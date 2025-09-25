So rabljeni Volkswagni še vedno sinonim za kakovost? Izkušnje lastnikov in vodnik za pametne kupce.

Volkswagen ostaja nesporna številka ena na slovenskem avtomobilskem trgu, a kaj je potrebno paziti, ko govorimo o rabljenih vozilih? Pod drobnogled smo vzeli najbolj priljubljene modele, od mestnega malčka Polo do prostornega Tourana, in vam razkrivamo ključne prednosti ter na kaj morajo biti pozorni bodoči kupci.

Foto: Porsche Inter Auto

Rabljena vozila Volkswagen so najbolj zaželena

Volkswagen v Sloveniji ohranja svojo odlično pozicijo na trgu. Vendar pa naraščajoče cene novih vozil in kompleksna tranzicija v dobo električne mobilnosti silijo vse več kupcev k razmisleku o nakupu rabljenega vozila. Ravno tu se pokaže prava vrednost znamke – v zanesljivosti in trajnosti modelov, ki so že prevozili svoje prve kilometre. Vendar na kaj morate biti pozorni in pregledati pred nakupom? Kateri motor, menjalnik in oprema sta priporočljiva pri posameznih modelih?

Ikone, ki držijo ceno in na kaj morate biti pozorni

Rabljen VW Golf in rabljen VW Passat ostajata stebra Volkswagnove ponudbe na trgu rabljenih vozil. Golf navdušuje s svojo zrelostjo, solidno tehniko in visoko stopnjo uporabnosti. Po drugi strani pa Passat s statusom ikone v svojem razredu, ostaja merilo za vse družine, udobje v vožnji, prilagodljivosti in ohranjanje vrednosti. Kupci so navdušeni, da lahko pri znamki Volkswagen izbirajo med priljubljenimi mestnimi kompaktnimi modeli, vsestranskimi SUV športnimi terenci za vsako pustolovščino, elegantnimi karavani za vso družino in inovativnimi električnimi vozili za prihodnost.

Zaupanje v rabljena vozila Volkswagen narašča

Pri največjem trgovcu z vozili Volkswagen Porsche Inter Auto, opažajo, da zanimanje za rabljena vozila Volkswagen vztrajno raste. Gre za vozila, ki slovijo po svoji zanesljivosti, kakovostni izdelavi in dolgi življenjski dobi – tudi v drugem življenjskem ciklu. To potrjujejo tudi mnenja njihovih strank. Zaradi strogega nadzora kakovosti, preverjene zgodovine in možnosti podaljšanega jamstva, se vse več kupcev odloča za nakup rabljenega vozila pri Porsche Inter Auto. Rabljena vozila Volkswagen tako ponujajo odlično razmerje med ceno in kakovostjo.

Foto: Porsche Inter Auto

Intervju z strokovnjakom za rabljena vozila pri Porsche Inter Auto, gospodom Miho Vičičem

1. Kakšni so razlogi, da rabljeni Volkswagni tako dobro držijo ceno?

Vrednost vozil VW temelji na treh stebrih: ugledu znamke, preverjeni tehniki in visokem povpraševanju. Sloves zanesljivosti in kakovostne izdelave ustvarja konstantno povpraševanje, kar ohranja cene stabilne. To za kupca pomeni manjšo izgubo vrednosti, a hkrati tudi manj priložnosti za izjemno ugoden nakup. Gre za stabilno naložbo, katere vrednost je predvidljiva.

2. Zakaj kupiti ravno Volkswagna - kaj ga loči od drugih rabljenih vozil?

Kupci pri Volkswagnu cenijo predvsem tehnično dovršenost, preglednost in zanesljivost. Ko govorimo o rabljenih vozilih, je prav tehnična plat tista, ki največ šteje – in tu Volkswagen res izstopa. Motorji TSI in TDI so med najbolj iskanimi. Bencinski TSI ponuja odlično razmerje med močjo in porabo, dizelski TDI pa je znan po robustnosti in učinkovitosti na daljših razdaljah. Oboji so zanesljivi in primerni za dolgotrajno uporabo. Volkswagnova vozila so pregledna, enostavna za uporabo in opremljena z naprednimi sistemi, ki povečujejo varnost in udobje. Poleg tega je vzdrževanje preprosto, servisna mreža v Sloveniji je razvejana, rezervni deli so dostopni. Zato je Volkswagen med rabljenimi vozili tako priljubljen – ponuja preverjeno kakovost, varčne motorje in tehnično zanesljivost.

3. Ali je močna servisna mreža v Sloveniji res ključna prednost pri lastništvu rabljenega VW vozila?

Da, absolutno. Razvejana mreža pooblaščenih servisov Volkswagen pomeni, da sta strokovna pomoč in originalni nadomestni deli vedno na voljo, ne glede na to, kje v državi se nahajate. To je ključnega pomena pri reševanju kompleksnejših elektronskih ali mehanskih napak, kjer imajo pooblaščeni serviserji dostop do specializiranih orodij in tovarniških podatkov. Hkrati pa transparentna zgodovina, zabeležena v pooblaščeni mreži, bistveno poveča vrednost vozila ob ponovni prodaji.

4. Kateri modeli Volkswagna veljajo za najbolj zanesljive med rabljenimi vozili?

Med rabljenimi vozili Volkswagen za najbolj zanesljive modele običajno veljajo Polo, Golf, T-Cross, Taigo, T-Roc Tiguan, in Passat. Golf je priljubljen zaradi svoje uravnoteženosti med zmogljivostjo in vzdržljivostjo, Tiguan nudi zanesljivost v SUV razredu, T-Cross, Taigo in T-Roc so cenjeni predvsem v novejših letnikih, Passat pa izstopa kot izjemen in trpežen avto. Pri vseh modelih je ključnega pomena dobra servisna zgodovina, redno vzdrževanje in temeljit pregled vozila pred nakupom.

5. Na kaj moram biti pozoren pri nakupu rabljenega Volkswagna?

Pri nakupu rabljenega Volkswagna je pomembno biti pozoren na servisno zgodovino vozila – ali so bile vse redne storitve opravljene in kje. Preveriti je potrebno stanje motorja in menjalnika, še posebej pri vozilih z DSG menjalniki ali TDI motorji. Potreben je tudi pregled podvozja (zaradi korozije), zavor, elektronike in delovanja klimatske naprave. Priporočljivo je, da vozilo pregleda strokovnjak ali da vsaj opravite testno vožnjo pred nakupom. Posebno pozornost namenite tudi številu prevoženih kilometrov, a še bolj načinu uporabe vozila – bolje redno vzdrževan avto z več kilometri kot zanemarjen z manj.

6. Ali je DSG menjalnik pri rabljenih Volkswagnovih zanesljiv?

Pri pravilno vzdrževanih vozilih ne zaznavamo večjih težav z DSG menjalniki. Ključno je, da je bil menjalnik redno servisiran (menjava olja po predpisanih intervalih). V takšnih primerih DSG menjalnik deluje zanesljivo in ponuja udobno ter odzivno vožnjo.

7. Kako preveriti, ali je bilo vozilo udeleženo v prometni nesreči ali druga popravila?

Pred nakupom rabljenega vozila je ključna preverba zgodovine. Pri nas že 5 leto zapored izvajamo natančen video pregled podvozja in preverbo servisne zgodovine. Prav naša video kontrola podvozja prepriča mnoge stranke, da se odločijo za najbolj transparenten nakup v Sloveniji. Torej s tem lahko potrjujemo, da je najbolje kupiti pri uveljavljenem trgovcu, ki zagotavlja pregledana in kakovostna vozila z garancijo.

Primer video posnetka podvozja: VW Passat Variant 1.4 TSI GTE - TEHNIČNO STANJE

Foto: Porsche Inter Auto

Foto: Porsche Inter Auto

Foto: Porsche Inter Auto

8. Ali se splača kupiti rabljeni VW z višjo kilometrino, če je dobro vzdrževan?

Da, dobro vzdrževan Volkswagen z višjo kilometrino je lahko odlična izbira. Ključnega pomena je redno servisiranje, potrjena servisna zgodovina in skrbna uporaba vozila. Takšna vozila pogosto nudijo zanesljivost in nižjo ceno, kar pomeni dober kompromis med kakovostjo in stroški. Pomembneje kot število kilometrov je, kako so ti kilometri nastali – redna vožnja po avtocesti je manj obremenjujoča kot kratke mestne relacije.

9. Katere so prednosti nakupa pri večjem trgovcu kot je recimo Porsche Inter Auto?

Nakup rabljenega vozila pri večjem in uveljavljenem trgovcu, kot je Porsche Inter Auto, prinaša številne prednosti. Vozila so podvržena temeljitemu 250-točkovnemu pregledu, kar zagotavlja tehnično brezhibnost in zanesljivost. Kupci lahko vidijo tudi video kontrolo vozila, ki omogoča transparenten vpogled v dejansko stanje avtomobila. Pomembna je tudi 8-dnevna garancija za vračilo ali zamenjavo vozila, ki omogoča brezskrbno odločitev. Poleg tega Porsche Inter Auto nudi podaljšano jamstvo Evropa Plus, ki velja po vsej Evropi brez omejitve kilometrov. Za kupce so na voljo tudi različne ugodnosti ob financiranju, kot so bonusi do 1.500 €, ter 500 € bonus ob menjavi vozila ter servisni boni.

10. Ali se nakup rabljenega vozila pri pooblaščenem trgovcu res izplača ali gre zgolj za višjo ceno?

Gre predvsem za zmanjšanje tveganja. Večji pooblaščeni trgovci, kot Porsche Inter Auto, jamčimo za prevožene kilometre in ponujamo vozila s preverjeno, transparentno zgodovino. Vsak avto gre skozi stroge kontrolne preglede in morebitne napake so odpravljene z originalnimi deli še pred prodajo. Ključna prednost je tudi Porsche Jamstvo Evropa Plus, ki krije morebitne nepredvidene stroške popravil, in dostop do vrhunske servisne mreže po vsej Sloveniji, kar zagotavlja strokovno podporo.

Vodnik za kupce rabljenih vozil VW: Analiza ključnih modelov

Nakup rabljenega vozila Volkswagen zahteva poznavanje ključnih modelov in njihovih specifik. Pripravili smo zgoščen pregled najbolj iskanih modelov na trgu, od mestnih malčkov do potovalnih karavanov, z nasveti, na kaj morate biti pozorni.

Rabljeni električni - prehod v električno dobo: Priložnosti in izzivi

Rabljeni električni modeli, kot sta rabljen električni VW ID.3 in rabljen električni VW ID.4, simbolizirajo Volkswagnov prehod v novo dobo. Kot rabljeni ponujajo udobno vožnjo, presenetljivo dinamiko in nizke obratovalne stroške. Vendar pa so se prvi modeli soočali z otroškimi boleznimi, z novejšimi posodobitvami in prenovami (ID.3, ID.4 od leta 2023) so te pomanjkljivosti odpravljene. Garancija na baterijo: Pri nakupu rabljenega električnega VW-ja je ključnega pomena preveriti servisno zgodovino, saj je od nje odvisna veljavnost 8-letne garancije (ali 160.000 km) na visokonapetostno baterijo.

VW Polo (generacija VI, 2017- danes)

Zrel in kakovosten mestni avtomobil, ki je na trgu rabljenih vozil najpogosteje prisoten v šesti generaciji (od 2017, vmes je bila tudi prenova). Priporočamo, da iščete paket opreme Style, saj ponuja bistveno več udobja. Optimalna motorna izbira pri novejši generaciji je 1.0 TSI s 115 konjskimi močmi, medtem ko je pri starejših modelih ročni menjalnik varnejša izbira.

Cene rabljenih: od pribl. 12 tisoč evrov (Polo Comfortline 1.0 TSI, letnik 2020, pribl. sto tisoč kilometrov)

Priporočen motor: 1.0 TSI (115 konskih moči)

Varnost Euro NCAP: ★★★★★ (2017)

VW T-Cross (prva generacija C1, 2018 - danes)

Praktičen mestni SUV na osnovi Pola, ki od leta 2018 navdušuje z izjemno prilagodljivo notranjostjo in višjim položajem sedenja. Priporočamo izbiro z opremo Style ali R-Line, ki poudarita njegov videz, optimalen pogonski sklop pa predstavlja živahen motor 1.0 TSI z 95 ali 115 konjskimi močmi.

Cene rabljenih: od pribl. 16 tisoč evrov (T-Cross 1.6 TDI Life, letnik 2020, pribl. sto tisoč kilometrov)

Priporočen motor: 1.0 TSI (110 konjskih moči)

Varnost Euro NCAP: ★★★★★ (2019)

VW Taigo (prva generacija CS, 2021 - danes)

Modna, kupejevska različica T-Crossa, ki od leta 2021 stavi predvsem na čustven dizajn in stil. Njegov videz najbolj poudarita opremi Style ali R-Line, za dinamičen karakter, ki se sklada z zunanjostjo, pa mu najbolj ustreza močnejši motor 1.5 TSI (150 konjskih moči) in avtomatski DSG menjalnik.

Cene rabljenih: od pribl. 17 tisoč evrov (Taigo 1.0 TSI Life, letnik 2022, pribl. 50 tisoč kilometrov)

Priporočen motor: 1.5 TSI (150 konskih moči)

Varnost Euro NCAP: ★★★★★ (2022)

VW Golf in Golf Variant (VW Golf VII 2012-2020, VW Golf VIII 2020- danes)

Ikona kompaktnega razreda, ki je na trgu najpogostejša v sedmi (2012–2020) in tehnološko naprednejši osmi generaciji (od 2020). Najboljše razmerje med ceno in vsebino ponujata opremi Comfortline (Golf 7) ali Style (Golf 8), za pogon pa priporočamo odličen motor 1.5 TSI s 115 ali 150 konjskimi močmi ali legendarni 2.0 TDI s 150 konjskimi močmi.

Cene rabljenih: od pribl. 13 tisoč evrov (Golf 1.6 TDI Comfortline, letnik 2020, pribl. 150 tisoč kilometrov)

od pribl. 13 tisoč evrov (Golf 1.6 TDI Comfortline, letnik 2020, pribl. 150 tisoč kilometrov) Priporočen motor: 1.5 TSI (150 konjskih moči)

1.5 TSI (150 konjskih moči) Varnost Euro NCAP: ★★★★★ (2020)

VW T-Roc (prva generacija A1, 2017 - danes)

Dinamična alternativa na osnovi Golfa, ki je na trgu od leta 2017. Njegova največja pomanjkljivost – kakovost materialov v notranjosti – je bila odpravljena s prenovo leta 2022, zato so ti modeli s paketom opreme Style posebej priporočljivi. Optimalno ga poganja motor 1.5 TSI (150 konjskij moči) in avtomatski menjalnik DSG.

Cene rabljenih: od pribl. 13 tisoč evrov (T-Roc 1.0 TSI Style, letnik 2019, pribl. 150 tisoč kilometrov)

od pribl. 13 tisoč evrov (T-Roc 1.0 TSI Style, letnik 2019, pribl. 150 tisoč kilometrov) Priporočen motor: 1.5 TSI (150 konjskih moči)

1.5 TSI (150 konjskih moči) Varnost Euro NCAP: ★★★★★ (2017)

VW Tiguan (druga generacija AD/BW, 2016 - danes)

Vrhunski model družinskega vozila SUV, ki s prostornostjo, udobjem in opcijsko sedemsedežno izvedbo Allspace navdušuje družine. Najbolj iskana in preverjena kombinacija je motor 2.0 TDI (150 konjskih moči) z menjalnikom DSG, pri opremi pa priporočamo Style ali R-Line. Najnovejša generacija je bila predstavljena leta 2024, zato še ni tako raznolike ponudbe rabljenih vozil.

Cene rabljenih: od pribl. 17 tisoč evrov (Tiguan 2.0 TDI SCR BMT Comfort, letnik 2019, pribl. 170 tisoč kilometrov)

od pribl. 17 tisoč evrov (Tiguan 2.0 TDI SCR BMT Comfort, letnik 2019, pribl. 170 tisoč kilometrov) Priporočen motor: 2.0 TDI (150 konjskih moči)

2.0 TDI (150 konjskih moči) Varnost Euro NCAP: ★★★★★ (2016)

VW Touran (druga generacija 5T, 2015 - danes)

Enoprostorec, ki od leta 2015 s tremi ločenimi sedeži v drugi vrsti ostaja nepremagljiv v svoji praktičnosti za družine. Najbolje mu pristoji močan in varčen motor 2.0 TDI (150 konjskih moči), saj so osnovni bencinski motorji za polno naložen avto prešibki. Paketa opreme Style ali R-Line sta najbolj smiselna izbira. Vmes je bil večkrat nekoliko prenovljen.

Cene rabljenih: od pribl. 14 tisoč evrov (Touran Comfortline 1.0 TSI, letnik 2019, pribl. 170 tisoč kilometrov)

od pribl. 14 tisoč evrov (Touran Comfortline 1.0 TSI, letnik 2019, pribl. 170 tisoč kilometrov) Priporočen motor: 2.0 TDI (150 konjskih moči)

2.0 TDI (150 konjskih moči) Varnost Euro NCAP: ★★★★★ (2015)

VW Passat in VW Passat Variant B8 (2014 - danes)

Potovalni prvak generacije B8 (2014–2023), ki je kot limuzina in karavan Variant sinonim za poslovno in družinsko vozilo. Ker gre večinoma za poslovna vozila, so pogosto dobro opremljeni Comfortline in Highline. Preverjena formula je motor 2.0 TDI (150 ali 190 konjskih moči) z menjalnikom DSG. Najnovejša generacija je bila predstavljena leta 2024, zato še ni tako raznolike ponudbe rabljenih vozil.

Cene rabljenih: od pribl. 18 tisoč evrov (Passat Variant 2.0 TDI BMT SCR Business, letnik 2022, pribl. 120 tisoč kilometrov)

od pribl. 18 tisoč evrov (Passat Variant 2.0 TDI BMT SCR Business, letnik 2022, pribl. 120 tisoč kilometrov) Priporočen motor: 2.0 TDI (150 konjskih moči)

2.0 TDI (150 konjskih moči) Varnost Euro NCAP: ★★★★★ (2014)

Pri aktualni ponudbi pri Porsche Inter Auto imate možnost izkoristiti dodatne prihranke do dva tisoč evorv na izbrane modele. Ta ponudba že vključuje dodatne ugodnosti, kot so posebno financiranje s popustom do 1.500 evrov in dodatni popust do 500 evorv ob menjavi vozila.

Nakup rabljenega vozila Volkswagen

Nakup rabljenega vozila znamke Volkswagen ostaja pametna in varna odločitev. Modeli so funkcionalni, solidno izdelani in dobro ohranjajo svojo vrednost. Ključ do zadovoljstva pa temelji na pregledu pred nakupom in dodatno garancijo - na primer z jamstvom. Zato pri Porsche Inter Auto svetujemo, da se pred nakupom vedno posvetujete z našimi strokovnjaki. S celovitim pregledom vozila in preverjeno zgodovino vam zagotavljamo varen nakup in brezskrbne kilometre z vašim novim rabljenim vozilom Volkswagen.

Nepremagljivo jamstvo: Porsche Jamstvo Evropa Plus Zaščita do 24 mesecev.

Neomejeno število popravil v času trajanja jamstva.

Kritje stroškov popravil brez omejitve kilometrov.

Brez vaše soudeležbe in brez omejitve zneska.

Popravila z originalnimi deli pri pooblaščenih serviserjih.

Jamstvo je prenosljivo na novega lastnika.

Vključeno nadomestno vozilo do tri dni.

Jamstvo nudimo za vse blagovne znamke. Pavle Nenadič, strokovnjak za rabljena vozila pri Porsche Inter Auto, je potrdil: "Porsche Jamstvo Evropa Plus ni samo podaljšano jamstvo – je celosten koncept zaščite za vse, ki želijo voziti rabljeno vozilo z občutkom varnosti, zaupanja in odgovorne podpore. Je razlika med 'imeti avto' in 'biti z avtom varno pokrit'. Kupcem prinaša nekaj, kar danes ni samoumevno – miren vsakdan, tudi ko se zgodi nepredvidljivo."

O podjetju Porsche Inter Auto

Podjetje Porsche Inter Auto d. o. o. je največji slovenski trgovec z vozili znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih ter službenih vozil v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je podjetje pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najbolj kakovostna rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

Kontaktni center - 041 392 204

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D. O. O.