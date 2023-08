Zalit avtomobil? Strokovnjak jasen, česa ne smete storiti.

V zadnjih dneh so poplave v Sloveniji poškodovale tudi veliko avtomobilov, mnogih med njimi ne bo smiselno popravljati. Kaj storiti, če je voda zalila motor ali notranjost avtomobila? So električni avtomobili na vdor vode še bolj občutljivi?

Najhujše poplave v zgodovini Slovenije so zalile mnoge osebne avtomobile in sicer tako v naravi kot tudi podzemnih garažah. Voda sodeč po objavah na socialnih omrežjih ni prizanesla tudi številnim starejšim avtomobilom. Zalit avtomobil je pri večji količini vode težko rešiti, saj bi bilo potrebno sanacijo opraviti izjemno natančno - vse to pa terja veliko časa in predvsem denarja.

Foto: Denis Midzan

Pri vozilih, v katera je voda vdrla v potniško kabino in je bil večji del motornega dela pod vodo, je povzročena škoda največkrat nepopravljiva in se popravilo ne izplača.

“Če vozilo ni bilo povsem zalito, ga je treba z vleko odpeljati v preverjeno servisno delavnico, da bodo serviserji zmočene dele razstavili in preverili, katere komponente je voda poškodovala. Tudi na videz posušeno vozilo naj bo na pregled v delavnico pripeljano z vleko. Poplavna voda namreč lahko, poleg blata, prinese še drugo umazanijo, tudi fekalne odplake, ki so praviloma kisle in zato do sestavnih delov vozil zelo agresivne," je povedal vodja AMZS servisne dejavnosti Jurij Kočar.

Kočar: “Ne zaganjajte motorja, potreben je preventivni pregled …”

Njegovo ključno priporočilo: ne zaganjajte motorja, ampak pokličite vleko, da vozilo odpelje v preverjeno servisno delavnico, kjer bodo serviserji zmočene dele vozila razstavili in preverili, katere komponente je voda poškodovala. Tudi na videz posušeno vozilo naj bo na pregled v delavnico pripeljano z vleko. Ko voda poškoduje večji del avtomobila, popravila navadno niso smiselna.

“Četudi pri takem vozilu še uspemo zagnati motor in na videz brezhibno deluje, se posledicam v obliki različnih okvar zaradi zalitja, ki bodo v prihodnje sledile, skorajda ne moremo izogniti,” opozarja Kočar.

Kaj pa električni avtomobili?

Glede električnih vozil je pojasnil, da so visokonapetostni sklopi električnih vozil pred vdori vode dobro zaščiteni in se samodejno izklapljajo že ob izključitvi vozila. Pogonska baterija nima potenciala proti zemlji in zato za zdravje in življenja ljudi ni nevarna. Glede drugih delov poplavljenih električnih vozil pa velja enako kot pri vozilih s termičnimi motorji.