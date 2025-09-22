Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
hitrostni rekord yangwang U9 BYD

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 4.00

7 ur, 13 minut

Yanwang U9

Kitajci skoraj do 500 km/h: poglejte si noro vožnjo sredi Nemčije #video

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
BYD yangwang U9 extreme rekord | Foto BYD

Foto: BYD

Kitajski BYD je s svojim ultrazmogljivim športnim avtomobilom yangwang U9 v Nemčiji dosegel neverjetno hitrost 496 kilometrov na uro.

YangWang je ena izmed višje pozicioniranih znamk kitajskega BYD, ki je usmerjena tudi v visokozmogljive športne avtomobile. Za superšportnik U9 so najprej izdelali maloserijsko različico track edition, zdaj pa še extreme. To poganjajo štirje elektromotorji s skupno sistemsko močjo skoraj tri tisoč “konjev”. Posebnost avtomobila je kar 1.200-voltna zasnova in uporaba najnaprednejših baterij z visoko energijsko gostoto. Izdelali bodo 30 primerkov te različice U9.

Video - vožnja s 496 km/h

Kdaj bo padla "petstotica"?

To je dovolj, da je yangwangu U9 extreme pripadel naziv serijskega avtomobila. Kitajci so se odpravili na znano ovalno testno progo pri nemškem Papenburgu in tam dosegli osupljivo najvišjo hitrost. Testni voznik Marc Basseng je avtomobil poganjal vse do 496 kilometrov na uro. To je šest kilometrov na uro več kot je zmogel Buggati s svojim chironom super sport 300+.

Kot je videti na posnetku je Basseng iz dolgega ovalnega ovinka pripeljal s hitrostjo prek 300 kilometrov na uro, nato pa je na ravnem pospešil še skoraj do magične “petstotice”. Več kot očitno bo v prihodnje padla tudi ta hitrostna meja.  

Uradno ne U9 ne chiron nista najhitrejša serijska avtomobila na svetu, saj je treba za tak dosežek narediti tudi povratno vožnjo, šteje pa povprečje obeh doseženih časov. Tako ima rekord uradno še naprej SSC tuatara in sicer 455 kilometrov na uro.

BYD yangwang U9 extreme rekord | Foto: BYD Foto: BYD BYD yangwang U9 extreme rekord | Foto: BYD Foto: BYD

hitrostni rekord yangwang U9 BYD
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.