Katere dogodke nam prinaša prvi oktobrski konec tedna? V spodnjem članku smo zbrali najbolj izpostavljene športne, kulturno in kulinarično obarvane dogodke, s katerimi si lahko popestrite konec tedna. Med dogodki sta koncert skupine Mi2 ob 30-letnici delovanja in največji koncert Nike Zorjan, ki prihaja v Križanke. Vabimo vas, da dogodke, ki jih želite obiskati ta konec tedna, poiščete tudi v zavihku Siol Dogodki .

Petek, 3. oktobra

Na Bledu Večer odličnosti Blejskega lokalnega izbora

Foto: Bojan Puhek V petek, 3. oktobra, bo na Bledu potekal Večer odličnosti Blejskega lokalnega izbora. Blejski lokalni izbor že peto leto združuje ustvarjalnost, tradicijo in srčnost lokalnega prebivalstva.

V tem času se je v družino BLS vključilo 56 ponudnikov, ki so prejeli certifikate za 242 izdelkov, jedi, nastanitev in doživetij. Letos se jim bo pridružilo še osem novih ponudnikov z 58 novimi izdelki in doživetji, ki bodo obogatili ponudbo in navdušili z lokalno inovativnostjo, napovedujejo organizatorji.

Predavanje Petre Majdič: Naša pot

Foto: Grega Valančič/Sportida Prav tako bo v petek, 3. oktobra, v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin potekalo predavanje Petre Majdič: Naša pot, ki poteka v okviru Festivala pohodništva in kolesarjenja. Na predavanju bo nekdanja vrhunska športnica Petra Majdič opisala prehojeno pot do cilja – kaj pomeni postati najboljši na svetu skozi oči vrhunskega športnika.

Po Sloveniji se bodo v petek zvrstile številne predstave

Predstava Brata

Glasbena komedija Brata z bratoma Šalehar prihaja v Kulturni dom Ljubno ob Savinji. Miha in Matevž Šalehar v komični pripovedi o bratskih odnosih, prvih ljubeznih, rokenrolu in tem, kdo je v resnici večji frajer.

Predstava Pasja komedija

Na Primskovo v Kranj prihaja Boštjan Romih s predstavo Pasja komedija. V duhoviti monokomediji Boštjan razkriva vse lepote, zmede in komične nesporazume sobivanja s svojim štirinožnim prijateljem.

Predstava Ženske brez filtra

V ljubljansko Odisejo prihaja komedija Ženske brez filtra, kjer pet žensk (Lucija Vrankar, Nuška Drašček, Tanja Kocman, Tina Gorenjak, Desa Muck) brez zadržkov govori o temah, ki so marsikomu blizu, a si o njih redkokdo upa kaj naglas izreči.

Predstava Penziči

V Delavski dom Trbovlje s predstavo Penziči prihajajo štiri ikone slovenske komedije: Jaka Šraufenciger oz. Vinko Šimek, Boris Kobal, Franci Kek ter Boštjan Meglič - Peška.

Premiera predstave In mnogi drugi

V SLG Celje bodo premierno uprizorili predstavo In mnogi drugi ..., ki je nastala po motivih proze Ivana Cankarja.

Predstava Avdicija

V Kulturnem domu Mengeš bodo uprizorili predstavo Avdicija, v kateri stroga komisija na igralsko Akademijo sprejme samo največje talente.

Petek ne bo minil brez glasbenega dogajanja

Foto: Mediaspeed

V Radlje ob Dravi se v petek s svojo spremljevalno zasedbo vrača Jan Plestenjak, ki bo nastopil v sklopu Radljevanja.

V Cankarjevem domu bo nastopil Pero Lovšin

Po desetletjih, zaznamovanih z uspehi vodilnega člana Pankrtov in Sokolov, samostojni izvajalec z uspešnicami, ki so postale zimzelene, ter neizbrisna kulturna ikona, se Pero z ekipo Španskih borcev in gosti odpravlja na glasbeno potovanje, ki bo preplet novih skladb, kultnih klasik in neponovljive Lovšinove karizme, so zapisali organizatorji.

Foto: Daniel Novakovič/STA Pero Lovšin v petek s koncertom, ki nosi ime njegovega najnovejšega albuma Za sto let naprej in ponuja slavje glasbe in njegovega življenja, prihaja v ljubljanski Cankarjev dom.

Sobota, 4. oktobra

V Novem mestu bodo tekli

Športni navdušenci se bodo lahko letos znova preizkusili na Novomeškem 1/2 maratonu, ki bo v programu zajemal tek na deset kilometrov, rekreativni tek na 6,5 kilometra, nordijsko hojo, znova pa bo organiziran tudi tek s psi.

Zbirali bodo star papir

Foto: Tamino Petelinšek/STA Center Vič in Društvo za zaščito živali Ljubljana ponovno združujeta moči ob svetovnem dnevu živali. V soboto pripravljata veliko zbiralno akcijo odpadnega papirja in materialov za pomoč zapuščenim živalim, ki bo potekala na zgornjem delu parkirišča Centra Vič (uvoz z Jamove ceste).

Čezmejni pohod Alpe Adria Trail

V soboto bo prav tako potekal Pohod po delu 36. etape Alpe Adria Traila, na katerem bo pot vodila od Krvavega Potoka do Boljunca mimo Koče Premuda in skozi dolino Glinščice.

Na Grahovem ob Bači bo v soboto z zborom ob 10. uri potekal 13. pohod po Tematski poti Na svoji zemlji. Pot povezuje dediščino prvega slovenskega celovečernega zvočnega igranega filma, ki jo je s tematskimi tablami na lokacijah, kjer so bili posneti najpomembnejši prizori v letu 1948, trajno vpisala v prostor Baške grape.

Predstava Cesarjeva nova oblačila

V SNG Nova Gorica bodo v soboto uprizorili predstavo Cesarjeva nova oblačila. Avtorska lutkovna predstava je priredba svetovno znane pravljice Hansa Christiana Andersena. To ni le vznemirljiva pripoved, pač pa tudi osnovno seznanjanje otrok s temami, ki določajo sodobni svet: s politiko, potrošništvom, z globalizacijo in z bitkami za boljše življenje. Zgodba skuša otroke zabavati, hkrati pa jim ponuditi razmislek o svetu, v katerem odraščajo.

Zvečer pa se v istih prostorih obeta tudi Koncert Mešanega pevskega zbora AmorVincit.

Z vinom v roki raziščite ljubljansko mestno jedro

Foto: Anže Malovrh/STA Z vinskim kozarcem v roki raziščite očarljivo ljubljansko mestno jedro in pokusite najboljše, kar daje kulinarična Slovenija. Na Promenadi okusov se bo prestavilo osem izjemnih kuharskih mojstrov Stare Ljubljane in vsaj 12 kulinaričnih krožnikov, šest vrhunskih vinarjev iz Slovenije in zamejstva in vsaj 18 vzorcev vina.

Dan odprtih vrat v Zavetišču Ljubljana

V soboto bodo v Zavetišču Ljubljana že tradicionalno odprli vrata za vse tiste, ki si želijo pobliže spoznati življenje v zavetišču. Obiskovalci bodo lahko izvedeli, kako poteka vsakdan oskrbnikov, ter spoznali mačke in pse, ki že dolgo čakajo na nove domove. Foto: Bojan Puhek

Festival Jestival okusov in umetnosti v Kobaridu

Festival bo postregel s kulinarično ter drugo ponudbo tako iz Doline Soče kot tudi širšega območja Julijskih Alp. Brbončice pa lahko že pred Jestivalom razvajate z Jestivalskimi meniji, ki bodo na voljo pri lokalnih gostinskih ponudnikih, so zapisali organizatorji.

Sobotni večer bosta zaznamovala še dva večja koncerta: Mi2 v Stožicah za 30 let in Nike Zorjan v Križankah

V Dvorani Stožice zasedba Mi2 ob 30-letnici glasbenega ustvarjanja pripravlja svoj največji koncert do zdaj.

Skupina Mi2 bo ob jubileju nastopila v Stožicah. Foto: Mediaspeed

Pevka Nika Zorjan bo prvič samostojno nastopila na velikem odru Križank, z edinstvenim koncertom Moja zgodba. Z izjemnim vokalom, prepoznavnim prekmurskim šarmom in čustveno iskrenimi pesmimi vas bo pevka popeljala skozi svojo glasbeno pot. V repertoarju bodo njene uspešnice, pospremljene s posebnimi aranžmaji, močna vizualna podoba, posebni glasbeni gost in nepozabna energija v eni najlepših koncertnih kulis, obljublja organizator.

Nika Zorjan bo v soboto nastopila v Plečnikovih Križankah. Foto: Mediaspeed

Nedelja, 5. oktobra

Praznik kozjanskega jabolka raztegnjen čez celoten teden

Praznik kozjanskega jabolka se bo v Podsredi začel v nedeljo, 5. oktobra, s pohodom po kozjanskih sadovnjakih in nadaljeval preko celotnega tedna s pestrim dogajanjem. Vrhunec dogajanja bo kot po navadi preko konca tedna, 11. in 12. oktobra, ko bo na trgu Podsreda bogato sejemsko dogajanje, ki ga bo spremljal zanimiv kulturni, tekmovalni, športni in zabavni program.

Kučenje jabolk v Sovjaku

Kučenje jabolk je dogodek, s katerim želijo prikazati, kako so v starih časih pridobivali vedno priljubljeno pijačo – jabolčni sok. S prireditvijo želi društvo ohraniti spomin na težko in zamudno delo pridelovanja jabolčnika. Ta osvežilna pijača je bila na podeželju vsakodnevno prisotna pri težkih kmečkih in drugih opravilih, od vasi do vasi pa je imela drugačno ime.

Jesenski dobrodelni pohod v Jamnici

Glavni namen prireditve je spodbujanje ljudi k rekreaciji in še posebej pohodništvu kot eni najosnovnejših in najprijetnejših oblik ohranjanja zdravja. Da bi prireditev dobila še poseben cilj, so organizatorji pohodniške prireditve obogatili z akcijo solidarnosti.

Tokrat se bodo zbirali prispevki za štiriletnega Liama iz Jakobskega dola, ki ima velike prirojene težave (ventrikulomengalija, prirojene možganske ciste, epilepsija), zaradi katerih ne more početi stvari, ki jih drugi otroci počnejo zlahka.

41. Tradicionalni splavarski krst

Organizatorji vabijo pred Hišo stare trte v Mariboru, kjer bodo ob reki Dravi znova izvedli slavnostni splavarski krst. Tudi letos nas čaka nekaj posebnega – krst novega mladega splavarja, ki se bo moral izkazati v številnih preizkušnjah. Najprej bo moral dokazati svoje teoretično in praktično znanje, preden bo lahko ponosno postal novi krščenec.

Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA Praznik bodo obogatili z nastopi Pihalnega orkestra Kungoške pleh muzike, Mažoretk iz Ruš, folklorne skupine OŠ Kamnica, Malečniških bračev in drugih glasbenih in kulturnih skupin.

Povikendaški koncert Joséja Carrerasa in Rudija Bučarja v CD-ju

Jose Carreras bo v ponedeljek nastopil v Ljubljani. Foto: Bojan Puhek

Če pogledamo še v teden, ki sledi prvemu oktobrskemu koncu tedna, je vredno omeniti še dva koncerta: v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma v ponedeljek, 6. oktobra, prihaja veliki José Carreras, ki je eden najbolj cenjenih opernih tenorjev 20. stoletja, znan po svojem toplem lirskem glasu in izjemni interpretaciji vlog v operah skladateljev, kot so Verdi, Puccini in Donizetti.

Rudi Bučar bo na isti dan kot Jose Carreras nastopil v Cankarjevem domu. Foto: Bojan Puhek Istrski trubadur Rudi Bučar bo jeseni objavil nov album "Kamen trn brin". Premierno ga bo prav tako v ponedeljek, 6. oktobra, v celoti odigral v oddaji Izštekani na Valu 202, ki bo tokrat prvič potekala v Linhartovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma. V posebnem koncertu bo mogoče slišati vse skladbe z novega albuma ter krepak odmerek Rudijevega železnega repertoarja.

Še več zanimivih dogodkov, ki se bodo zvrstili v prvem oktobrskem koncu tedna, najdete na tej povezavi.

Oglejte si še: