi zamenjati Levico?

O tem, kakšne bodo naslednje premierjeve poteze, Haček pravi: "Golob bo verjetno moral poseči po nekaterih kadrovskih rošadah, če bo hotel še nekaj časa biti predsednik vlade. Moral bo imenovati zdravstvenega minstra in se izjasniti glede ministrice za javno uprave. Ne vidim veliko drugih opcij, kot da za ta položaj najde nekoga drugega. Nekaj kadrovskih rošad je tako za pričakovati. Ne vem, če bo to ravno neka velika rekonstrukcija vlade ali koalicije, čeprav bi najbrž vlada potrebovala nekaj več sredinskosti. Logična poteza bi bila odsloviti najmanjšega koalicijskega partenerja in pripeljati drugega, ki je bolj sredinski oziroma desnosredinski. Mislim, seveda na Novo Slovenijo. S tem bi se vlada vendarle usmerila drugače in se kadrovsko okrepila na področjih, kjer je šibka, recimo finance, gospodarstvo in javni sektorj. Zdi se, da je Levica dala tej vladi kar je lahko, a nekega preboja koaliciji to ni prineslo."

Kaj bo z reformami?

"Koalicja, ki ima podporo 53 koalicijskih poslancev in dveh poslancev manjšin ne more reči, da ne bo v štirih letih izvedla nobene reforme, ob tem da so nekatere nujne, ker sistemi razpadajo, na primer zdravstvo. Nekatere reforme bo morala narediti ali pa se posloviti, saj sicer čez tri leta marsikaterega sistema v obliki, kot ga poznamo, več ne bo. Vlada nima veiliko maneverskega prostora, a se bo tega težko lotila, dokler se ukvarja z zgodbami, kot je tale z Ajanović Hovnikovo," pa je Haček odgovoril na vprašanje, ali bomo v tem mandatu sploh dočakali kakšno reformo.