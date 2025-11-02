Zeekr že takoj, BYD po novem letu: Slovence čakata še dve novi kitajski znamki #foto

Na slovenske ceste bodo zapeljali prvi avtomobili znamke Zeekr, največji kitajski proizvajalec BYD pa neuradno prihaja v prvih mesecih leta 2026.

Zeekr sodi med zelo mlade kitajske avtomobilske znamke, ki pa sodi pod okrilje uveljavljenega Geelyja. Avtomobili zato tudi oblikovno spominjajo na vozila prav tako njihove znamke Lynk&Co in delno tudi na Volvovo podznamko Polestar. Zeekr ima ponudbo zgolj električnih avtomobilov višjega premijskega segmenta. Zaradi omenjenega prepletenega lastništva in tehnološkega vpliva ima tudi Zeekr svoj razvojni center na Švedskem.

Foto: Zeekr

Zeekr v Slovenijo prihaja z modeli X (4,43 metra dolg kompaktni križanec), "shooting brake" karavanom 001 (4,95 metra, medosje 2,9 metra) in večjim športnim terencem 7X (4,78 metra, medosje 2,9 metra).

Tako X kot 001 imata 400-voltno, športni terenec 7X pa že 800-voltno platformo. Izstopa podatek o moči polnjenja DC vse do 480 kilovatov. Tako X kot 7X imata dve velikosti baterije, manjša je železofosfatna LFP, 001 pa le klasični bateriji NMC s kapaciteto kar sto kilovatnih ur.

Ta teden bomo Zeekrove avtomobile tudi prvič vozili, a vsaj za preizkus ultra zmogljivega polnjenja prave priložnosti še ne bo. Najcenejši model X bo imel izhodiščno ceno 39 tisoč evrov, model 001 pri 58 tisočakih, 7X pa od 54 do 64 tisoč evrov. S takimi cenami bo vsaj 7X konkurenčen tudi vodilnim električnim avtomobilom na trgu, kot je tesla model Y.

Foto: BYD

BYD v začetku leta 2026?

Med največjimi kitajskimi znamkami v Slovenijo ni uradno vstopil samo še BYD, največji med kitajskimi proizvajalci. Na razstavi Green Fair v Zagrebu smo ujeli neuradno napoved njihovih predstavnikov, da v Slovenijo tudi z uradno prodajo prihajajo v prvih mesecih leta 2026. Med najzanimivejšimi električnimi avtomobili BYD je predvsem mali dolphin surf (3,9 metra dolžine), ki na Hrvaškem stane pod 20 tisoč evrov.

Avtomobil ima železofosfatno baterijo LFP s kapaciteto 30 ali 42 kilovatnih ur. Pri večji, ki bo tudi uporabniško najrealnejša, je cena vsaj 23 tisočakov. Pri tem še ni upoštevana subvencija 7.200 evrov. Z izjemo barve doplačil ni.

Poleg dolphin surf ima BYD v ponudbi še modele atto 2, seal, seal U in sealion 7. Vsaj trenutno BYD torej ne prodaja dveh starejših modelov – atto 3 in dolphin.