Cena jesenske poslastice šokirala Zagrebčane. Kaj pa Ljubljančane? #video #foto

Stara Ljubljana je 1. oktobra zadišala po pečenem kostanju in k nakupu merice te okusne jesenske poslastice privabila marsikaterega mimoidočega. Cena letos ostaja enaka lanskoletni, ko so jo dvignili za petdeset centov. Za malo merico kostanja je treba odšteti štiri, za veliko pet evrov. "Vse se je podražilo in temu se prilagajamo tudi mi," pravijo ponudniki, ki morajo poleg kostanja, ki ga dobavljajo iz Italije, in drugih stroškov plačati tudi utico. Izklicna cena te je deset tisoč evrov za tri mesece.