Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ki se v zadnjih dneh sooča z očitki o visokih stroških službene poti v New York in nepravilnostih pri razpisu za nevladne organizacije, ne namerava odstopiti. "Nisem naredila nič nezakonitega, poslujem pregledno," je včeraj dejala v TV Odmevih. Povedala je, da preverja možnosti za razveljavitev razpisa.

Ministrica je namreč v zadnjih dneh deležna kritik zaradi visokih stroškov službene poti petčlanske delegacije ministrstva v New York, za katero je država odštela nekaj več kot 33.000 evrov. Z ministrico je potoval tudi njen mož, ki naj bi si stroške plačal sam. Ker je bila njegova letalska karta precej cenejša od letalskih kart ministrice in štirih uslužbenk ministrstva, je ministrica včeraj v TV Odmevih na TV Slovenija povedala, da je naročila revizijo nakupa kart, saj se ji zdijo drage. "Želim, da raziščemo, kaj se je z njimi dogajalo," je dejala.

Na vprašanje, zakaj njene sodelavke ne objavijo poročila, kaj natančno so počele na forumu o trajnostnem razvoju v New Yorku, ki naj bi se ga udeležile, je ocenila, da so na ministrstvu vse že dovolj dobro pojasnili. "Tako da ne vem, kaj še pričakujete," je dejala. Vsa dokumentacija je sicer na voljo za ogled na ministrstvu, je dodala.

Povezani posli?

Ta teden se je ministrica znašla tudi pod očitki o nepravilnostih pri razdeljevanju denarja na razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Med največjimi prejemniki sredstev je bil namreč Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES), ki ga vodi Kaja Primorac. Ta je tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija ministrica, ki je nato svoj delež prepisala na mamo.

V TV Odmevih je ministrica zagotovila, da ni imela nobene besede pri odločanju o tem, kdo bo dobil denar na razpisu. V trenutku, ko je bila sprejeta odločitev za razpis, je namreč pristojnost za odločanje o njem prenesla na strokovno komisijo. "Tako nisem imela vpliva na odločitve," je zagotovila.

Svetovalni servis

Mladina je sicer včeraj poročala, da je Smart center na razpisu ministrstva sodeloval tudi kot svetovalni servis in od nekaterih prijaviteljev prejel sedem odstotkov provizije. Pri tem je na razpisu, na katerem je izpadla vsaka tretja vloga, po poročanju tednika denar dobilo vseh pet vlog, pri katerih je kot svetovalka sodelovala Kaja Primorac.

Ministrica je v zvezi s tem nocoj povedala, da je takoj, ko je izvedela, da je Kaja Primorac pomagala pri pripravi dveh vlog za razpis, o tem obvestila pristojne službe na ministrstvu in Komisijo za preprečevanje korupcije. To je naredila zato, "ker se ne strinjam, da kdor koli, ki je povezan z menoj, dobi cent iz razpisa", je dejala.

Pravna podlaga

Sicer pa pogodbe z na razpisu izbranimi nevladnimi organizacijami po njenih besedah še niso podpisane, sama pa čaka opredelitev, kako je razpis možno razveljaviti. "Takoj ko bo pravna podlaga za to, verjemite, da bom to storila," je zatrdila.

V oddaji 24UR Zvečer na POP TV pa je ministrica še povedala, da se je pripravljena umakniti kot glavna pogajalka s sindikati javnega sektorja, v kolikor bi bila ona ovira za to, da do dogovora z njimi ne pride.