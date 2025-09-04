Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
4. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
IAA Munchen električni avtomobili volkswagen ID.polo Volkswagen

Četrtek, 4. 9. 2025, 4.00

6 ur, 23 minut

Volkswagen ID.2all bo postal ID.polo

Uradno: Volkswagen določil novo strategijo imen, novi avtomobil bo ID.polo #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Volkswagen ID.polo | Foto Volkswagen

Foto: Volkswagen

Volkswagen bo za nove električne avtomobile spremenil strategijo poimenovanja. Kmalu serijski ID.2 bo postal ID.polo, oblikovno pa bo novi električni model podoben preseku obstoječega pola in tudi golfa.

Volkswagen ID.2 SUV
Avtomoto Uradno: Volkswagen s skicami napovedal nov mali SUV #foto

Kot je vodstvo Volkswagna že večkrat napovedalo, se kljub uvedbi novih električnih modelov v prihodnje ne bodo odpovedali svojim uveljavljenim modelom. Prvi primer bo novi mali električni avtomobil, ki ga bodo kot serijsko vozilo razkrili na razstavi IAA v Münchnu. Imenoval se bo ID.polo, tudi oblikovno pa je kljub za zdaj še zamaskiranemu videzu zelo podoben temu vozilu. 

Koncept ID.life iz leta 2021, ki ni prepričal uprave Volkswagna. | Foto: Volkswagen Koncept ID.life iz leta 2021, ki ni prepričal uprave Volkswagna. Foto: Volkswagen Od Kabanovega radikalnega koncepta do električnega pola

Koncept se je imenoval ID.2all. Ta ima za seboj že kar burno preteklost. Najprej je koncept električnega vozila za razred majhnih avtomobilov zrisal slovaški oblikovalec Jozef Kaban. Toda uprava Volkswagna na čelu s takratnim izvršnim direktorjem Thomasom Schaefferjem ni bila zadovoljna s precej radikalnim videzom koncepta. Kaban je moral zapustiti Volkswagnov koncern (trenutno oblikuje avtomobile za kitajskega proizvajalca SAIC), Nemci pa so izdelali koncept ID.2all. Tudi ta je bil oblikovno še precej drugačen od obstoječih avtomobilov Volkswagnove znamke. Končni serijski avtomobil, ki na ceste prihaja leta 2026, bo očitno zelo podoben tako polu (spredaj) kot delno tudi golfu (zadaj).

Volkswagen bo že v nedeljo v Münchnu razkril koncept ID.cross, ki bo napovedal električni kompaktni križanec – ta na ceste prihaja leta 2027, predstavljal pa bo električno različico T-crossa.

Foto: volkswagen ID.polo tik pred razkritjem

Volkswagen ID.polo | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen ID.polo | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen ID.polo | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen ID.polo | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen ID.polo | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

IAA Munchen električni avtomobili volkswagen ID.polo Volkswagen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.