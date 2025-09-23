Pot iz krize ali strel v prazno? Porsche se vrača k bencinskim motorjem.

Porsche išče pot iz strateške in prodajne krize, zato bodo za dva najcenejša športnika izdelali tudi bencinsko gnana naslednika, izdelali bodo novega bencinsko gnani križanec, odpovedali pa so se načrtom za izdelavo velikega električnega športnega terenca.

Foto: Gregor Pavšič Pri Porscheju so svojim investitorjem predstavili prenovljeno strategijo proizvodnje novih avtomobilov, s čimer se bodo poskušali poslovno vrniti na boljše tirnice. Težava ostaja nekonkurenčnost na kitajskem trgu in počasen preboj električnih vozil. Čeprav pri novem macanu beležijo visok delež prodanih električnih različic, bodo pri razvoju novih modelov glede elektrike potegnili ročno zavoro in prednost dali širši paleti pogonov. Po objavi spodaj navedenih načrtov je vrednost delnice Porscheja padla za sedem odstotkov.

Kakšni so dejanski načrti Porscheja za bližnjo prihodnost?

Obsežna prenova za modela panamera in cayenne (bencin, priključni hibrid), da bosta oba lahko na trgu še vsaj v začetku naslednjega desetletja

Električni taycan ostaja, prav tako kmalu sledi električna 800-voltna različica cayenna

Leta 2028 prihaja križanec s klasičnimi pogoni, ki bo posreden naslednik prve generacije macana - ta je v trenutni generaciji le še električni. Omenjena novost si bo tehnično platformo PPC delila z audijem Q5

Mala športnika cayman in 718 boxster bosta dobila naslednika s klasičnim motorjem, a obenem bodo izdelali tudi električno izvedbo. Podrobnosti, ali bodo predelali električno platformo ali pa uporabili drugo rešitev, še niso povsem jasne.

Veliki SUV s tremi vrstami sedežev bo vsaj sprva dobil bencinski motor, električnega pa naknadno

Foto: Porsche Foto: Gregor Pavšič

Letošnji donos bo le dvoodstoten, a uprava vidi svetlejšo prihodnost

Pri Porscheju želijo po besedah izvršnega direktorja Oliverja Bluma ponuditi širok razpon pogonov za svoje avtomobile. Za izključno električno pot je še prezgodaj, saj tak prehod zahteva svoj čas tako pri razvoju vozil kot tudi pri sprejemanju novosti pri kupcih. Pomemben del ponudbe bodo tako bencinski motorji kot priključno hibridni pogoni, enako tudi električni modeli. Blume napoveduje za letošnje leto zdrs donosa za dva odstotka, a srednjeročno naj bi se donos z novimi modeli vendarle povzpel prek 10 odstotkov.

Razvoj tako električnih kot klasičnih novih modelov bo zahtevala visoka sredstva. Že samo zaustavitev razvoja platforme SSP sport bo Porsche znotraj koncerna Volkswagen stala 1,8 milijard evrov.

Za Kitajsko še ni rešitve

Glavni izzivi so jasni - Evropa nima povsem jasne in celostne avtomobilske strategije, prehod na električne pogone pa je precej počasen. Kitajska je bila lani prizorišče največjega padca prodaje - Porscheju je upadla za 28 odstotkov, ta trend pa se nadaljuje tudi letos. Kitajska je bila trg, ki je tradicionalno pomenil dragocen vir kupcev in visokih donosov. V ZDA so poslovanje otežile višje carine po izvolitvi predsednika Trumpa. Lani je dobiček Porscheja skoraj zdrsnil pod milijardo evrov, še predlani je znašal več kot tri milijarde evrov.

