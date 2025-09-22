Kitajci skoraj do 500 km/h: poglejte si noro vožnjo sredi Nemčije #video

YangWang je ena izmed višje pozicioniranih znamk kitajskega BYD, ki je usmerjena tudi v visokozmogljive športne avtomobile. Za superšportnik U9 so najprej izdelali maloserijsko različico track edition, zdaj pa še extreme. To poganjajo štirje elektromotorji s skupno sistemsko močjo skoraj tri tisoč “konjev”. Posebnost avtomobila je kar 1.200-voltna zasnova in uporaba najnaprednejših baterij z visoko energijsko gostoto. Izdelali bodo 30 primerkov te različice U9.

Video - vožnja s 496 km/h

Kdaj bo padla "petstotica"?

To je dovolj, da je yangwangu U9 extreme pripadel naziv serijskega avtomobila. Kitajci so se odpravili na znano ovalno testno progo pri nemškem Papenburgu in tam dosegli osupljivo najvišjo hitrost. Testni voznik Marc Basseng je avtomobil poganjal vse do 496 kilometrov na uro. To je šest kilometrov na uro več kot je zmogel Buggati s svojim chironom super sport 300+.

Kot je videti na posnetku je Basseng iz dolgega ovalnega ovinka pripeljal s hitrostjo prek 300 kilometrov na uro, nato pa je na ravnem pospešil še skoraj do magične “petstotice”. Več kot očitno bo v prihodnje padla tudi ta hitrostna meja.

Uradno ne U9 ne chiron nista najhitrejša serijska avtomobila na svetu, saj je treba za tak dosežek narediti tudi povratno vožnjo, šteje pa povprečje obeh doseženih časov. Tako ima rekord uradno še naprej SSC tuatara in sicer 455 kilometrov na uro.

Foto: BYD Foto: BYD