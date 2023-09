Tekmovalka Masterchefa 2023 razkriva recept za slasten burger z bučno majonezo

Osvojite zalogo bučnega olja za vse leto Foto: Oljarna JERUZALEM SAT Oljarna Jeruzalem SAT bo v okviru dogodka enemu srečnežu podelila letno zalogo bučnega olja. Se sprašujete, kako lahko sodelujete? Narišite risbo ali umetnino na temo buč (sodelujejo lahko tudi vaši otroci) in jo oddajte v spodnjem obrazcu. Med 11. in 14. septembrom bo na profilu Oljarne Jeruzalem SAT na družbenem omrežju Facebook glasovanje za vse slike, ki bodo oddane na Siol.net oziroma profilu Oljarne Jeruzalem SAT na Facebooku ali Instagramu.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Praznik buč obiskovalcem že leta ponuja kulinarično doživetje, ki v prvi vrsti temelji na bučah in bučnem olju, a ne izključuje niti drugih domačih lokalnih dobrot. Dopolnjuje ga prijetno druženje ob kozarčku lokalnega vina in dobri hrani. Tudi letos, ob 20-letnem jubileju, ne bo nič drugače.

Prvič v zgodovini praznika buč bodo na dogodku razrezali in postregli 20-metrsko bučno rulado velikanko. Pripravite pa jo lahko tudi doma. Manjšo, seveda. Kako jo pripraviti, si lahko ogledate v spodnjem receptu, ki je objavljen v tem članku:

Letos bo za obiskovalce pravo gurmansko pojedino pripravila Brina Robinik Kobal, tekmovalka Masterchefa 2023. Njene specialitete, ki jih obožujejo vse generacije, bodo obogatile prijetno sobotno druženje. Poskusili boste lahko vrhunske burgerje, ki bodo imeli prav posebno sestavino – bučno majonezo.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Sestavine za bučno majonezo:

1 rumenjak

½ limone (sok)

1 žlička gorčice

240 ml rastlinskega olja

sol

poper

50 ml bučnega olja

Postopek:

V visoki podolgovati skledi s pomočjo paličnega mešalnika počasi zmešajte rumenjak, gorčico, sok limone, sol in poper. Med mešanjem počasi po kapljicah dodajajte olje. Ko vidite, da se majoneza počasi gosti, lahko olje dodajate hitreje, dokler vam ga ne zmanjka. Na koncu primešajte še bučno olje.

Recept za slasten burger z bučno majonezo

Sestavine za burger:

4–6 burger bombetk

natrgana svinjina

zelnata solata

bučna majoneza (recept zgoraj)

Sestavine za burger bombetke z mletimi bučnicami:



20 g sladkorja

240 ml toplega mleka

300 g moke tip 500

150 g mletih bučnic

6 g soli

75 g bučnega olja

1 jajce

50 ml mleka

pražena bučna semena

Sestavine za natrgano svinjino:

2 kg svinjskega pleča

500 ml jušne osnove

2 žlici dimljene paprike v prahu

2 žlici sladke paprike v prahu

2 žlički mletega popra

1 žlička mlete kumine

2 žlici sladkorja

1 žlica soli

Sestavine za zelnato solato:

1 glava zelja

2 korenja

100 g kisle smetane

100 g majoneze

150 ml kisa (vinski ali jabolčni)

50 ml olivnega olja

sol

poper

Postopek:

Segrejte pečico na 100 stopinj Celzija.

V skledi zmešajte dimljeno papriko, sladko papriko, mlet poper, mleto kumino, sol in sladkor. Z nastalo začimbno mešanico premažite svinjsko pleče. Svinjsko pleče s preostankom začimbne mešanice položite v globok pladenj in zalijte z jušno osnovo. Pladenj pokrijte z aluminijasto folijo ter postavite v segreto pečico za od 6 do 16 ur. Nato mesto vzemite iz pečice in ga z vilicami natrgajte.

Naslednji dan pripravite testo za brioš burger bombetke. V skledi zmešajte toplo mleko (segreto na 35 stopinj Celzija), svež kvas in sladkor. Mešanico pustite stati približno 10 minut.

V mešalniku zmešajte moko, mlete bučnice in sol. Dodajte kvas z mlekom (aktiviran kvas prepoznate po pojavu mehurčkov na površju mleka). Maso gnetite z mešalnikom ali na roke približno 5 minut, dokler ne dobite gladkega in prožnega testa. Dodajte bučno olje in gnetite, dokler ni bučno olje enakomerno vmešano v testo. Testo v večji posodi pokrijte s plastično folijo ali kuhinjsko krpo in ga pustite vzhajati eno uro oziroma dokler se njegov volumen ne poveča za dvakrat.

Med tem časom lahko pripravite zelnato solato. Zelje in korenček naribajte na tanke trakce. V skledi zmešajte kislo smetano, majonezo, kis, olivno olje, sol in poper. Naribano zelje in korenček zmešajte s solatnim prelivom. Solato nato postavite v hladilnik.

Ko je testo za brioš bombetke lepo vzhajalo, ga položite na rahlo pomokan pult in ga razdelite na od šest do osem enako velikih delov (odvisno, kako velike bombetke želite). Vsak kos testa valjajte med rokami, dokler ne dobite popolnoma okrogle kroglice. To ponavljajte, dokler ne zmanjka testa.

V manjši skledi zmešajte jajce in mleko, bombetke enakomerno razporedite po pladnju, na katerega predhodno položite papir za peko. Med njimi naj bo dovolj prostora, da se bodo lahko med peko neovirano napihnile. S čopičem na bombetke nanesite mešanico jajca in mleka, nato pa čez potresite še bučna semena. Pladenj ovijte s plastično folijo in pustite vzhajati še dodatnih 30 minut.

Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija. V ogreto pečico položite pladenj in bombetke pecite od 12 do 15 minut. Ko jih vzamete iz pečice, jih pustite, da se ohladijo.

Nato sestavite burger: burger bombetko prerežite na polovici, ki ju še popecite na maslu. Na spodnjo polovico nato namažite bučno majonezo, čez dodajte natrgano svinjino in na to še zelnato solato. Vse skupaj prekrijte z zgornjo polovico bombetke.

Dober tek!

Kaj se bo še dogajalo na 20. tradicionalnem prazniku buč?

Na jubilejnem prazniku buč bo tudi letos tekmovanje za najokusnejši bučni golaž, na katerem bodo sodelovale številne ekipe. Bučni golaž boste poleg strokovne komisije lahko preizkusili tudi obiskovalci.

V Središču ob Dravi bo tudi razstava srediških literatov in srediških ljudskih grbov društva KUD Prasila. Kulturni program bo popestril glasbeni gost, kantavtor Tadej Vesenjak.

Dolgčas pa ne bo niti otrokom, ki se bodo lahko zabavali na ustvarjalni delavnici, na ogled pa bo tudi razstava ustvarjalnih del na temo buč, ki jo bodo v sklopu zgoraj opisane nagradne igre oddali vsi sodelujoči.