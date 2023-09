Prleški jubilej bučam v čast

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dogodek, ki so ga ustanovili z namenom približevanja bučnega olja kot neločljivega dela slovenske kulture, bo letos dopolnil svoje drugo desetletje.

V Središču ob Dravi bodo v soboto, 16. septembra, med 10. in 14. uro znova počastili bučno olje, a tudi številne druge jedi iz buč in z bučnim oljem. Prireditev bo povezovala gledališka igralka in domačinka Urška Vučak Markež.

Bučno olje iz Slovenije je na ravni Evrope opredeljeno z zaščiteno geografsko označbo in imenom štajersko prekmursko bučno olje in prav ta zaščita jamči pristnost porekla in pridelave, so poudarili organizatorji prireditve.

Bučno olje je le ena od dobrot, ki jih v Prlekiji proizvajajo iz buč in bučnega olja. Foto: Srdjan Cvjetović

Bučno olje del slovenske kulture

Štajersko prekmursko bučno olje se zahvaljujoč geolokaciji in podnebju kraja svojega nastanka ponaša s svojim značilnim aromatičnim vonjem in okusom, ki svoje mesto lahko najde v skoraj vseh jedeh in jim prispeva prav poseben pridih.

Slovensko bučno olje je tako edinstvena sestavina za mariniranje, omake in prelive, a tudi v rižotah, kot priloga hladnim mesnim jedem ali dodatek juham, sladicam in namazom. Še posebej se bučno olje poda k vaniljevemu sladoledu, so prepričani prleški gurmani.

Modro-rumena oznaka zaščitenega geografskega območja jamči pristnost slovenske pridelave in proizvodnje štajersko prekmurskega bučnega olja. Foto: Bojan Puhek

Od bučnega golaža prek velikanske rulade do številnih preostalih bučnih užitkov

Praznik buč je del širšega prizadevanja za popularizacijo bučnega olja. Dogodek bodo popestrili z dogajanji, kot so tekmovanje za najokusnejši bučni golaž, v katerem so, kot pravijo organizatorji, tako meso kot buče, a vendarle s poudarkom na bučah.

Ocenjevali bodo vse, od priprave in izbire surovin do končnega izdelka, a bo največjo utež vendarle prispeval prav okus.

Ali ste že poskusili vaniljev sladoled z bučnim oljem? Foto: Srdjan Cvjetović

Manjkalo ne bo niti drugih jedi z bučami, nekatere bo pripravljala Brina Robnik Kobal, ki je nastopala na tekmovanju Masterchef 2023.

Pripravili bodo tudi 20-metrsko velikansko bučno rolado, za katero so organizatorji priznali, da bo zaradi svoje velikosti približno 40 običajnih rolad poseben izziv.

Ob 20. Prazniku buč bodo pripravili velikansko dvajsetmetrsko bučno rolado. Foto: Srdjan Cvjetović

Buče so le del prleške kulture in dediščine

Na Prazniku buč bodo z nekaterimi dogodki poskrbeli tudi za predstavitev kulturne dediščine kraja. Razstava srediških literatov in srediških ljudskih grbov bo obenem proslavila deseto obletnico delovanja kulturno-umetniškega društva Prasila, glasbeni del dogodka pa bo obogatil prleški kantavtor Tadej Vesenjak, ki prepeva izključno v prleški govorici.

Na 20. Prazniku buč bo jedi iz buč ali z njimi pripravljala tudi Brina Robnik Kobal, ki je nastopala na tekmovanju Masterchef 2023. Foto: Srdjan Cvjetović

Otroke bodo nagovorili tudi z likovno ustvarjalnico, na ogled pa bo tudi razstava ustvarjalnih del na temo buč, so še razkrili organizatorji.