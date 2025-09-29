Lahko kostanj pečemo v cvrtniku na vroč zrak?

Okusen pečen kostanj lahko pripravite tudi v cvrtniku na vroč zrak. Pravzaprav je to zelo priročen način, saj bo kostanj pečen prej kot v običajni pečici in ga bo preprosto luščiti.

Začela se je sezona kostanja, a žal vsi nimajo možnosti, da bi ga pekli zunaj na odprtem ognju. Kostanj lahko spečete tudi v kuhinji, in to ne le v pečici ali na štedilniku, temveč tudi v cvrtniku na vroč zrak oziroma air fryerju.

Kako kostanj speči v cvrtniku na vroč zrak?

Foto: Shutterstock Rezanje – na vsak kostanj naredite križni ali vzdolžni rez po eni stranici, da vam med peko ne bo eksplodiral. Namakanje – če kostanj za kakšno uro namočite v hladno vodo, boste pečenega lažje luščili. Predgretje cvrtnika – nekaj minut pred začetkom peke ga nastavite na okoli 180 stopinj Celzija. Pečenje – kostanj v košari razporedite v eni plasti in ga pecite od 12 do 18 minut, med peko ga občasno pretresite, da se speče enakomerno. Čas pečenja je odvisen od velikosti kostanja in modela cvrtnika, zato proti koncu preverite, ali je pečen, in če je treba, podaljšajte čas. Ohlajanje – kostanj po peki zavijte v kuhinjsko krpo in ga kakšnih deset minut pustite počivati, da se bo potem lažje luščil.

Oglejte si še: