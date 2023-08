Na Bledu odštevajo minute

Na Bledu se začenja 18. Blejski strateški forum, ki ga bo letos zaznamovala solidarnost pri soočanju z izzivi modernega sveta, pa tudi dobrodelnost. Forum se namreč odvija v času, ko se je Slovenija zaradi uničujočih poplav znašla na težki preizkušnji. Udeleženci, pričakujejo jih okoli tri tisoč, bodo tako lahko na vsakem koraku darovali prostovoljne prispevke in pomagali prizadetim v poplavah, zbrana sredstva pa se bodo stekala v solidarnostni sklad, ustanovljen z interventnim zakonom. Prav tako so se gostje letos odpovedali družabnim dogodkom, v ospredju bodo vsebinske razprave.

Tri tisoč gostov na Bledu

Solidarnost za globalno varnost je naslov letošnjega že 18. foruma, ki bo na Bled v dveh dneh privabil okoli tri tisoč gostov. Udeležbo je potrdilo osem predsednikov vlad, tri predsednice držav, predsednik Evropskega sveta Charles Michel, 13 ministrov za zunanje zadeve ter številni predstavniki civilne družbe, mednarodnih organizacij, poslovneži, odločevalci in akademiki.

Udeleženci bodo na 32 panelih, kjer bo nastopilo preko 200 govorcev, razpravljali in iskali odgovore na to, kako lahko globalna skupnost pomaga pri gradnji trajnostnega, odpornega in socialno pravičnega sveta. V luči skorajšnjega slovenskega članstva v Varnostnem svetu ZN, z oktobrom prevzemamo opazovalni status v Varnostnem svetu ZN, bo beseda tekla tudi o tem, kaj se od Slovenije kot nove članice pričakuje in za kaj se bo zavzemala.

Panel voditeljev Zahodnega Balkana

Srečanje se danes popoldne začenja z nagovorom predsednika vlade Roberta Goloba in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela. Sledil bo panel voditeljev s predsedniki vlad Črne gore, BiH, Bolgarije, Severne Makedonije, Kosova, Hrvaške, Srbije in Albanije.

Zunanja ministrica Tanja Fajon bo nato s kolegi in kolegicami iz Švice, Južne Koreje, Jordanije in Kanade ter visokimi gosti iz Velike Britanije, Indije in Kitajske iskala odgovore na vprašanje, ali obstaja prihodnost multilateralizma v večpolarnem svetu.