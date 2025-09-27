Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. S.

Sobota,
27. 9. 2025,
17.21

Sobota, 27. 9. 2025, 17.21

29 minut

Kako olupiti kostanj? Preizkusite te preproste trike.

R. S.

pečen kostanj

Foto: Shutterstock

Kostanj obožujemo v vseh mogočih oblikah in bi ga zagotovo jedli še pogosteje, če ne bi bilo lupljenje takšna nočna mora. Kako kostanj najlažje olupiti? Tukaj so najboljši triki.

Ko je treba olupiti večje količine kostanja, se to početje lahko hitro sprevrže v tlako. Ni pa nujno – tukaj je nekaj nasvetov, kako boste sladko sredico najlažje izluščili tako iz surovega kot kuhanega ali pečenega kostanja.

Počitek

Tako kot meso je tudi kostanj boljši, če je odležan. Pustite ga počivati vsaj tri dni, najbolje razgrnjenega na papirju, saj boste tako tudi lažje izločili tistega črvivega. V tem času se bo tudi rahlo izsušil in bo zato lupljenje lažje.

Zarezovanje

Osnovno pravilo priprave kostanja na pečenje je seveda zarezovanje. Tega ne počnite vihravo in mimogrede, saj se bo slabo zarezan kostanj pozneje težko lupil. Napravite dolg rez čez "trebušček" kostanja – ni vam treba zarezovati globoko, pomembno je le, da predrete lupino in tanko ovojnico pod njim ter da je zareza čim daljša.

Primeren ogenj

Kostanj pecite na močnem ognju in v čim bolj razgreti posodi. Tako bodo lupine hitro popokale in veliko kostanja bo kar samega padlo iz njih. Seveda pa ga ne pozabite mešati, da se ne prismodi.

Mikrovalovna pečica

Če recept od vas zahteva surov olupljen kostanj, lahko zagato hitro rešite s pomočjo mikrovalovne pečice. V plosko stran kostanja zarežite križec, tako da prerežete lupino in notranjo kožico. Potem po približno deset kosov naenkrat dve minuti pecite v mikrovalovni pečici. Še vroči se bodo z lahkoto lupili.

Cvrtje

Še en način, kako zlahka olupiti surov kostanj, je cvrtje. Sliši se nenavadno, a je metoda izjemno učinkovita. Kostanj zarežite čez "trebušček", kot da bi ga pripravljali za pečenje. Dajte ga v vroče olje in cvrite tri minute, potem pa ga položite na papirnato brisačo in počakajte, da se nekoliko ohladi. Tako ga boste zlahka olupili, znotraj pa bo še vedno surov.

Stisnite ga kot česen

Če za recept potrebujete kostanjev pire, je treba kostanj najprej skuhati. Pa potem? Lupiti kuhan kostanj je prav tako težavno kot surovega, a za pire k sreči obstaja bližnjica – stiskalec za česen. Kuhan kostanj navpično prerežite na polovičke, tega pa z odrezanim delom navzdol stiskajte kot česen in iz stiskalca bo lezel že pripravljen pire.

