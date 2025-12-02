Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Yangwang U8

Dvotonsko deblo palme trikrat padlo na SUV: kako varni so potniki sredi tajfuna? #video

BYD je za prikaz trdnosti na svoj veliki SUV trikrat zapored spustil dvotonsko palmovo deblo.

Pri BYD so že večkrat poskušali prikazati trdnost svojega velikega športnega terenca. Gre za priključnohibridni avtomobil znamke Yangwang (U8), ki ga poganjajo štirje elektromotorji. Z njim so se že vrteli na mestu kot tank, prebrodili so globoko vodo in zdaj so U8 postavili še pod padajočo kraljevo palmo.

Trikrat zapored padec dvotonskega debla

Uprizorili so scenarij posledic tajfuna, ki je najpogostejša naravna nesreča na Kitajskem. Nevarnost takrat predstavljajo padajoči predmeti in tudi drevesa, ki lahko padejo na cesto. 

U8 so parkirali poleg palme in deblo trikrat prosto spustili neposredno na avtomobil. Vsakič so povečali razdaljo (tri, štiri in pet metrov) in s tem povečali silo. Največja sila je bila 50,4 kilodžula. To bi lahko približno primerjali s padcem stokilogramskega predmeta z višine 50 metrov. 

Najbolj ojačani deli karoserije so očitno uspešno prestali sile padajočega debla. Razen nekaj prask večjih posledic ni bilo. Voznikova vrata so se brez težav odprla in avtomobil je, ko so odstranili deblo, odpeljal naprej.  

BYD yangwang U8 YangWang
