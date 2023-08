Nataša Pirc Musar: Tega se ne lotevamo dovolj resno

Danes je mednarodni dan mladih. Združeni narodi so leta 1999 ta dan namenili mladim in opozarjanju na njihov položaj, vlogo v družbi, pravice in dolžnosti. Mladi si želijo, da se svet poda na pot zelenega prehoda, ki bo ključnega pomena za odzivanje na svetovno podnebno krizo.

Tema letošnjega dne je Zelena znanja za mlade: na poti k trajnostnemu svetu. "V svetu, v katerem se zavedamo pomembnosti zelenega prehoda za kakovostno življenje in doseganje ciljev trajnostnega razvoja, hkrati pa se ga ne lotevamo dovolj resno, letošnja tema spodbuja prav večjo ozaveščenost o različnih vidikih zelenega prehoda in vloge mladih pri njem," je v poslanici zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Izpostavila je nujnost upoštevanja strokovnih, utemeljenih in družbeno odgovornih mnenj mladih ter poudarila njihovo dejavno vključenost v odločevalske procese, s čimer imajo možnost prispevati k doseganju bolj solidarne in pravične družbe.

Junija je ustanovila mladinski posvetovalni odbor

To je bil po njenih besedah eden od glavnih razlogov za ustanovitev mladinskega posvetovalnega odbora, ki ga je predsednica ustanovila konec junija. "Mlade, vključno s samimi seboj, pozivamo k iskanju rešitev znotraj izobraževanja, ki naj se ob koncu formalne izobrazbe nadaljuje. Na nas je zgodovinska odgovornost, da iščemo alternative do zdaj znanim prijemom v boju proti socialni nepravičnosti in podnebnim spremembam. Sodelovanje, mreženje, strpnost in razumevanje so ključni elementi za gradnjo sveta, v katerem bomo živeli v miru in harmoniji," ob današnjem dnevu sporoča odbor.

Na Zavodu Nefiks opozarjajo, da zahtevajo okoljske razmere premišljene in trajnostne odločitve tudi na poklicnih področjih. Ob tem mednarodnem dnevu poudarjajo pomen zelenih in trajnostnih poklicev ter njihov ključni pomen pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb.

Foto: Ana Kovač

V luči trenutnih razmer v Sloveniji se na zavodu zavedajo, da so ravno podnebne razmere in spremembe tudi vzrok za okoljske krize, s katerimi se spopadamo danes.

Mednarodni dan mladih izpostavlja pomen zelenega prehoda

"Uspešen prehod v bolj zelen svet bo odvisen od razvoja zelenih znanj in spretnosti prebivalstva. Zelene spretnosti so znanje, sposobnosti, vrednote in stališča, ki so potrebni za življenje v trajnostni in z viri gospodarni družbi," so v poslanici Zelene veščine za mlade – na poti k trajnostnemu svetu zapisali Združeni narodi.

V Mladinskem svetu Slovenije in Sindikatu Mladi plus ob tem mednarodnem dnevu opozarjajo na težave mladih, predvsem na reševanje stanovanjske problematike in prekarizacijo dela. Pozivajo pristojne, da prepoznajo široke posledice prekarizacije dela in drugih težav, s katerimi se mladi danes spopadajo.

Mladinska mreža MaMa pa izpostavlja pomen mladinskih centrov in mladinskega dela za pridobivanje zelenih znanj za trajnostno prihodnost.