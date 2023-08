Pretresljivi posnetki: vse je uničeno, a ljudje se ne dajo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kraj, ki je v zadnjih ujmah utrpel eno največjih škod v državi, je Črna na Koroškem. K sreči so njeni prebivalci žilavi in trdni, pogumno so začeli odstranjevanje posledic obsežnih poplav. Pomoč, tako domačo kot iz tujine, dostavljajo tudi s pomočjo helikopterjev, na Koroško pa prihaja tudi 20 gorskih reševalcev iz vse Slovenije.