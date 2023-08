Michel z Golobom na poplavljenih območjih v Kamniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Michel in Golob si bosta ogledala nekatera v poplavah prizadeta območja v občini Kamnik, nakar se bosta na Bledu na dvostranskih pogovorih posvetila tako ujmi in pomoči EU pri spopadanju z njo kot tudi aktualnim evropskim vprašanjem, napovedujejo v kabinetu premierja.

Nekatera prizadeta območja si je že kmalu po poplavah ogledala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in napovedala zajeten paket pomoči za odpravljanje posledic poplav. Iz solidarnostnega sklada EU si denimo Slovenija tako lahko obeta 400 milijonov evrov.

Vsi udeleženci foruma bodo lahko prispevali v sklad za obnovo po poplavah

Nedavne uničujoče poplave v Sloveniji bodo v določeni meri zaznamovale tudi sam BSF, osrednji zunanjepolitični dogodek, ki ga vsako leto konec poletja gosti Slovenija in se bo v ponedeljek in torek posvečal zlasti vprašanju, kako lahko solidarnost pomaga pri soočanju z izzivi modernega sveta.

Med drugim bodo vsi udeleženci foruma lahko prispevali v sklad za obnovo po poplavah. Obenem bo forum priložnost za dvostranske pogovore s predstavniki drugih držav o morebitni nadaljnji pomoči.

Ena od tem foruma bo tudi Zahodni Balkan in Golob ter Michel bosta že danes na večerji gostila voditelje držav Zahodnega Balkana, ki so prav tako med gosti BSF. V ospredju pogovorov bo predvsem približevanje držav Zahodnega Balkana EU, so še napovedali v kabinetu premierja.