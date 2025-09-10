Biti ali ne biti … Kitajci izzivajo sredi Münchna, Nemci vračajo udarec. #foto

Rdeča nit avtomobilske razstave v Münchnu je pravi "showdown" evropske (pretežno nemške) in kitajske avtomobilske industrije. Komu kaže bolje?

Foto: Reuters Že dolgo katera od avtomobilskih razstav v Evropi – vsekakor pa se je to zgodilo že nekaj let pred izbruhom epidemije covid-19 in posledično šokantno odpovedjo ženevske razstave leta 2020 – ni požela toliko zanimanja kot letošnja razstava IAA v Münchnu.

Bienalni dogodek je na enem mestu zbral zavidljiv del avtomobilske industrije, kjer je bil – z izjemo Renaulta in razkritja novega clia – v ospredju tekmovalni spopad nemške in kitajske avtomobilske industrije. Kitajci so na pohodu na tuje trge, kjer iščejo prodajni prostor za svojo intenzivno domačo proizvodnjo, ki prekaša potrebe kitajskega trga. S čim se lahko upre Evropa in začne zmanjševati razvojni zaostanek?

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Del razstave IAA je bil na sejmišču, pomemben in morda celo najzanimivejši pa je tako imenovani dogodek Open Day vse do konca tedna v središču Münchna. Na trgih Odeonsplatz, Marienplatz in Königsplatz se tam javnosti predstavljajo proizvajalci s svojimi serijskimi novostmi, koncepti, na voljo so testne vožnje, priložnost za zanimive informacije, pogovore ..

Številke so zanimive. Razstavljavcev je 738, prihajajo pa iz 37 različnih držav. Več kot polovica (57 %) razstavljavcev ni nemških. Kitajskih je kar 116, Južna Koreja jih ima 58, Avstrija in Italija po 24, enako tudi ZDA.

"Nemška avtomobilska industrija se sooča z izzivi in izvaža rešitve mobilnosti po vsem svetu," je ob odprtju povedala Hildegard Müller, predsednica Nemškega združenja avtomobilske industrije (VDA), in dodala: "Industrija je sprejela izziv. Podjetja nemške avtomobilske industrije so opravila svojo domačo nalogo. Vlagali smo, dostavili inovacije in zavzemamo vodilni položaj na svetu na področju tehnologij prihodnosti. Smo prvaki inovacij, evropski vodja na področju e-mobilnosti ter gonilo blaginje in rasti."

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

IAA je pomemben mejnik za vsaj dva nemška proizvajalca. BMW je razkril prvi serijski avtomobil z nove platforme neue klasse, ki je za Bavarce skupek tehnoloških rešitev za ustrezno nizke proizvodne stroške in tehnološko konkurenčnost vsaj v naslednjem desetletju. To je pravi biti ali ne biti, saj je vložek znašal precej več kot deset milijard evrov. Rezultat tega je iX3, naslednji modeli pa še sledijo.

Podoben pristop ima Mercedes-Benz z naprednejšimi platformami, ki so sicer razvite okrog električnega pogona, a omogočajo tudi uporabo kompaktnejših hibridnih pogonov. Pri Mercedesu so pokazali tudi koncept športnega vozila, s katerim so že presegli polnilno moč tisoč kilovatov oz. en megavat.

Razvoj je tudi pri Nemcih, kjer ima avtomobilska industrija veliko družbeno vlogo, vse bolj odločen. Kitajska je bila dolgo vir odlične prodaje in še boljših zaslužkov, zdaj pa je vse večji tekmec – naprej doma na Kitajskem, kjer nemške premijske znamke trpijo velik upad v prodaji, dobičku in donosu, slej ko prej pa tudi v Evropi.

Foto: Reuters

Kitajci so na Mercedesov prikaz polnjenja z močjo več kot enega megavata hitro odgovorili. Če je Mercedes to pokazal s konceptom (resda delujočim), je BYD to kazal že na serijskem avtomobilu.

Poleg priključnohibridnega karavana seal 6 DM-i touring, ki ima skupni doseg do okrog 1.300 kilometrov, so pokazali športnika yangwang U9. S tem so nedavno dosegli vrtoglavo hitrost 472 kilometrov na uro. BYD je prav tako pokazal svojo mrežo ultra zmogljivega polnjenja flash charging. Dva avtomobila svoje prestižne znamke Denza (Z9GT in enoprostorec D9) so polnili prav z močjo enega megavata. V petih minutah sta avtomobila dobila elektrike za dodatnih 400 kilometrov dosega.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

BYD je obenem še potrdil, da se proizvodnja v prvi evropski tovarni na Madžarskem začne že konec letošnjega leta, kot prvega pa bodo tam izdelovali mestnega malčka dolphin surf. Kot je v Münchnu ponosno povedala Stella Li, je na testu Euro NCAP dobil pet varnostnih zvezdic.

Različni razvojni dobavitelji se veliko ukvarjajo z izpopolnjevanjem baterij. Tako je novosti predstavil CATL, zanesljivo največji kitajski dobavitelj baterij, podobno tudi hrvaški Rimac. Razvoj pri baterijski tehnologiji za zdaj prehiteva zmogljivosti evropskih javnih polnilnic. Avtomobili omogočajo močnejša polnjenja, kot jih zagotavlja infrastruktura. Tudi na tem področju je nekaj proizvajalcev napovedalo zmogljivejše polnilnice – tak je Apitronic, razvojni partner Mercedesa, enako kot že omenjeno tudi BYD.

Foto: Reuters

Iz vidika slovenskih kupcev je kratkoročno zanimivih avtomobilov v Münchnu nekaj manj. Izjema je seveda renault clio, ki je zdaj že v šesti generaciji in ga na cestah pričakujemo spomladi. Clio ostaja klasičen avtomobil, ki bo poskušal ostati cenovno še dovolj konkurenčen – pod mejo 20 tisoč evrov.

Ključni pogon zanj bo klasični neelektrificirani bencinski motor, saj bo sicer zelo učinkovit nov hibrid tudi primerno dražji. Kot smo že pisali, bo razlika v porabi goriva med obema (vsaj teoretično) le dober liter bencina na sto kilometrov.

Foto: Reuters

Med kitajskimi novostmi za slovenski trg je bil v Münchnu najpomembnejši leapmotor B05. To je štirimetrska kombilimuzina z električnim pogonom. Prodajno potencialni so tudi avtomobili BYD, ki sicer v Sloveniji uradno še nimajo potrjenih trgovcev, enako tudi Xpeng – le da že v nekoliko višjem cenovnem razredu.

Med evropskimi novostmi, poleg omenjenih BMW iX3 in mercedesa GLC EQ, so pomembni še nekateri avtomobili. Vsi prihajajo na trg prihodnje leto. To sta električni volkswagen ID.polo in škoda epiq, ki bi tudi z nekaj opreme in solidno baterijo morala zadržati ceno pod 30 tisočaki. O cenah v Münchnu še ni bilo govora. Nekatere novosti so bile še zamaskirane – tak je bil ID.polo, prav tako cupra raval in koncept hyundaia ioniq 3.

Foto: Reuters