Dva dni bodo vse oči uprte v Bled

Blejski strateški forum (BSF) je osrednji zunanjepolitični dogodek, ki ga vsako leto konec poletja gosti Slovenija. Na Bledu se zberejo politiki, gospodarstveniki in predstavniki civilne družbe iz Evrope in sveta.

Blejski strateški forum (BSF) je osrednji zunanjepolitični dogodek, ki ga vsako leto konec poletja gosti Slovenija. Na Bledu se zberejo politiki, gospodarstveniki in predstavniki civilne družbe iz Evrope in sveta. Foto: Ana Kovač

Na Bledu se začenja 18. Blejski strateški forum, ki ga bo letos zaznamovala solidarnost pri soočanju z izzivi modernega sveta, pa tudi dobrodelnost. Forum se namreč odvija v času, ko se je Slovenija zaradi uničujočih poplav znašla na težki preizkušnji. Udeleženci, pričakujejo jih okoli tri tisoč, bodo tako lahko na vsakem koraku darovali prostovoljne prispevke in pomagali prizadetim v poplavah, zbrana sredstva pa se bodo stekala v solidarnostni sklad, ustanovljen z interventnim zakonom. Prav tako so se gostje letos odpovedali družabnim dogodkom, v ospredju bodo vsebinske razprave.

Solidarnost za globalno varnost je naslov letošnjega že 18. foruma, ki bo na Bled v dveh dneh privabil okoli tri tisoč gostov. Udeležbo je potrdilo osem predsednikov vlad, tri predsednice držav, predsednik Evropskega sveta Charles Michel, 13 ministrov za zunanje zadeve ter številni predstavniki civilne družbe, mednarodnih organizacij, poslovneži, odločevalci in akademiki.

Udeleženci bodo na 32 panelih, kjer bo nastopilo preko 200 govorcev, razpravljali in iskali odgovore na to, kako lahko globalna skupnost pomaga pri gradnji trajnostnega, odpornega in socialno pravičnega sveta. V luči skorajšnjega slovenskega članstva v Varnostnem svetu ZN, z oktobrom prevzemamo opazovalni status v Varnostnem svetu ZN, bo beseda tekla tudi o tem, kaj se od Slovenije kot nove članice pričakuje in za kaj se bo zavzemala.

"Slovenija se že pospešeno pripravlja, oktobra prevzemamo opazovalni status v Varnostnem svetu ZN in tudi to odraža nabor letošnjih gostov, ki prihajajo tudi s celin, ki v preteklosti niso bile prisotne na forumu. To kaže, da se je zunanja politika v zadnjem letu res odprla tudi v druge dele sveta," je pred začetkom foruma poudarila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon in dodala, da je Slovenija za udeležence zanimiva kot država, ki vstopa v Varnostni svet in ki je hkrati blizu regiji Zahodnega Balkana.

Srečanje se danes popoldne začenja z nagovorom predsednika vlade Roberta Goloba in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela. Sledil bo panel voditeljev s predsedniki vlad Črne gore, BiH, Bolgarije, Severne Makedonije, Kosova, Hrvaške in Albanije. Predsednica srbske vlade se na povabilo ni odzvala.

Zunanja ministrica Tanja Fajon bo nato s kolegi in kolegicami iz Švice, Južne Koreje, Jordanije in Kanade ter visokimi gosti iz Velike Britanije, Indije in Kitajske iskala odgovore na vprašanje, ali obstaja prihodnost multilateralizma v večpolarnem svetu.

Dobrodelna večerja Goloba z gospodarstveniki

Prvi dan bo govora še o evropski vodilni vlogi na področjih trajnosti, industrije in inovacij ter o transformaciji kot priložnosti, na večerni debati pa bodo sodelovali kuharski šefi.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo zvečer gostila dobrodelni koncert, premier Golob pa bo na donatorski večerji gostil predstavnike slovenskega gospodarstva.

Tradicionalne razprave o Zahodnem Balkanu

V torek bodo imele prvo besedo predsednice, poleg slovenske še moldavska in grška, ki bodo na predsedniškem panelu z drugimi visokimi gosti razpravljale o globalnih izzivih in glasu mladih.

Čez dan se bodo zvrstile številne razprave na temo kibernetske varnosti, vloge EU in prehranske ter energetske varnost. Udeleženci bodo razpravljali o podnebnih spremembah, svobodi medijev, vodni diplomaciji, turizmu, novi varnostni arhitekturi, človekovih pravicah in drugih aktualnih temah in izzivih modernega sveta. Posvetili se bodo tudi sodelovanju med EU in južnim Sredozemljem, Ukrajini ter seveda Zahodnemu Balkanu.

Na Bled z vlakom



Letošnji forum bo še bolj trajnostno naravnan, zato so organizatorji vpeljali novost in sklenili partnerstvo s Slovenskimi železnicami. Sodelujočim bo tako prvič omogočen brezplačen železniški prevoz iz Ljubljane do Lesc, od koder bodo na Bled organizirani skupinski prevozi s kombiji.



Med trajnostnimi ukrepi sta tudi povečanje deleža rastlinske prehrane v obrokih za goste in že utečeno ločevanje odpadkov.

Blejski forum zadnjič v takšni obliki?

Pred začetkom 18. Blejskega strateškega foruma je generalni sekretar foruma Peter Grk napovedal, da se v prihodnjih letih obetajo spremembe in da so z logističnega vidika z okoli tri tisoč gosti dosegli zgornjo mejo. .

"Po 18 letih se za BSF začenja novo poglavje, saj je v procesu preoblikovanja v celoletno platformo. To pomeni, da bi BSF čez vse leto organiziral dogodke, konference, pisal analize o najpomembnejših izzivih globalne skupnosti, pa tudi, da bi ponudil določene ideje, rešitve Slovenije in naše zunanje politike, kako bi te izzive naslavljali. To je en del razvoja BSF, drugi pa je, da se še bolj osredotočimo na kakovost prispevkov in udeležencev ter da to kakovost pretočimo v vsebino in ideje, ki predstavljajo mehko moč slovenske zunanje politike," je povedal Grk.