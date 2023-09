"Na ekipi je, da bo dobro sodelovala v interesu Slovenije. Predvsem me zanima, kako bomo vodili politike, kjer bo imela Slovenija proaktivno, samozavestno držo. Naslavljali bomo globalne izzive in danes se mi zdi popolnoma neprimerno ugotavljati, kdo morajo biti najboljši ljudje," je dejala Fajon. Zagotovila je, da je v New Yorku nihče ne sprašuje, kdo bo predstavljal Slovenijo, in se nihče ne ukvarja z imeni.

"Na ekipi je, da bo dobro sodelovala v interesu Slovenije. Predvsem me zanima, kako bomo vodili politike, kjer bo imela Slovenija proaktivno, samozavestno držo. Naslavljali bomo globalne izzive in danes se mi zdi popolnoma neprimerno ugotavljati, kdo morajo biti najboljši ljudje," je dejala Fajon. Zagotovila je, da je v New Yorku nihče ne sprašuje, kdo bo predstavljal Slovenijo, in se nihče ne ukvarja z imeni. Foto: Robi Poredoš, STA

Zgodba o napotitvi posebne misije oziroma odposlanca Slovenije za članstvo v Varnostnem svetu ZN za obdobje 2024–2025 je končana, je slovenskim dopisnikom v New Yorku ob robu zasedanja 78. Generalne skupščine ZN povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Zagotovila je, da bo imela Slovenija v New Yorku najboljše diplomate.

Slovenska vlada je sklenila, da za vodenje ekipe v Varnostnem svetu ZN imenuje posebnega predstavnika nekdanjega zunanjega ministra Samuela Žbogarja, veleposlanik pri ZN Boštjan Malovrh pa ostaja na položaju in bo vodil delo slovenske misije v Generalni skupščini in Gospodarskem in socialnem svetu ZN (Ecosoc).

Slovenija je članica Ecosoca v obdobju 2023–2025, v Varnostni svet je bila izvoljena letos, pred nastopom mandata 1. januarja pa s 1. oktobrom začenja tako imenovano pripravljalno obdobje. Žbogar je povedal, da bo vse slovenske diplomate v New Yorku formalno vodil Malovrh.

Predsednica odločitev vlade ocenila za nenavadno

Predsednica Nataša Pirc Musar je odločitev vlade v pogovoru za slovenske dopisnike ocenila za nenavadno. "Za vse ostalo boste morali vprašati predsednika vlade," je dejala in na vprašanje, ali mu je sama povedala svoje mnenje, odgovorila pritrdilno.

"Ne bi rekla, da gre za nek poseben format, ker so to imele že tudi nekatere druge države. Zame je zgodba tu končana. Imamo veliko dobrih diplomatov, veleposlanik Samuel Žbogar, ki bo s 1. oktobrom predstavljal Slovenijo v Varnostnem svetu, je zelo izkušen diplomat in ima izkušnjo iz New Yorka, tako da lahko rečem, da imamo tu res najboljše diplomate, kar jih lahko imamo," je izjavila ministrica Fajon. Dodala je, da bo ekipa v New Yorku štela 30 ljudi, bistveno manjša Malta pa jih ima na primer 50.

Na vprašanje o odločitvi za posebno misijo glede na prejšnje izjave, da je veleposlanik Malovrh uspešno vodil kampanjo za izvolitev v Varnostni svet, je ministrica odgovorila, da je nadaljnja razprava nepotrebna. "Zame je zgodba res končana. Mi že delamo z novo opolnomočeno ekipo in se ukvarjamo z vsebino. Vlada se je odločila, predsednica je s tem soglašala, tudi jaz in ministrstvo," je dejala Fajon.

Žbogar zavrnil mnenja, da gre za nezaupnico veleposlaniku Malovrhu

Ministrica bo sama opazovala delo diplomatov v New Yorku in delo posebne projektne skupine v Ljubljani, ker gre po njenih besedah za interes Slovenije. "Gre za privilegij, za priložnost in nameravam vključevati tudi strokovno, akademsko in civilno javnost ter obveščati vlado in parlament," je dejala in zagotovila, da zaradi takšne ureditve ne bo posebnih dodatnih stroškov.

Žbogar je razložil, da Slovenija v času, ko je prejšnja vlada izbirala veleposlanika, še ni kandidirala za Varnostni svet ZN. "Večina držav kandidira leta prej in potem prilagaja imenovanje veleposlanikov v ZN, pri nas pa tega ni bilo. Je pa sedanja vlada, ki hoče prispevati k miru in varnosti in reševanju kriz po svetu, upravičeno presodila, kdo bi lahko izpolnil ta pričakovanja," je dejal Žbogar.

Zavrnil je mnenja, da gre za nezaupnico veleposlaniku Malovrhu. "Ministrica je dobro povedala, da je veleposlanik odigral svojo vlogo v času kampanje, kot smo jo tudi vsi ostali in najbolj sama ministrica. Je pa verjetno primeren razmislek o tem, kdo lahko najbolje zastopa Slovenijo v Varnostnem svetu, da bo izkoristila ti dve leti, in meni je v čast, da je vlada presodila, da sem to lahko jaz s svojimi izkušnjami, ki so malce večje, kot so izkušnje veleposlanika Malovrha," je dejal Žbogar.

Na vprašanje o tem, da je predsednica odločitev o posebni misiji označila za nenavadno, je Žbogar odgovoril, da je bila nenavadna sama kandidatura Slovenije.

"Države kandidirajo več let vnaprej in temu prilagajajo tudi imenovanje veleposlanikov. V našem primeru ni bilo tako in to ni edini primer, da je država zamenjala veleposlanika v Varnostnem svetu. Običajno zamenjajo stalnega predstavnika. Glede na to, da je veleposlanik Malovrh zelo korektno in dobro opravil svojo nalogo, vlada med kampanjo ni želela zamenjati veleposlanika, ampak je za vlogo v Varnostnem svetu želela posebnega človeka," je povedal Žbogar in dodal, da je nad izbiro počaščen.

Razložil je, da bo delo jasno razdeljeno. Sam bo pokrival Varnostni svet, Malovrh Generalno skupščino in Ecosoc ter ostalo. Vsak od diplomatov misije bo imel svoj dosje tudi za Varnostni svet, ker si tega po Žbogarjevih besedah vsi želijo. "Mislim, da tu ne bo nekih problemov in bomo imeli isto ekipo, ki bo delala prioritetno v Varnostnem svetu, hkrati pa tudi pokrivala zadeve v Generalni skupščini," je dejal.