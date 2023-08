Čez noč zgradil nov most na Prevaljah, kraj obiskala tudi predsednica #foto #video

Na Prevaljah, ki so jih deževje, poplave in ujma nedavno močno opustošili, so nadzorovano porušili uničen leški most, ki se je zaradi poplav nevarno nagibal, zatem pa so se odločili čimprej postaviti novega, za kar je poskrbel domači podjetnik Ambrož Duler iz podjetja Adteh, je poročal Večer.

Podjetnik Ambrož Duler iz podjetja Adteh, ki prihaja s Prevalj, se je odločil, da bo čim hitreje nadomestil star in od poplav dotrajan leški most z novim. Novi most bo širok dva metra in bo namenjen pešcem, v celoti pa ga bodo postavili še danes do večera.

In tukaj junak dneva, Ambrož Duler, nadcar, ki je čez noč naredil novi leški most, ki bo postavljen do večera. Ujeli smo ga, nikjer drugje kot za hijapom na mostu. Prevalje vam bodo hvaležne! Bravo! Tako Slovenci znamo stopiti skupaj! @vecer pic.twitter.com/hBXbMMSBYO — Tomaž Ranc (@TomazRanc) August 8, 2023

Prvo in drugo traverzo novega mostu za pešce čez reko Mežo, ki iz Prevalj vodi do kraja Leše, so že postavili, ob njem pa naj bi postavili še en pontonski most.

Ampak že prihaja rešitev, domači podjetnik Ambrož Duler iz podjetja Adteh bo postavil nov most, širine dveh metrov. Firmo ima na leški strani mosta, robo so dobili ponoči, in tukaj je že prva traverza! pic.twitter.com/bZeCNpXj7s — Tomaž Ranc (@TomazRanc) August 8, 2023

Predsednica republike Nataša Pirc Musar v pogovoru z županjo Črne na Koroškem, Romano Lesjak. Foto: Ana Kovač

Most v Prevaljah in druga prizadeta območja na Koroškem si je že ogledala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je podjetniku zahvalila za postavitev novega mostu in pozdravila gasilce, poroča novinar Večera, Tomaž Ranc.

Trenutno na mostu predsednica @nmusar, pozdravila je tudi gasilce in se zahvalila podjetniku, ki je poskrbel za mali čudež in čez noč naredil most. @vecer pic.twitter.com/0G5acXlzns — Tomaž Ranc (@TomazRanc) August 8, 2023

Okrnjeno je delo koroške bolnišnice, problem tudi prekinjene prometnice

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer je danes stanje nekoliko bolj umirjeno kot prejšnji vikend, se po besedah strokovne direktorice bolnišnice Natalije Krajnc zdaj v pričakovanju morebitnega drugega vala bolnikov trudijo pripraviti zmogljivosti za morebitne večje poškodbe, ki se lahko zgodijo. Prav tako se pripravljajo na morebitne sprejeme sicer kroničnih bolnikov, ki zdaj še ne morejo do bolnišnice.

Na Koroškem je po ujmi neprevoznih veliko cest, največ v Mežiški dolini, omejena je pretočnost iz smeri Dravske doline.

Mislinja uničila most pri Otiškem Vrhu

Na glavni cesti Dravograd-Slovenj Gradec je narasla Mislinja uničila most pri Otiškem Vrhu, prevoz iz smeri Dravograda proti Slovenj Gradcu pa je zdaj samo za intervencijska in nujna vozila možen le v bližnji obrtni coni, kjer pa sicer cesta ni ustrezno urejena za večji promet, saj je tam še gradbišče.

Poleg perečih zemeljskih plazov v Dravogradu, ki jih danes nadalje pregledujejo skupaj s strokovnjaki, je župan občine Dravograd Anton Preksavec za STA kot drugi največji akutni problem izpostavil prav dostopnost do Slovenj Gradca. "Že skoraj vsako uro kličem na vse možne naslove, da bi se vzpostavil montažni most proti Slovenj Gradcu," je dejal župan.

Kot najbolj primerno omenja lokacijo pri Hotelu Korošica, kjer je v preteklosti že bil most. "Mislim, da je tukaj najbolj primerno mesto, saj bi ga lahko tu najhitreje postavili, da bi omogočili normalno komunikacijsko pot do Slovenj Gradca. Ljudje izvajajo enormne pritiske na nas, radi bi v bolnišnico na različne terapije, mnogi hočejo v službe," je opisal župan. Omenjena nujna intervencijska pot po njegovih besedah ne more biti pot za vsakodnevne opravke, hkrati je prejel opozorila o kazenski in materialni odgovornosti.

Ujma vplivala na delo zdravstvenih služb

Ujma je sicer močno vplivala tudi na delo drugih zdravstvenih služb. Zdravstveno reševalni center Koroške (ZRCK) je po besedah direktorice Marijane Kašnik od petka do ponedeljka deloval v skrajno zaostreni krizni situaciji. A je kljub težkim razmeram na terenu uspel zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo prebivalcev. "Ob tem se zahvaljujem vsem našim zaposlenim za požrtvovalno delo in seveda vsem kolegom iz zdravstvenih zavodov ter različnih služb za reševanje in zaščito za nesebično pomoč in sodelovanje," je navedla Kašnik.

Med drugim jim je uspelo pridobiti pomoč vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske, ki je bila v soboto ključna predvsem za prevoz štirih dializnih bolnikov, ki prebivajo na težko dostopnih in poplavljenih območjih. V nedeljo zvečer pa so se s pomočjo te enote prebili tudi do Črne na Koroškem, kamor so dostavili nujno zdravstveno opremo, material, zdravila in cepiva. Zaradi potreb po nujnih intervencijah je ZRCK vzpostavil tudi dodatno mobilno enoto nujne medicinske pomoči v Mežici, ki bo do preklica delovala neprekinjeno 24 ur.