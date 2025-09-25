Peka kostanja v kuhinji – preprosti triki za okusen kostanj

Tudi če nimate svojega vrta, dvorišča ali drugega prostora, kjer bi lahko zakurili ogenj, lahko uživate v doma pečenem kostanju.

Jesenski sončni žarki, ki smo jih deležni te dni, kar kličejo po pohajkovanju. Ljubitelji živih barv že prihajajo na svoj račun, saj je drevesno listje vsak dan bolj žareče obarvano. Zato je zdaj pravi čas, da se odpravite na sprehod v gozd. Da pa ne bo brezploden, med listjem pobrskajte za kostanjem, s katerim se boste okrepčali v prihodnjih dneh.

Doma pečen kostanj ni privilegij tistih, ki imajo kje ob hiši prostor za kurjenje odprtega ognja. Prav tako slastnega lahko namreč spečete tudi v kuhinji, tako na štedilniku kot v pečici. Pečen kostanj bo tudi manj sajast, vaši prsti pa manj črni.

Foto: Shutterstock

Priprava in shranjevanje

A najprej predpriprava. Kostanj bo okusnejši, če ga doma pustite, da odleži dva ali tri dni. Pred tem ga preglejte in izločite tiste, ki so očitno črvivi, saj bodo sicer črvi napadli še zdrave plodove. Kostanj na hladnem zdrži teden ali dva, lahko pa ga tudi zamrznete, da se boste z njim veselili pozimi.

Ne pozabite ga narezati, da ne bo eksplozij

Pred pečenjem je treba lupino kostanjev prerezati. To je sicer priporočljivo storiti tudi pred zamrzovanjem, saj boste zamrznjene kostanje pozneje težko rezali. Zarežite jih po trebuščku, bolj zaobljenem delu ploda, v obliki križa ali po širini čez celo stranico ploda. Tako boste preprečili, da bi se kostanj med pečenjem razpočil, pečen pa se bo zlahka lupil.

Foto: Shutterstock

Peka kostanja na štedilniku:

Kostanj lahko pečete tako na štedilniku s plinskimi gorilniki kot na takšnem z električnimi ali steklokeramično ploščo. Uporabite lahko luknjasto posodo, prirejeno prav za peko kostanja, a vas bo pozneje čakalo več čiščenja drobcev lupin, ki bodo padli skoznjo. Prav dobro se obnesejo tudi običajne posode – izogibajte se tistim s teflonsko prevleko.

V posodo nasujte toliko kostanja, da bo dno prekrito. Če ga bo več, se vam lahko zgodi, da bodo plodovi pečeni neenakomerno. Pecite jih kakšnih 15 ali 20 minut, odvisno od velikosti plodov, vmes pa jih večkrat premešajte. Najbolje bo, da posodo pokrijete s pokrovko in se s tem izognete zadimljeni kuhinji.

Peka kostanja v pečici:

Še bolj preprosta je peka v pečici. Pečico segrejte na najvišjo možno temperaturo, kostanj razprostrite po pekaču, ga poškropite z vodo in postavite na najvišje vodilo v pečici. Po 10 minutah ga premešajte, lahko ga še enkrat poškropite, pečen pa bo v približno enakem času kot na štedilniku – po okoli 20 minutah.

