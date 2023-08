Golob in Janša enotna tudi pri morebitni obdavčitvi dobičkov bank

Vlada Roberta Goloba bo pri obnovi Slovenije po poplavah vzpostavila sklad za obnovo Slovenije, tako imenovani SOS, ki ga je predlagala tudi politična stranka NSi. To je sklad, v katerega se bodo stekala vsa sredstva, tako slovenska kot evropska, ter vse donacije. S tem skladom bo upravljala SID banka, je v oddaji 24 ur napovedal premier Robert Golob.

Spregovorili so tudi o konkretnih predlogih o dodatnih obdavčitvah, pri čemer je vlada razpravljala tudi o vprašanju, ali obdavčiti dobičke bank ali ne. V sindikatu SVIZ pričakujejo takšne ukrepe vlade, da bi vsi, torej tako gospodarstvo, prebivalci, javni sektor in banke, prispevali enako. "Tisto, kar je treba dodatno iskati v tej fazi, je, kaj lahko dosežemo prostovoljno, torej kaj lahko finančni in zavarovalniški sektor, ki sta soudeležena v tej katastrofi, naredita za poplavljene. Bančni in zavarovalniški sektor imata strašno odgovornost, tudi zaradi tega, ker poslujeta dobro. Strinjam se, da bo treba postrgati vse vire, škoda je namreč ogromna," je dejal Golob.

Podprla bi obdavčitev bank

Predlog obdavčitve dobičkov bank je podprl tudi Janša. "Mislim, da je bil danes objavljen podatek, da so obresti in vloge varčevalcev pri slovenskih bankah najnižje v evro območju, manj kot en odstotek, medtem ko so v drugih državah vsaj štiriodstotne. Banke torej imajo dobičke, ki so v določeni meri tudi rezultat tega, da nizko vrednotijo denar, ki ga prebivalstvo varčuje na njihovih računih, tako da neka rezerva oziroma neka količina denarja, ki bi ga z vidika pravičnosti lahko uporabili za obnovo, je. Podoben ukrep je po zadnjih poplavah sprejela tudi Italija, je še dejal Janša in dodal, da bi razumno zastavljen ukrep podprl.

Golob je za konec povedal, da so vsi ti ukrepi na mizi vlade in jih bodo do konca tedna preučili, še prej pa pričakuje, da bodo vsi sektorji, ki dobro poslujejo in imajo dobičke, prostovoljno sami pokazali solidarnost. Šele po tem sledijo davčni in ostali ukrepi, je sklenil premier.