Fajonova na Bledu s kolegi z Zahodnega Balkana o "blejski zavezi" Michela

Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob robu Blejskega strateškega foruma (BSF) danes gostila srečanje z zunanjimi ministri držav Zahodnega Balkana in posebnimi odposlanci za to regijo. Na srečanju so govorili o ponedeljkovi "blejski zavezi" predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, da bo Zahodni Balkan do leta 2030 del Evropske unije.

Ministrica Tanja Fajon je na družbenem omrežju X še zapisala, da je na srečanju zagotovila, da Slovenija ostaja vneta zagovornica širitve Evropske unije.

Zahodni Balkan v središču BSF

Med udeleženci pogovorov je bil tudi hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman, ki je srečanje na omrežju X označil za koristno. "Močna podpora širitvi EU kot zavezi za stabilnost Evrope kot celote. Zelo pomembno je pokazati zavezanost podpori tem državam na njihovi poti v EU," je zapisal. Srečanja so se udeležili tudi zunanji ministri Severne Makedonije, Albanije, BiH in Kosova ter posebni odposlanci za Zahodni Balkan iz Avstrije, Norveške, Velike Britanije in Slovenije.

Zahodni Balkan je v skladu s tradicijo v središču tudi letošnjega strateškega foruma na Bledu, ki ga Slovenija gosti že 18. leto. V ospredju je bil tudi v ponedeljek, prvi dan BSF, ki ga je zaznamovala prav Michelova omenjena izjava.

Srečanje Goloba in Fajonove s predstavniki držav iz Zahodnega Balkana

V nagovoru je Michel dejal, mora EU, če želi biti kredibilna, govoriti o časovnici. "Menim, da moramo biti do leta 2030 na obeh straneh pripravljeni na širitev," je dejal. Predstavnikom kandidatk, ki se udeležujejo foruma, pa je dejal, da bodo morale njihove države delati na področjih vrednot, vladavine prava, neodvisnosti sodstva, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Nasloviti bodo morale tudi nerazrešena regionalna in dvostranska vprašanja.

Predsedniki vlad balkanskih držav so imeli po njegovem nagovoru na okrogli mizi priložnost podati odzive. Premierji Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Severne Makedonije, Kosova in Albanije so pozdravili vsebino nagovora, pri čemer pa niso skrivali frustracij glede širitve Unije, ki da poteka prepočasi.

Fajonova, pa tudi premier Robert Golob, sta se prvi dan na Bledu med drugimi dvostransko srečala tudi s predstavniki držav Zahodnega Balkana. Fajonova se bo danes sešla še z visokim predstavnikom mednarodne skupnosti v BiH Christianom Schmidtom in podpredsednikom makedonske vlade Bojanom Maričićem. Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa ima na programu pogovor s posebnim posebnim predstavnikom EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom.

Regiji bo danes namenjena tudi razprava z naslovom Zahodni Balkan: Vse se spreminja, a vse ostaja isto.