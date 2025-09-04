Uradno: Volkswagen določil novo strategijo imen, novi avtomobil bo ID.polo #foto

Volkswagen bo za nove električne avtomobile spremenil strategijo poimenovanja. Kmalu serijski ID.2 bo postal ID.polo, oblikovno pa bo novi električni model podoben preseku obstoječega pola in tudi golfa.

Kot je vodstvo Volkswagna že večkrat napovedalo, se kljub uvedbi novih električnih modelov v prihodnje ne bodo odpovedali svojim uveljavljenim modelom. Prvi primer bo novi mali električni avtomobil, ki ga bodo kot serijsko vozilo razkrili na razstavi IAA v Münchnu. Imenoval se bo ID.polo, tudi oblikovno pa je kljub za zdaj še zamaskiranemu videzu zelo podoben temu vozilu.

Koncept ID.life iz leta 2021, ki ni prepričal uprave Volkswagna. Foto: Volkswagen

Koncept se je imenoval ID.2all. Ta ima za seboj že kar burno preteklost. Najprej je koncept električnega vozila za razred majhnih avtomobilov zrisal slovaški oblikovalec Jozef Kaban. Toda uprava Volkswagna na čelu s takratnim izvršnim direktorjem Thomasom Schaefferjem ni bila zadovoljna s precej radikalnim videzom koncepta. Kaban je moral zapustiti Volkswagnov koncern (trenutno oblikuje avtomobile za kitajskega proizvajalca SAIC), Nemci pa so izdelali koncept ID.2all. Tudi ta je bil oblikovno še precej drugačen od obstoječih avtomobilov Volkswagnove znamke. Končni serijski avtomobil, ki na ceste prihaja leta 2026, bo očitno zelo podoben tako polu (spredaj) kot delno tudi golfu (zadaj).

Volkswagen bo že v nedeljo v Münchnu razkril koncept ID.cross, ki bo napovedal električni kompaktni križanec – ta na ceste prihaja leta 2027, predstavljal pa bo električno različico T-crossa.

Foto: volkswagen ID.polo tik pred razkritjem

Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen