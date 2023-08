Pod okriljem ministrstva za okolje in prostor bo deloval svet za vode, ki ga bo vodil in koordiniral hidrolog Rok Fazarinc. Danes so se člani sveta sestali prvič, Fazarinc pa je na novinarski konferenci po srečanju dejal, da so glede rešitev zelo enotni. "Najprej je treba iskati začasne, potem pa dolgoročne rešitve, da bomo imeli v končni fazi večjo poplavno varnost, kot jo imamo danes," je poudaril Fazarinc.

Na novinarski konferenci po srečanju novoustanovljenega sveta za vode sta poleg Fazarinca sodelovala pristojni minister za naravne vire in prostor Uroša Brežana ter direktorica direkcije za vode Neža Kodre.

V svetu za vode sodelujejo tudi Matjaž Mikoš in Andrej Kryžanowski z ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Mihael Jožef Toman z ljubljanske biotehniške fakultete, Barbara Šenčur Curk in Mihael Brenčič z naravoslovnotehniške fakultete, nekdanji minister za okolje Pavel Gantar, hidrologinja Lidija Globevnik, Nataša Sovič z agencije za okolje, Primož Banovec z Inštituta za vodarstvo ter Miloš Bavec iz Geološkega zavoda Slovenije.

Minister Uroš Brežan je poudaril, da je stroka enotna in da želi sodelovati. Spomnil je, da se je vlada po katastrofalnih poplavah že odzvala s sprejetjem novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ta je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz novele sistemskega zakona in iz prvih interventnih ukrepov. "V tem trenutku se kot vlada ukvarjamo s pripravo drugega interventnega zakona, ki ga bomo sprejemali na seji vlade v četrtek in ga potem posredovali v proceduro v DZ," je napovedal.

Še bolj pomembna bo po ministrovih napovedih sistemska sprememba oz. zakon o obnovi, o čemer so razpravljali tudi na današnji seji sveta.

Fazarinc: Težave lahko povzroči že bistveno manjše deževje, kot je bilo začetek avgusta

Tudi Fazarinc je dejal, da so v svetu glede rešitev zelo enotni. Po njegovih besedah je najprej treba iskati začasne, potem pa dolgoročne rešitve, da bo poplavna varnost večja kot danes. "Ključno je nekaj stvari - treba je povečati odpornost in se prilagoditi podnebnim spremembam, morda tudi takšnim ekstremnim pojavom, katerih obseg je bistveno večji od pričakovanj," je med drugim dejal hidrolog.

Komentiral je tudi trenutno stanje na poplavljenih območjih, ki po njegovih besedah še zdaleč niso varna. "Težave lahko povzroči že bistveno manjše deževje, kot je bilo začetek avgusta. Struge še zdaleč niso očiščene," je dejal Fazarinc. Bolj kot glavne struge pa so po njegovih besedah problematični pritoki.

Fazarinc je spregovoril tudi o kratkoročnih in dolgoročnih ukrepih za povečanje poplavne varnosti. Trenutno poteka izvajanje sanacije nasipov, odstranjevanje zarasti in popravila mostov. Fazarinc je poudaril, da je do jesenskega deževja treba struge nujno očistiti.

Kodretova: Če bomo zdaj delovali ad hoc, se nam škoda lahko hitro ponovi

Po besedah direktorice direkcije za vode Neže Kodre so trenutno v fazi popisa škode in osnovnih intervencij. "Resne sanacije ne more biti čez noč. Rešitve morajo biti, celovite in premišljene, na nivoju celotnih porečij. Če bomo zdaj delovali ad hoc, se nam škoda lahko hitro ponovi," je pojasnila Kodretova.