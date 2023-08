Na Koroškem nastajajo novi plazovi, poplavni val grozi območju Hotize #vŽivo

Nadaljnji zemeljski plazovi se prožijo tudi v Mislinjski dolini. Mestna občina Slovenj Gradec je v nedeljo zvečer objavila, da so gasilci v Pamečah preventivno postavili pregrado, kjer grozi plaz, in izselili dve družini.

Pretok Mure danes upada in razmere ob reki se postopoma umirjajo. Potem ko so v nedeljo sanirali vodni nasip na območju Dolnje Bistrice, so se ljudje z ogroženih območij lahko vrnili na svoje domove. Pristojne službe tam danes dodatno utrjujejo nasip, poplave pa zdaj grozijo naseljema Hotiza in Kot, zato tam pospešeno prečrpavajo vodo. Po umiritvi vremenskih razmer je danes na Koroškem v ospredju vzpostavljanje prometnih povezav do prizadetih območij in vodooskrbe, skrbijo pa novi zemeljski plazovi.

Sirena je ob 7. uri zjutraj naznanila konec obvezne evakuacije za prebivalce Koroške Bele, ki je bila za prebivalce zaradi plazu obvezna od nedelje od 20. ure. Ob 12. uri se bo znova sestal štab Civilne zaščite Jesenice z vsemi podpornimi službami, ki bo ocenil razmere in sprejel odločitev, kako naprej, so za STA povedali na Občini Jesenice.

Zaradi aktivnega plazu so bili prebivalci Koroške Bele že drugo noč evakuirani s svojih domov.

Kot so v nedeljo sporočili z jeseniške občine, je bila evakuacija preteklo noč predvidena za prebivalce, ki stanujejo na Gorski poti, Koroški cesti, Novi ulici, Partizanski poti, Prosvetni cesti, Stranski poti, Ulici Karla Prežlja, Cesti Viktorja Svetina, Cesti talcev, Na Lehah, Cesti Ivana Cankarja in Potoški poti.

Namestitev prebivalcev v nočnem času je bila organizirana v telovadnici Osnovne šole (OŠ) Prežihovega Voranca na Jesenicah. Občani so lahko v OŠ Prežihovega Voranca prišli že od 17. ure dalje, s seboj so lahko pripeljali tudi hišne ljubljenčke.

Za osebe, ki potrebujejo posebno in zdravstveno nego, je bila namestitev organizirana v Domu Franceta Bergelja na Jesenicah.

Pri evakuaciji so sodelovali tudi policisti, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Policisti so aktivno sodelovali v operativnem štabu, zavarovanju vstopnih točk zaprtega območja in nudenju pomoči prebivalcem pri zapuščanju svojih domov. Čez noč so opravljali kontrolo območja in objektov, ki so bili prazni, zaradi varnosti premoženja in preprečevanja morebitnih vlomov ali drugih kaznivih ravnanj.

Opustošenje je za seboj pustila tudi Kamniška Bistrica:

Težave pri oskrbi z elektriko, ki so jih povzročile nedavne ujme, pristojne službe pospešeno odpravljajo. Oskrba je po podatkih Elektra Celje vse boljša tudi na Koroškem. Na območju Raven je brez elektrike še 382 odjemalcev. Na širšem distribucijskem omrežju Elektra Celje je brez elektrike 1.297 odjemalcev.

Na širšem distribucijskem omrežju Elektra Celje je največ odjemalcev brez elektrike v Zgornji Savinjski dolini, kjer jih je na nadzorništvu Nazarje 862, so v družbi objavili na svojih spletnih straneh.

Stanje na Koroškem se po njihovih besedah izboljšuje, na nadzorništvu Ravne je brez elektrike še 382 odjemalcev. Na nadzorništvu Vuzenica je brez elektrike 15 odjemalcev, na nadzorništvu Laško pa 38.

Na območju Elektra Ljubljana je brez elektrike 720 odjemalcev, največ na območju Kamnika in Zidanega Mosta. Kot so zapisali na svojih spletnih straneh, v te podatke niso vključene transformatorske postaje, ki so brez napajanja več kot 72 ur.

Na območju Elektra Maribor je brez elektrike približno 580 odjemalcev. Kot so pojasnili, težave pospešeno odpravljajo, zato pričakujejo, da se bo ta številka že v kratkem občutno zmanjšala.

Deroča voda z naplavinami je poškodovala betonsko prevleko kanalizacijske cevi, pritrjene na most pri nekdanji Planiki v Kranju. Na občini opozarjajo, da je treba ukrepati takoj, saj bo v nasprotnem primeru celotnemu območju ob Savi grozila "ekološka katastrofa neslutenih razsežnosti".

Kot so danes sporočili z Mestne občine Kranj, se pristojni bojijo večje poškodbe cevi, na katero je priključenih približno 25 tisoč ljudi, saj bi to povzročilo razlitje fekalnih voda v Savo. "V tem primeru bi se bilo nemogoče izogniti ekološki katastrofi - ne le na območju Kranja, temveč tudi na predelih vzdolž Save po Sloveniji in v tujini," so opozorili.

Za mostom pri nekdanji Planiki se začne kanjon Zarica, ki je tako kot celotna Sava zaščiten kot naravna vrednota državnega pomena. "Vzdolž Save pa so številna naselja, ki jim v primeru razlitja fekalnih voda v reko grozi onesnaženje," so poudarili.

Kratkoročna sanacija obstoječe cevi po navedbah občine ne bi bila ustrezna rešitev, saj bi ob naslednji ujmi znova grozila usodna poškodba, ki bi vodila v ekološko katastrofo.

Kranjska občina je že lani pridobila gradbeno dovoljenje za nov most, na katerega bo treba namestiti tudi novo kanalizacijsko cev. Most, po katerem bo potekal dvosmerni motoriziran promet, bo ustrezno višji, zato bo ob deroči vodi, kot je nastala ob tokratni ujmi, težko dosegljiv.

"Vendar pa Mestna občina Kranj kratkoročno ne razpolaga s sredstvi za projekt in izvedbo nove kanalizacije, zato nujno potrebuje denarno pomoč države za preprečevanje škode na javni infrastrukturi za čimprejšnjo realizacijo projekta v celoti. Le tako se bomo izognili odtekanju fekalne vode iz cevi v Savo," so zapisali na občini.

Kot je poudaril župan Matjaž Rakovec, je voda kanalizacijsko cev na mostu pri nekdanji Planiki prešla prvič v zgodovini. "Če pride do onesnaženja, to ne bo posledica samo za Kranj, ampak za celotno Slovenijo in naprej čez mejo. Podnebne spremembe so neizprosne, njihove posledice grozljive. Kako se bo izšlo pri planiškem mostu ob naslednji ujmi, lahko samo ugibamo. Zadeve se je treba lotiti takoj, vendar pa pri tem nujno potrebujemo pomoč države," je dejal.

Gradbeno dovoljenje za nov most, na katerega bi namestili novo kanalizacijsko cev, že imajo, zato si po njegovih besedah želijo, da bi bil to eden prvih naslednjih projektov, ki se ga bodo lotili skupaj z državo.

Nedeljsko vremensko dogajanje je Kranju sicer večinoma prizaneslo, stanje na terenu pa se je zdaj umirilo. Prav tako se je ustavilo plazenje na področju Besnice, Pševega, Golnika in Javornika. Pristojne službe bodo začele sanirati škodo, so pojasnili na občini. Kranjski gasilci bodo zdaj pomagali v Škofji Loki.

Zaradi posledic naravne nesreče lahko prebivalci na obvodnih nižje ležečih predelih Kranja do preklica brezplačno parkirajo na parkiriščih Huje, Čebelica in Sejmišče. Občina je prav tako omogočila prednostno brezplačno dostavo in odvoz zabojnikov za kosovne odpadke po ujmi.

Po umiritvi vremenskih razmer je danes na Koroškem v ospredju vzpostavljanje prometnih povezav do prizadetih območij in vodooskrbe, skrbijo pa novi zemeljski plazovi. Nadaljuje se odstranjevanje posledic ujme, ki je uničila ogromno premoženja in infrastrukture, številna podjetja ostajajo zaprta, neprevoznih je veliko cest.

Najbolj je na Koroškem prizadeta Mežiška dolina, kjer so najnujnejšo oskrbo v nedeljo zagotavljali s pomočjo helikopterjev, cestno prometno povezavo za oskrbo do zelo prizadete Črne na Koroškem, ki je bila od petka zjutraj prometno in prek telefonov odrezana od sveta, pa so vzpostavili iz Šoštanja prek Slemena, deloma za oskrbo tudi po Mežiški dolini in ponekod prek meje z Avstrijo.

Na Prevaljah, kjer je v noči na nedeljo narasla reka Meža odnesla eno hišo, ostali pa so tudi brez več mostov in cest, je danes v ospredju zagotavljanje vodooskrbe. V več delih občine ni vode, saj je na več mestih pretrgan vodovod, zato so vojsko že zaprosili za dva pontonska mostova, na katera bi lahko, kot je danes za STA povedal župan Občine Prevalje Matic Tasič, tudi obesili vodovodne cevi. Zdaj vodo na več mestih zagotavljajo s cisternami.

Prav tako bodo poskušali danes zagotoviti več kemičnih stranišč, predvsem za ljudi v stanovanjskih blokih, po Tasičevih besedah se namreč bojijo morebitnih posledic trenutnih razmer tudi na splošnem zdravstvenem področju.

Tudi elektrike še nimajo povsod v občini, med drugim je poplavljena obrtna cona Lahovnikovo odrezana od prometnih povezav, odneslo je tudi novozgrajene kolesarske poti. Kot so danes zjutraj objavili prevaljski gasilci, je Pačnikov oz. Leški most zaprt tudi za pešce, saj se poseda, zato vse prosijo, da upoštevajo navodila. Na Prevaljah je danes sklicana tudi izredna seja občinskega sveta, na kateri bodo po županovih besedah svetnike seznanili s potekom dogodkov, ukrepi in načrti za naprej.

Še naprej so razmere zaostrene tudi drugod po Mežiški in Mislinjski dolini, tudi v Dravogradu, kjer se prav tako pojavljajo vedno novi plazovi in s tem zapore cest. Kot je v nedeljo zvečer sporočil župan Občine Dravograd Anton Preksavec, so morali zaradi aktivnosti v plazu na Grajski bajti preventivno evakuirati večje število tamkajšnjih prebivalcev, prav tako družino na Viški cesti. Skupno število evakuiranih oseb v Dravogradu je naraslo na 255.

Za danes je napovedano, da bodo opravili ogled plazov z geomehanikom, ki bo podal mnenje glede nadaljnjih aktivnosti. Danes v Dravograd dobijo pomoč iz Postojne v delovnih strojih, konec tedna pa so domačim gasilcem, pogodbenikom, civilni zaščiti in prostovoljcem posledice ujme pomagali odstranjevati tudi gasilci od drugod in pripadniki Slovenske vojske. Komunalnemu podjetju je že uspelo vzpostaviti vodooskrbo v občini.

Nadaljnji zemeljski plazovi se prožijo tudi v Mislinjski dolini. Mestna občina Slovenj Gradec je v nedeljo zvečer objavila, da so gasilci v Pamečah preventivno postavili pregrado, kjer grozi plaz, in izselili dve družini.

Na Koroškem je zaradi posledic ujme neprevoznih veliko glavnih in tudi preostalih cest. Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste so popolnoma zaprte glavne ceste Maribor-Dravograd pri Velki in Ožbaltu, pri Otiškem Vrhu je neprevozna cesta Dravograd-Slovenj Gradec, prav tako je neprevozna cesta Dravograd-Ravne na Koroškem.

Na prizadetih območjih na Koroškem danes organizirajo akcije odstranjevanja posledic ujme in iščejo prostovoljce za pomoč, steklo je tudi več akcij zbiranja različne materialne pomoči.

Pretok Mure danes upada in razmere ob reki se postopoma umirjajo. Potem ko so v nedeljo sanirali vodni nasip na območju Dolnje Bistrice, so se ljudje z ogroženih območij lahko vrnili na svoje domove. Pristojne službe tam danes še dodatno utrjujejo nasip, poplave pa zdaj grozijo naseljema Hotiza in Kot, zato tam pospešeno prečrpavajo vodo.

"Stvari se umirjajo, so pa še zmeraj resne. Voda pada, zato smo lahko optimistični, da bo v kratkem konec. Moramo pa skrbno paziti na manjše popravke, ker voda še uhaja skozi betonske bloke in moramo še naprej delati, da jo ustavimo," je za STA danes zjutraj povedal vodja intervencije v Dolnji Bistrici Miroslav Vuk.

Potem ko so v nedeljo na reki Muri pri Gornji Radgoni beležili rekordno velik pretok 1.450 kubičnih metrov na sekundo, je ta danes zjutraj po podatkih agencije za okolje padel pod 900 kubičnih metrov na sekundo.

V Dolnji Bistrici se to po besedah Vuka še ne pozna, trenutno je pri njih raven vode le za okoli deset centimetrov nižja od stanja v nedeljo.

Županja občine Črenšovci Vera Markoja je po sanaciji nasipa v nedeljo zvečer preklicala odrejeno evakuacijo nekaj sto ljudi, saj voda na tem območju ne ogroža več stanovanjskih hiš, ampak se razliva po poljih in drugih kmetijskih površinah.

Poplavni val, ki je nastal zaradi poškodovanega nasipa, je zdaj po besedah lendavskega župana Janeza Magyarja dosegel Hotizo in skupaj s preostalimi pritoki grozi, da bo poplavil tamkajšnje hiše. Zato so odredili evakuacijo za spodnji del naselja Hotiza, za naselje Kot pa je odrejeno stanje pripravljenosti na morebitno evakuacijo.

"Zaledne vode so se tako razbohotile, da nam grozi zalivanje hiš," je župan povedal za STA. Pripadniki civilne zaščite prečrpavajo vodo tudi s pomočjo dveh večjih črpalk in tako po besedah župana verjamejo, da bodo lahko ubranili hiše pred poplavo.