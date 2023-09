Slovenska veleposlanica v Prištini obtožena mobinga, Fajonova že opravila pogovor

Zaposleni so vodstvo zunanjega ministrstva pozvali, naj zoper veleposlanico sprejme ustrezne ukrepe. Foto: X, nekdanji Twitter/Slovenia in Kosovo

Zaposleni na slovenskem veleposlaništvu v Prištini veleposlanico Minco Benedejčič obtožujejo, da nad njimi izvaja mobing in da krši zakonodajo, je danes prvi poročal portal N1 in dodal, da uslužbenci veleposlaništva z njo ne morejo več delati, zato napovedujejo tožbo zoper njo in zunanje ministrstvo, če bo ostala na svojem položaju.

Kot še dodaja N1, je na slovenskem veleposlaništvu v Prištini zaposlena še ena diplomatka in pet lokalnih uslužbencev, ki veleposlanico obtožujejo, da nad njimi že več kot leto dni izvaja mobing. Očitajo ji, da jih ponižuje, zastrašuje in se do njih obnaša nečloveško.

MZEZ ni ukrepalo

O vsem skupaj naj bi že večkrat obvestili pristojne na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), ker pa to ni ukrepalo, je 31. avgusta peterica lokalno zaposlenih uslužbencev prek kosovskega odvetnika na ministrstvo poslala pritožbo in opozorilo.

Po navedbah zaposlenih v dopisu, ki so ga med drugim naslovili tudi na slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon, veleposlanici Benedejčič očitajo "nenehno nasilno obnašanje", s čimer naj bi kršila kosovski zakon o zaščiti pred diskriminacijo.

Po njihovih navedbah jim veleposlanica s svojim ravnanjem povzroča materialno in nematerialno škodo ter jim onemogoča normalno življenje in delo, kar lahko njim in njihovim družinam povzroči večje psihofizične posledice.

Med očitki, ki jih navajajo, naj bi veleposlanica zaposlenim govorila da ničesar ne znajo, da so nesposobni, da kradejo, lažejo, goljufajo … Zaposlene naj bi tudi obtožila, da so ukradli ročno blagajno, a naj bi se kasneje izkazalo, da jo je sama zaklenila v omaro. Pozimi naj ne bi dovolila gretja, delali so v plaščih, poleti pa ne uporabe klime, čeprav je bilo več kot 40 stopinj Celzija. To naj bi vplivalo na njihovo zdravje. Prav tako naj bi ministrstvo opozarjali, da jim veleposlanica delovni čas kroji po svojih zamislih, kar da naj bi bilo povezano tudi z njenimi zasebnimi posli.

Kot še poroča N1, so zaposleni zato preko svojega pravnega zastopnika vodstvo zunanjega ministrstva pozvali, naj zoper veleposlanico sprejme ustrezne ukrepe, če do tega ne bo prišlo, pa napovedujejo, da bodo zaradi utemeljenega suma, da je veleposlanica storila kaznivo dejanje nasilja in kazniva dejanja s področja delovnih razmerij, pravico iskali na sodišču. Napovedali so tudi, da bodo vložili tožbo zaradi povzročene materialne in nematerialne škode.

Fajonova je opravila pogovor z veleposlanico

Na zunanjem ministrstvu so v odzivu pojasnili, da je ministrica Fajon danes po prejemu poročila komisije v zvezi s pismom zaposlenih na veleposlaništvu v Prištini opravila pogovor z veleposlanico, na podlagi navedb zoper njeno ravnanje pa je takoj po prejemu prijave, v skladu z uredbo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave, imenovala tričlansko komisijo, ki je nemudoma obiskala sedež veleposlaništva v Prištini.

Komisija je ob preverjanju okoliščin in dejstev v zvezi s prijavo ugotovila določene pomanjkljivosti pri vodenju in komuniciranju, so še dodali na ministrstvu, kjer so na podlagi teh ugotovitev konec prejšnjega tedna že izvedli prve ukrepe za izboljšanje pogojev za delo vseh zaposlenih.

Kot so dodali, bodo temu sledili tudi drugi ukrepi v zvezi z izboljšanjem medosebnih odnosov, ministrstvo pa bo pozorno spremljalo razmere na veleposlaništvu in opravilo novo preverjanje najpozneje v treh mesecih, ko bodo tudi odločali o tem, ali so potrebni še dodatni ukrepi. Veleposlaništvo v Prištini sicer po njihovih zagotovilih deluje nemoteno.