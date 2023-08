"Prej me bo Savinja odnesla, kot da bi šla sama"

Predlog občine so prebivalci sprejeli različno, eni svojih hiš ne želijo zapustiti, spet drugi so se o tem pripravljeni pogovarjati.

V občini Braslovče je reka Savinja hudo poškodovala in uničila številne hiše, najhuje je bilo v naseljih Letuš in Male Braslovče. Da bi zagotovili dolgoročno poplavno varnost območja, župan Tomaž Žohar napoveduje, da bodo z območja Letuša izselili dve naselji. Skupaj gre za kar 150 – večinoma – stanovanjskih hiš.

Na tem območju bodo gradili protipoplavno zaščito, na levem in desnem bregu Savinje pri Letušu bodo v sklopu projekta državnega načrta urejanja brežin zgradili tudi dva suha zadrževalnika vode, ponekod pa je Savinja tako zelo spremenila svojo strugo, da bodo nujni tudi novi geodetski posnetki.

Prebivalka Letuš: Zakaj so potem sploh dali dovoljenja za zidavo?

Na levi strani struge je reka Savinja močno prizadela del naselja Letuš, voda je seboj odnesla precejšnji del zemlje, ceste, prav tako del novejše hiše, ki je sedaj povsem neuporabna. Blizu te živi tudi starejša prebivalka naselja Kristina Kelenbac, ki si je nedaleč od struge vikend preuredila v hišo, v kateri je želela uživati v pokoju, zdaj pa se je znašla med tistimi, ki jih občina Braslovče zaradi poplavne varnosti želi izseliti.

"Na sestanku z občino in županom so nam povedali, da je to poplavno območje," za Planet TV pripoveduje Kelenbačeva, ki se ob tem sprašuje, zakaj so potem sploh dali dovoljenja za zidavo.

Župan: Ljudi bi preselili v novo urbano varno naselje

Kam bi prizadete prebivalce preselili, še ne vedo, je dejal župan Tomaž Žohar in dodal, da se v prvi fazi hiš še ne bi podiralo, temveč bi šlo le za preselitev družin, ki so na poplavnem območju. "Te ljudi imamo namen preseliti v neko novo urbano naselje, ki ni poplavno in potresno ogroženo niti plazovito. To zeleno luč potrebujemo s strani strokovnih služb in takrat lahko govorimo o nadomestnem zemljišču, do takrat pa je prezgodaj reči, katera je ta lokacija," je pojasnil Žohar.

Ne tehnično, ampak sociološko in psihološko zahteven projekt

Po besedah hidrologa Roka Fazarinca gre za potezo, ki tehnično ni tako zahtevna, kot je psihološko. "Predlog je bil podan s strani občine Braslovče. Strokovno ta predlog pomeni, da ljudi, ki so ogroženi in se nahajajo v srednjem ali velikem razredu poplavne nevarnosti, preselijo iz tega območja. To tehnično ni tako zahtevno, sociološko in psihološko pa je to precej zahteven projekt," pojasni hidrolog.

Prebivalci so predlog sprejeli različno

Predlog občine so prebivalci sprejeli različno, eni svojih hiš ne želijo zapustiti, spet drugi so se o tem pripravljeni pogovarjati. "Domačini že ne, starejši ne. Prej me bo Savinja odnesla, kot da bi šla sama," o selitvi pravi Kelenbačeva. Drugi domačin je dejal, da je to stvar dogovora, če bo sprejemljiv, se bo pripravljen preseliti, podobno pa je za Planet TV dejal tudi drugi sogovornik: "Če se bo selilo, bomo šli v to, če pa se bo popravljalo, pa je tako ali tako vprašanje, kdaj bomo prišli na vrsto. Jaz sem že pred mesecem hotel zamenjati okna, imam plačana in mi jih pridejo montirat konec meseca, zdaj pa je vprašanje, ali jih dati noter ali ne."

Več naj bi po besedah župana bilo znanega v naslednjih dveh tednih, gradnjo in selitev naj bi financirala vlada, če bo šlo vse po zarisanih načrtih, pa bi se ta cilj lahko uresničil najkasneje v dveh letih.