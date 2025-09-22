Razlika med maroni in navadnimi kostanji: kaj morate vedeti

Bliža se sezona pečenih kostanjev. Mnogi pa ne vedo, da obstaja pomembna razlika med maroni in navadnimi kostanji. Čeprav imajo podoben videz in okus, se razlikujejo po velikosti, strukturi, uporabnosti in ceni.

Kaj so maroni?

Maroni oziroma debeloplodni kostanji praviloma ne rastejo divje, ampak so rezultat selekcije in žlahtnjenja užitnega kostanja (Castanea sativa). Drevesa običajno prodajajo v obliki cepljenih sadik, ker pa niso samoopraševalci, je treba saditi vsaj dve sorti ali pa imeti v bližini drevo navadnega kostanja.

Značilnosti maronov:

Večji plodovi – maroni so praviloma večji in bolj enakomerni.

Lahko lupljenje – njihova rjava lupina se po kuhanju ali pečenju enostavno loči od jedrca.

Brez notranjih pregrad – pri maronih se notranja kožica ne zajeda globoko v jedro, zato se meso lažje uporabi.

Sladek okus – maroni so bolj aromatični in sladki, zaradi česar so idealni za kulinariko.

Foto: Shutterstock

Kaj so navadni kostanji?

Navadni kostanji so plodovi iste vrste drevesa, vendar niso tako selektivno gojeni kot maroni. Njihove značilnosti:

Manjši in neenakomerni plodovi – pogosto se razlikujejo po velikosti in obliki.

Težje lupljenje – notranja kožica se rada prilepi na jedro.

Grenkast okus – v primerjavi z maroni so manj sladki.

Manj primerni za sladice – zaradi strukture jih pogosteje uporabimo za pečenje.

Foto: Pixabay

Glavne razlike med maroni in kostanji

Velikost – maroni so večji in bolj enotni. Lupljenje – maroni se lažje lupijo, kostanji težje. Okus – maroni so slajši, kostanji imajo bolj grenak priokus. Uporaba – maroni so priljubljeni v slaščičarstvu (torte, kreme, kandirani kostanj), navadni kostanji pa v bolj preprostih jedeh. Cena – zaradi zahtevnejše pridelave in večje uporabnosti so maroni dražji.

Foto: Shutterstock

Čeprav mnogi uporabljajo izraza maroni in kostanji kot sopomenki, med njima obstajajo jasne razlike. Maroni so bolj cenjeni zaradi svoje velikosti, enostavnega lupljenja in sladkega okusa, medtem ko so navadni kostanji cenovno dostopnejši, a zahtevnejši za pripravo.

Namig za ljubitelje jesenskih dobrot: če pripravljate sladico, posezite po maronih. Če pa želite preprost kostanj za pečenje, bodo navadni kostanji povsem dovolj.

Foto: Shutterstock

