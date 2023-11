Recept: kostanjeva juha

Sestavine:

2 žlici jedilnega olja

1 manjša čebula

7 dag ajdove kaše

15 dag kuhanega olupljenega kostanja

1 l zelenjavne osnove

1dl sladke smetane

1dl kisle smetane

sol in poper

pol žličke suhega majarona

Postopek:

Čebulo na drobno narežemo in jo na olju na hitro prepražimo. Dodamo ajdovo kašo, zalijemo z zelenjavno osnovo, solimo in popramo ter kuhamo, dokler se kaša ne zmehča. Nato dodamo še kostanj in obe smetani ter majaron. Na hitro prevremo in postrežemo.