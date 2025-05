Kupujete avto? S tem trikom boste vedno zadeli v polno.

Nakup rabljenega vozila je za mnoge pomembna odločitev, pri kateri so kakovost, zanesljivost in varnost ključnega pomena. Prav zato postajajo preverjeni prodajalci z jamstvom vedno boljša izbira za brezskrbno vožnjo. Preverite, kje se ponudba najbolj razlikuje.

Slovenski trg rabljenih vozil: široka izbira, a različna kakovost storitev

Slovenski trg rabljenih vozil je danes bolj dinamičen in raznolik kot kadarkoli prej. Kupci lahko izbirajo med široko ponudbo vozil – od zasebnih prodajalcev in manjših trgovcev pa vse do velikih, uveljavljenih avtomobilskih hiš z nacionalno pokritostjo. Letno se na slovenskem trgu proda več deset tisoč rabljenih avtomobilov, kar potrjuje, da je nakup rabljenega vozila za mnoge še vedno najdostopnejša pot do osebnega avtomobila.

Pri večjih trgovcih, kot je Porsche Inter Auto, kupec poleg vozila prejme tudi strokovno pregledano vozilo, s preverjeno servisno zgodovino in predvsem – možnostjo izbire zanesljivega jamstva, ki je pogosto odločilen dejavnik pri končni izbiri.

Nakup rabljenega avtomobila: kako se zaščititi?

Običajno stranka ob nakupu rabljenega vozila pridobi samo osnovne podatke o samem vozilu. Danes ni več dovolj, da je rabljeno vozilo dobro videti ali ima majhno število kilometrov. Ključno vprašanje je: kakšna je zgodovina opravljenih servisov in ali obstaja možnost profesionalne zaščite, ki vam omogoča brezskrbno uporabo? In tukaj je odgovor jasen: vozila z dokumentirano zgodovino, servisno knjigo, natančno videokontrolo in ponudbo jamstva – kot je Porsche Jamstvo Evropa Plus – predstavljajo najvišjo zaščito pred nepredvidljivimi stroški.

Nepremagljivo jamstvo za rabljen avto: Porsche Jamstvo Evropa Plus Zaščita do 24 mesecev.

Neomejeno število popravil v času trajanja jamstva.

Kritje stroškov popravil brez omejitve kilometrov.

Brez vaše soudeležbe in brez omejitve zneska.

Popravila z originalnimi deli pri pooblaščenih serviserjih.

Jamstvo je prenosljivo na novega lastnika.

Vključeno nadomestno vozilo do tri dni.

Jamstvo nudimo za vse blagovne znamke. Dušan Jugovac, vodja prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto, je potrdil: "Porsche Jamstvo Evropa Plus ni samo podaljšano jamstvo – je celosten koncept zaščite za vse, ki želijo voziti rabljeno vozilo z občutkom varnosti, zaupanja in odgovorne podpore. Je razlika med 'imeti avto' in 'biti z avtom varno pokrit'. Kupcem prinaša nekaj, kar danes ni samoumevno – miren vsakdan, tudi ko se zgodi nepredvidljivo."

Foto: Porsche Inter Auto

Jamstvo za rabljena vozila velja po vsej Evropi. To pomeni, da niste prepuščeni sami sebi, če vas preseneti okvara na dopustu v tujini ali na poslovni poti v drugi državi EU. Če svoje vozilo pozneje prodate, jamstvo ne izgubi veljave – prenesete ga lahko na novega lastnika. To ni samo dodana vrednost za vas, temveč tudi argument pri prodaji – kupec ne kupi zgolj rabljenega avtomobila, temveč vozilo z zaupanjem trgovca, ki še traja. Vozilo s takšnim jamstvom na trgu preprosto več velja.

Ena največjih prednosti, ki jih občutite že takoj, je popolna svoboda vožnje – brez skrbi glede prevoženih kilometrov. V času trajanja jamstva ni nobene omejitve. Tudi število popravil ni omejeno. Če se zgodi okvara – enkrat, dvakrat ali večkrat –, jamstvo velja. Ni določene zgornje meje zahtevkov, kar pomeni, da niste finančno izpostavljeni vsakič, ko se kaj zgodi. Tovrstna neomejena zaščita ni samoumevna na trgu in jo ponujajo le redki.

Primerjalna tabela storitev za rabljena vozila

Storitev Porsche Inter Auto Konkurenčna ponudba Pregled 250 konkurenčnih točk ✔ ✖ Videokontrola vozila ✔ ✖ Osemdnevna garancija za vračilo ✔ ✖ Servisni bon 100 EUR ✔ ✖

Foto: Porsche Inter Auto

Rabljena vozila: zakaj izbrati Porsche Inter Auto in preverjena rabljena vozila? Porsche Inter Auto je vodilni trgovec z vozili znamk Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda in Porsche v Sloveniji. Njihova ponudba rabljenih vozil je največja v Sloveniji. 250-točkovni pregled: vsako vozilo je temeljito pregledano na 250 kontrolnih točkah, kar zagotavlja tehnično brezhibnost.

vsako vozilo je temeljito pregledano na 250 kontrolnih točkah, kar zagotavlja tehnično brezhibnost. Videokontrola vozil: kupci si lahko ogledajo natančno videopredstavitev vozila, kar omogoča transparentnost in boljšo informiranost.

kupci si lahko ogledajo natančno videopredstavitev vozila, kar omogoča transparentnost in boljšo informiranost. Osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo: če kupec ni zadovoljen z vozilom, ga lahko v osmih dneh vrne ali zamenja.

če kupec ni zadovoljen z vozilom, ga lahko v osmih dneh vrne ali zamenja. Porsche Jamstvo Evropa Plus: podaljšano jamstvo, ki velja po vsej Evropi, brez omejitve kilometrov in z neomejenim številom popravil.

podaljšano jamstvo, ki velja po vsej Evropi, brez omejitve kilometrov in z neomejenim številom popravil. Ugodnosti ob nakupu: ob financiranju lahko kupec prejme do 1.500 evrov bonusa in 500 evrov bonusa ob menjavi vozila ter servisni bon v vrednosti do sto evrov.

Revolucija v predstavitvi rabljenih vozil

Porsche Inter Auto je prodajo rabljenih vozil na višjo raven med drugim dvignil tudi z inovativno videokontrolo tehničnega stanja rabljenih vozil – rešitvijo, ki temelji na slovenskem znanju in strokovni ekipi. Ob vsakem oglasu si kupec poleg fotografij lahko ogleda tudi video, v katerem strokovnjak predstavi ključne dele vozila: zavore, podvozje, pnevmatike, vzmetenje in drugo.

S tem dobite pregleden vpogled v dejansko stanje vozila, kar prinaša več zaupanja, manj nejasnosti in lažjo odločitev za nakup. Storitev je vključena pri vseh oglasih za vozila znamk Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda in Porsche v Sloveniji.

Jamstvo je ključna zaščita, ki kupcu omogoča mirno spanje in zagotavlja strokovno podporo v primeru težav. V svetu vedno bolj kompleksnih vozil je jamstvo še pomembnejše, saj pokriva tako mehanske kot elektronske napake. Vozila s preverjeno zgodovino, servisno knjigo in vključenim jamstvom, kot je Porsche Jamstvo Evropa Plus, zagotavljajo največjo varnost pri nakupu rabljenega vozila.

Foto: Porsche Inter Auto

Porsche Jamstvo Evropa Plus – vsebina kritja

Storitev Porsche Jamstvo Evropa Plus Zaščita do 24 mesecev ✔ Neomejeno število popravil ✔ Kritje stroškov popravil brez omejitve kilometrov ✔ Brez soudeležbe in brez omejitve zneska ✔ Popravila z originalnimi deli pri pooblaščenih serviserjih ✔ Jamstvo je prenosljivo na novega lastnika ✔ Vključeno nadomestno vozilo do tri dni ✔

Tudi po preteku jamstva smo z vami!

Po preteku vašega jamstva vam pri Porsche Inter Auto ponujamo popolnoma novo jamstvo, ker si zavedamo, da želite še naprej uživati v vožnji s svojo družino ali prijatelji brez skrbi. Z našim Porsche Jamstvom Evropa Protect zmanjšate neprijetna presenečenja in pred visokimi stroški popravil za naslednjih 12 mesecev.

Porsche Jamstvo Evropa Protect je odlična rešitev za vse, ki želite tudi po izteku jamstva za rabljena vozila VW, Audi, Škoda, Seat ali Cupra ohraniti brezskrbnost pri uporabi svojega vozila. Jamstvo vključuje popravila ključnih komponent, kot so motor, menjalnik, elektronski sistemi in druge pomembne tehnične enote, kar pomeni, da ste zaščiteni pred visokimi stroški popravil. Z izbiro jamstva Evropa Protect ste deležni tudi strokovne podpore mreže pooblaščenih servisov Porsche Inter Auto, kjer bodo poskrbeli za hitro in kakovostno odpravo morebitnih težav. To jamstvo je namenjeno vsem, ki cenite zanesljivost, varnost in brezskrbno vožnjo – ne glede na to, ali vozite novo ali rabljeno vozilo.

Preverite akcijsko ponudbo rabljenih vozil po znamkah Volkswagen rabljena - preveri aktualno zalogo

- preveri aktualno zalogo Audi rabljena - preveri aktualno zalogo

- preveri aktualno zalogo Škoda rabljena - preveri aktualno zalogo

- preveri aktualno zalogo CUPRA rabljena - preveri aktualno zalogo

- preveri aktualno zalogo SEAT rabljena - preveri aktualno zalogo

Poglejte kanal YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media , kjer je objavljenih že več kot 15 tisoč videoposnetkov, kaj strokovnjak pred nakupom dodatno preveri in prikaže na videoposnetku: kontrola motorja,

kontrola menjalnika,

kontrola podvozja,

kontrola karoserije,

kontrola barve/laka,

kontrola pnevmatik/platišč.

Rabljena vozila Porsche Inter Auto – vedno najboljša izbira

Foto: Porsche Inter Auto

O podjetju Porsche Inter Auto

Podjetje Porsche Inter Auto d.o.o. je največji slovenski trgovec z vozili znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih ter službenih vozil v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je podjetje pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najbolj kakovostna rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

