Vroča kri v Ljubljani: javna dražba za najem utic za peko kostanja

Na Mestni občini Ljubljana so izvedli javno dražbo za najem utic za peko in prodajo kostanja. Oddali so tri utice od šestih. Najvišjo ceno je za utico na Prešernovem trgu ponudilo podjetje Profrut, in sicer 51.500 evrov. Dražitelji so že pred začetkom glasno nasprotovali prisotnosti zastopnika Profruta, ki da je prišel le višati ceno najema.

Dražba je potekala za vsako od šestih lokacij posebej. Največ zanimanja je bilo za najem utice na Prešernovem trgu z izklicno ceno devet tisoč evrov, na to dražbo so se prijavili štirje. Med njimi sta zastopnika podjetij Profrut in Bela-Go ceno višala vsakokrat za 500 evrov vse do 51.500 evrov, ki jo je ponudil direktor podjetja Profrut Husnija Hajdarpašić.

Povzdignjeni glasovi zaradi spornega sistema in pogojev dražbe

Dražitelji so tako kot ob začetku tudi ob koncu te dražbe s povzdignjenimi glasovi nasprotovali sistemu in pogojem dražbe. Verbalno so napadali tudi vodjo dražbe Jasno Tušar, ki jih je večkrat poskušala utišati in umiriti. Ob tem so poudarili, da ima Hajdarpašić gostinski lokal na Prešernovem trgu, kjer že peče in prodaja kostanj, z dražbo pa se je le znebil konkurence.

Vroča kri dražiteljev se je nadaljevala tudi v naslednjem krogu dražbe, za utico na Cankarjevem nabrežju pri brvi čez Ljubljanico, v kateri so sodelovali trije. To dražbo so morali zaradi nesporazuma v postopku ponoviti. Pooblaščeni zastopnik podjetja Top Fruit je v ponovljeni dražbi ponudil 18.500 evrov. Tudi za to lokacijo je bila izklicna cena devet tisoč evrov.

Manj zanimanja je bilo za dražbo utice na Bregu pri Novem trgu, ki se je je udeležil le pooblaščenec Kmetije Marko Krošelj. Sprejel je izklicno ceno sedem tisoč evrov.

Zaplet za utico v Miklošičevem parku

Zapletlo pa se je pri dražbi za utico v Miklošičevem parku, saj se je dražbe udeležil le eden od dveh prijavljenih dražiteljev, ki pa ni želel sprejeti izklicne cene in k dražbi ni pristopil. Utice tako občina ni oddala.

Za dve utici brez zanimanja

Na dražbi za utici na Šubičevi cesti pri križišču s Slovensko in v Tivoliju se ni prijavil noben dražitelj. Na mestni občini se bodo še odločili, ali bodo ponovili razpis in dražbo za tri lokacije, ki jih niso oddali.