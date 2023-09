Ali ste vedeli, da je domače bučno olje posebna slovenska specialiteta, ki si zasluži svoj lasten praznik ? Slovenci smo veliki ljubitelji bučnega olja, ki nas vabi s svojim bogatim okusom po oreščkih, čudovito barvo in vonjem. Uporabljamo ga za solate, omake, prelive, za mariniranje, dodatek juham, sladicam in namazom. Brez te skrivne sestavine si ne znamo predstavljati pristnega slovenskega kosila.

V soboto, 16. septembra 2023, bo že 20. tradicionalni praznik buč, na katerem se bodo lahko obiskovalci prvič posladkali s kar 20-metrsko bučno rulado velikanko. Foto: Bor Slana/STA

Urška Vučak Markež Foto: osebni arhiv V soboto, 16. septembra, bo v Središču ob Dravi od 10. do 14. ure tradicionalni 20. Praznik buč. Na dogodku, ki je namenjen popularizaciji bučnega olja, bodo obiskovalci lahko preizkušali bučno olje, dobrote iz bučnega olja in bučnih semen, sodelovali v tekmovanju za najokusnejši golaž in se zbližali s kulturno dediščino kraja.

Pester program, v okviru katerega bodo nekaj zase našli tudi najmlajši, bo vodila gledališka igralka in domačinka Urška Vučak Markež, ki vas bo nasmejala tudi do solz.

Vrhunec sobotnega prazničnega dogajanja bosta priprava in okušanje bučne rulade velikanke – prvič v zgodovini praznika buč bodo namreč razrezali 20-metrsko bučno rulado velikanko in jo razdelili med obiskovalce.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Štajersko prekmursko bučno olje, certificirano z ZGO (Zaščitena geografska označba), je pridelano izključno iz slovenskih bučnih semen. 30 odstotkov jih pridela njihovo matično podjetje Jeruzalem Ormož SAT, preostali delež pa odkupijo od okoliških pridelovalcev buč.

Moderna kuhinja s pridihom tradicije

Kulinarične specialitete na 20. prazniku buč bodo nastajale pod taktirko tekmovalke Masterchefa 2023 Brine Robnik Kobal. Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Na 20. tradicionalnem prazniku buč boste uživali v okusnih jedeh Brine Robnik Kobal, ki je sodelovala v tekmovanju Masterchef 2023. Njene specialitete bodo obogatile prijetno sobotno druženje.

Brina Robnik Kobal bo na letošnjem prazniku buč pripravljala pravo gurmansko pojedino, ki jo obožujejo vse generacije. Poskusili boste lahko vrhunske burgerje, ki bodo imeli prav posebno sestavino – buče.

Specialitete s prekmurskim bučnim oljem (Foto: Bor Slana/STA):

Tekmovanje v kuhanju bučnega golaža

Foto: arhiv naročnika

Ljubitelji buč bodo lahko preizkusili tudi izvrstno domačo specialiteto, bučni golaž. Organizirali bodo namreč tekmovanje za najokusnejši bučni golaž, kjer bodo tudi letos sodelovale številne ekipe, ki bodo ustvarjale pravo kulinarično doživetje.

Poleg strokovne komisije boste bučni golaž lahko preizkusili tudi vsi obiskovalci praznika buč.

Razstava lokalne kulturne dediščine

Buče so doma v kulturno zelo bogatih krajih. V sklopu praznika buč bo na ogled Razstava srediških literatov in srediških ljudskih grbov društva KUD Prasila ob 10. obletnici njihovega delovanja. Kulturni program bo popestril glasbeni gost, kantavtor Tadej Vesenjak.

V času, ko na naših poljih rastejo buče, mali in veliki umetniki ustvarjajo slike. Na 20. Prazniku buč si boste lahko ogledali razstavo vseh sodelujočih.

Nekaj likovnih del, ki so bila oddana na siol.net in se potegujejo za veliko nagrado (slike morajo kandidati poslati še v fizični obliki na naslov Oljarne Jeruzalem SAT):

Likovna ustvarjalnica za otroke

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Na 20. Prazniku buč bodo na svoj račun prišli tudi otroci. V času dogodka bo potekala likovna ustvarjalnica za otroke.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Slovensko bučno olje je tako edinstvena sestavina za mariniranje, omake in prelive, a tudi v rižotah, kot priloga hladnim mesnim jedem ali dodatek juham, sladicam in namazom. Še posebej se bučno olje poda k vaniljevemu sladoledu, so prepričani prleški gurmani.

