Pred prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki je duo Maraaya izdal svojo prvo božično pesem Pismo. Ta Marjetko in Raaya opominja na to, da je kljub številnim vzponom in padcem največje darilo prav to, da lahko praznuješ z ljudmi, ki jih imaš rad: "To je tisto, česar si človek za božič najbolj želi." Ob tej priložnosti sta zakonca Vovk za Siol.net odgovorila tudi na vprašanje, ki že več mesecev ostaja neodgovorjeno – kaj se dogaja z napovedanim koncertom v Stožicah. "Stožice ostajajo najina velika želja in cilj. Nekaj stvari se je v zadnjem letu obrnilo drugače, kot sva načrtovala, zato sva projekt prestavila, ne opustila. Ko bova začutila pravi trenutek, bodo prišle Stožice – in takrat bodo točno takšne, kot morajo biti," sta nam razkrila in dodala rek: "Življenje vedno prav izbere."

"Nekatere zgodbe so se končale, veliko novih se je odprlo, midva pa sva leto končala predvsem s hvaležnostjo – za vse, kar je bilo, in za vse, kar prihaja," pravita zakonca. Foto: Sigmalus Media

Pred vrati je veseli december, za mnoge najlepši čas v letu. Kaj vama pomeni ta čas in praznovanje božično-novoletnih praznikov?

Za naju je december čas, ko se življenje malo upočasni. Ko se hiša napolni z lučkami in smehom otrok, se spomniva, zakaj imava ta del leta tako rada. To je obdobje, ko se res zavedava ljudi, ki so ob naju, in tistih, ki jih pogrešava. Prazniki nama pomenijo toplino, mir in občutek doma.

Kako božič praznuje vajina družina, imate kakšno posebno tradicijo?

Pri nas smo na božični večer vedno samo mi štirje. Skupaj pripravimo večerjo, prižgemo lučke ter večer preživimo ob igrah, glasbi in čisto družinskem vzdušju. Z decembrom odpremo svoj koledar želja, v katerega zapišemo stvari, ki bi jih radi počeli skupaj – od peke piškotov do nočnega sprehoda med lučkami. To so stvari, ki nam ostanejo.

Pred letošnjimi prazniki izdajata svojo prvo božično pesem. Zakaj po toliko letih ravno zdaj in kaj želita s pesmijo sporočiti?

Letos sva začutila zelo močno željo po božični pesmi. Leto je bilo polno sprememb, odhodov, novih začetkov … Ravno zaradi tega je prišel pravi trenutek. Pesem govori o tem, kaj je v resnici največje darilo: da lahko še vedno praznuješ z ljudmi, ki jih imaš rad. To je tisto, česar si človek za božič najbolj želi.

Poglejte videospot za njuno novo pesem:

Kako bi opisala leto, ki se počasi bliža koncu? Kaj vama je prineslo in česa sta se naučila?

Za naju je bilo to leto zelo intenzivno. Začelo se je z velikimi glasbenimi uspehi in koncem najine dveletne turneje, ki je vrhunec dosegla v Taboru in Tivoliju. To sta bila trenutka, ko sva zares začutila, kako trdna je skupnost ljudi, ki naju spremlja. Hkrati pa je bilo to tudi leto globokega učenja in iskrenega premisleka. Spomnilo naju je, da te v vsakem obdobju, lahkem ali težjem, pokonci drži družina in da se iz prav takšnih izkušenj rodijo najpristnejše pesmi. Nekatere zgodbe so se končale, veliko novih se je odprlo, midva pa sva leto končala predvsem s hvaležnostjo – za vse, kar je bilo, in za vse, kar prihaja.

Mnogi se sprašujejo, kaj se dogaja z napovedanim koncertom v Stožicah. Lahko o tem zdaj povesta že kaj več?

Stožice ostajajo najina velika želja in cilj. Nekaj stvari se je v zadnjem letu obrnilo drugače, kot sva načrtovala, zato sva projekt prestavila, ne opustila. Ko bova začutila pravi trenutek, bodo Stožice – in takrat bodo točno takšne, kot morajo biti. Življenje vedno prav izbere, pravijo.

December je čas, ko se življenje družine Vovk malo upočasni: "To je obdobje, ko se res zavedava ljudi, ki so ob naju, in tistih, ki jih pogrešava. Prazniki nama pomenijo toplino, mir in občutek doma." Foto: Sigmalus Media

