Mostu čez Kamniško Bistrico ni več. V nekaj tednih bodo postavili novega. #video

Na mestu, kjer je nekoč stal most čez Kamniško Bistrico, danes ni ničesar več. Poškodbe mostu na cesti Kamnik–Stahovica v Zgornjih Stranjah so bile namreč tako hude, da so most prejšnji četrtek v celoti porušili. Stekla so dela za postavitev začasnega montažnega mostu, po katerem bo enosmerni promet predvidoma stekel v prvi polovici septembra, so za MMC pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Slovenija počasi okreva po uničujočih poplavah in sanacijska dela so v polnem teku. V vremenski ujmi so bili poškodovani številni mostovi, škoda pa je tako velika, da ponekod pristojnim službam ne preostane drugega, kot da most v celoti porušijo. Tako so prejšnji četrtek v Kamniku porušili most na državni cesti Kamnik–Stahovica v Zgornjih Stranjah.

Strugo Kamniške Bistrice so očistili, na mestu porušenega mosta pa bodo postavili začasen montažni most. Izmenični enosmerni promet bo čez most predvidoma stekel v prvi polovici septembra, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Kdaj bodo v Zgornjih Stranjah občani dobili nov most, smo vprašali tudi Občino Kamnik. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Prek Kamniške Bistrice bodo v prihodnjih nekaj tednih postavili še dva montažna mostova, in sicer enega v občini Domžale, kjer je deroča voda poškodovala most pri Lidlu, in enega v Dolu pri Ljubljani, natančneje na glavni cesti Šentjakob–Litija.

Surova moč Kamniške Bistrice

Zagotovo se spomnite posnetka trenutka, ko je deroča Kamniška Bistrica zrušila most, od katerega danes ni ostalo ničesar več.