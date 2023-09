Pot Tanje Fajon v New York najdražja v zadnjih letih

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je septembra skupaj s sedemčlansko delegacijo sodelovala na rednem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Za osemdnevno potovanje je država plačala 67.349,32 evra, pri čemer dnevnice v končni znesek (še) niso zajete. Letalske karte oziroma celotni potni stroški so v povprečju na osebo stali 4.384 evrov.

V luči očitkov na račun ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, katere 15-dnevna pot julija skupaj s štirimi sodelavkami na konferenco v New York je stala 33 tisoč evrov, smo preverili, koliko so stale poti zunanje ministrice Tanje Fajon in predsednice republike Nataše Pirc Musar v to ameriško metropolo, kjer sta sredi septembra sodelovali na vsakoletni splošni razpravi v Generalni skupščini Združenih narodov.

Letošnja pot v New York je bila sicer bolj pomembna kot prejšnja leta, saj je bila Slovenija junija izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov za leti 2024 in 2025. Ker bo Slovenija s 1. oktobrom pa bo postala opazovalka v tem organu, je bila tokratna udeležba na splošni razpravi namenjena tudi predstavitvi slovenskega programa v okviru članstva.

32 tisoč evrov nočitve in 35 tisoč evrov prevoz

Medtem ko na podatke iz kabineta predsednice republike še čakamo, so nam na zunanjem ministrstvu pojasnili, da so stroški potovanja ministrice z delegacijo znašali dobrih 67 tisoč evrov, od tega 32 tisoč evrov nočitve in 35 tisoč evrov prevoz. Dnevnice pa so, kot pravijo, še v obračunu.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Kdo vse je bil v delegaciji in kje so spali?

Ob tem so na ministrstvu pojasnili, da so stroški za leto 2023 višji predvsem zaradi izjemnega porasta hotelskih stroškov v New Yorku. "Poudarjamo, da imajo po uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino tako ministrica kot državna sekretarja pravico do potovanja v poslovnem razredu," so še dodali.

Vprašali smo jih tudi, kdo vse je bil v delegaciji poleg ministrice in v katerem hotelu so spali, vendar nam teh podatkov še niso poslali.

Kako je bilo v preteklih letih?

Za lažjo primerjavo stroškov smo preverili tudi, koliko so stala potovanja ministrov na zasedanje generalne skupščine ZN v preteklih letih.

Tanja Fajon je lani s seboj vzela šestčlansko delegacijo, na poti je bila enajst dni, celotni stroški pa so znašali 51.245,88 evra. Lani je sicer že potekala kampanja za nestalno članstvo v Varnostnem svetu in potekala so intenzivna lobiranja za podporo v tekmi z Belorusijo.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Logar potoval za 14.682 evrov

Stroški v letih pred tem pa so bili precej precej nižji. Nekdanji zunanji minister Anže Logar je za pot v New York od 19. in 26. septembra 2021 v New Yorku namenil "le" 14.682,56 evra. V delegaciji so bili poleg ministra še trije člani.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Cerarjeva pot dobrih 27 tisoč evrov

Leta 2020 je zasedanje zaradi pandemije koronavirusa potekalo le v virtualni obliki. Leto pred tem pa je nekdanji zunanji minister Miroslav Cerar je odpotoval v New York med 22. septembrom in 3. oktobrom 2019 skupaj s štiričlansko delegacijo. Celotni stroški so znašali 27.286,88 evrov.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Celotni stroški za Cerarjevo pot leta 2018 neznanka

Cerar je bil v New Yorku tudi leta 2018, in sicer skupaj s še dvema članoma delegacije. Stroški nočitev so znašali slabih 8.700 evrov, dnevnice pa 616 evrov. Koliko so znašali stroški prevoza, ni jasno, saj bi "za posredovanje manjkajočega podatka potrebovali več časa", so še sporočili z ministrstva.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve