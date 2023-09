Kaj bo v New Yorku povedala Nataša Pirc Musar?

V New Yorku bo med 19. in 23. septembrom ter 26. septembra zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Iz Slovenije bosta v New York odšli predsednica države Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon. Pirc Musarjeva bo imela na zasedanju tudi govor.

Že med 18. in 19. septembrom se bodo v New Yorku na vrhu za cilje trajnostnega razvoja zbrali voditelji držav in vlad članic Združenih narodov. Letošnji vrh označuje sredino izvajanja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. To agendo so sprejeli svetovni voditelji na vrhu Združenih narodov septembra 2015, njeni cilji pa so odprava vseh oblik revščine, spopadanje z neenakostjo in boj proti podnebnim spremembam.

Ne bo se mogoče izogniti vojni v Ukrajini

Splošna razprava na letošnjem 78. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, ki se bo začela 19. septembra, pa bo priložnost za voditelje držav in vlad, da se lotijo največjih svetovnih težav. V prvi vrsti je to seveda vojna v Ukrajini, ki divja že več kot leto in pol.

Ta je prinesla številne negativne posledice, od energetskih in inflacijskih težav v Evropi do poslabšanja dobave hrane iz Ukrajine na svetovni jug zaradi ruske črnomorske blokade. Na splošni razpravi bo imel govor tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

V torek bo imela govor Pirc Musarjeva

V torek bo pozno popoldne po newyorškem času oziroma pozno zvečer po slovenskem času imela govor na Generalni skupščini tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Na zasedanju Generalne skupščine ZN bo tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon bo prihodnji teden v New Yorku od ponedeljka do četrtka imela številna srečanja in bilateralne sestanke. V petek bo v Bostonu na Harvardski univerzi še predavala študentom. Foto: STA

Ta bo v New Yorku od ponedeljka do četrtka imela niz srečanj s svojimi kolegi iz drugih držav. Med drugim bo sodelovala na srečanju zunanjih ministrov držav, ki bodo skupaj s Slovenijo 1. januarja prihodnje leto postale članice Varnostnega sveta ZN (Alžirija, Gvajana, Sierra Leone in Južna Koreja).

Natrpan urnik ministrice Fajonove

Udeležila se bo tudi srečanja z zunanjimi ministri držav Zahodnega Balkana, ki ga pripravlja italijanski zunanji minister Antonio Tajani, neformalnega srečanja zunanjih ministrov EU, neformalnega srečanja skupine zunanjih ministric, srečanja EU in Arabske lige (tema bo mirovni proces na Bližnjem vzhodu) ter tradicionalne transatlantske večerje zunanjih ministrov EU in ameriškega zunanjega ministra Antonyja Blinkna. Ta večerja bo v četrtek. V New Yorku bo tudi sestanek vseh naslednic držav nekdanje Jugoslavije.

Fajonova bo opravila tudi bilateralna srečanja z zunanjimi ministri Japonske, Mozambika, Dominikanske republike, Indonezije, Maroka in Združenih arabskih emiratov (ZAE).

Sestanek o jedrski varnosti z Grossijem

Srečala se bo tudi z generalnim direktorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IEAE) Rafaelom Grossijem. Tema pogovora bo jedrska varnost, tema, ki je pomembna zlasti zaradi vojne v Ukrajini, ki se odvija tudi na območju, kjer deluje največja evropska jedrska elektrarna Zaporožje.

Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Samuel Žbogar bo od 1. oktobra predstavnik Slovenije v Varnostnem svetu. Foto: Bojan Puhek

Slovensko zunanjo ministrstvo bo letošnje zasedanje Generalne skupščine izkoristilo tudi za pripravo na prevzem nestalnega sedeža v VS ZN. Že od 1. oktobra bo namreč Slovenija vabljena k večini sestankov v VS, ne bo pa še imela možnosti glasovanja. To bo dobila 1. januarja prihodnje leto, ko bo tudi dejansko prevzela sedež za obdobje dveh let.

Žbogar 1. oktobra odhaja v New York

1. oktobra bo položaj predstavnika Slovenije v VS ZN prevzel Samuel Žbogar. Ta bo vodja misije, ki bo delovala v okviru stalnega predstavništva Slovenije pri ZN, ki ga vodi Boštjan Malovrh. Zadnji bo še naprej zastopal Slovenijo pri drugih organih v okviru ZN.

Slovenija ima v New Yorku pri ZN običajno skupino šestih ali sedmih diplomatov, ta redna sestava pa se je že v času nabiranja glasov za kandidaturo povečala na 13 oziroma 14 diplomatov. Zdaj je v New Yorku 17 slovenskih diplomatov, ki se bo med drugim še okrepila z Žbogarjem, tremi zaposlenimi z zunanjega ministrstva ter uslužbenci iz drugih vladnih resorjev.

Projektna enota za Varnostni svet

Na zunanjem ministrstvu so se v luči priprav na prevzem sedeža nestalne članice VS tudi ustanovili projektno enoto za VS, ki jo vodi Matej Marn. Projektna enota, ki bo imela koordinacijske sestanke vsak teden, je že začela delovati.

Slovenija napoveduje, da bo v VS ZN tudi glas afriških in majhnih držav, njene prednostne teme pa bodo: vpliv podnebnih sprememb na varnost, preventivno delovanje za preprečevanja konfliktov, zaščita civilnega prebivalstva v spopadih ter položaj žensk, mir in varnost.

Poleg vrha za cilje trajnostnega razvoja, ki ga je za 18. in 19. september sklical predsednik Generalne skupščine Združenih narodov Dennis Francis, bo v New Yorku 20. septembra tudi vrh o podnebnih ambicijah, na katerem bo generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres vse voditelje vlad, podjetij, mest in regij, civilne družbe in finančnih institucij pozval, naj okrepijo svoje delovanje.