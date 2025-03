Ideja za kulinarični izlet ob koncu tedna: bučno olje, pistacija in čokolada

Če razmišljate, kam bi se podali na pomladni izlet ob koncu tedna, imamo pravo idejo za vas – zapeljite se v Prlekijo, deželo razgibanih vinogradov, prijaznih ljudi in bogatih okusov. Tam, kjer se tradicija prepleta z naravo, vas pričakuje Oljarna Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi , kjer boste spoznali pristen postopek pridelave bučnega olja in okušali lokalne dobrote, pripravljene po starih recepturah, a z modernim pridihom.

Ob obisku si vzemite čas za sprehod med pomladnim prebujanjem narave ter razvajajte svoje brbončice z vrhunskimi izdelki. V njihovem degustacijskem prostoru Oljarna Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi vas pričakajo izdelki iz bučnega olja – od tradicionalnega hladno stiskanega olja do inovativnih namazov, solatnih prelivov in sladkih presenečenj, ki dokazujejo, kako vsestranska je lahko ta lokalna specialiteta. V prijetnem ambientu boste uživali v okusih, ki vas bodo ponesli v srce Prlekije – tja, kjer se bogata tradicija prepleta z neustavljivo ustvarjalnostjo.

Njihovi domači mojstri vam bodo predstavili skrivnosti uporabe bučnega olja v sodobni kulinariki, obenem pa boste izvedeli tudi marsikatero zanimivost o sami pridelavi olja, ki je v teh krajih pravi ponos in del dediščine.

Kjer tradicija sreča sodobne kulinarične užitke

Že več kot sto let v Oljarni Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi skrbno stiskajo najžlahtnejše Štajersko-prekmursko bučno olje Slovenije. Letošnja pomlad pa prinaša nekaj povsem novega – izdelke, ki bodo razveselili vse ljubitelje sladkega in slanega.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Predstavljajo tri čisto sveže novosti iz svoje butične kolekcije, ki jih preprosto morate poskusiti.

Bučotela s pistacijo – nežna krema iz praženih bučnic in pistacij, ki se bo popolno podala k palačinkam, svežemu kruhu ali kot skrivna sestavina v pecivu. Poskusite jo v mafinih ali jo premažite po biskvitu za novo pomladno tortico.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Namig za slasten recept z bučotelo: Pavlova rulada Sestavine: Foto: Shutterstock 6 beljakov

ščep soli

300 g sladkorja v prahu

1 žlica gustina

bučna semena 300 g namaza bučotela s pistacijo

200 g maskarponeja

sladkor po okusu

maline Priprava Beljake stepemo, med stepanjem dodamo najprej ščep soli, ko začenjajo naraščati, pa počasi stresamo sladkor in gustin. Pekač obložimo s papirjem za peko in nanj stresemo dobro stepene beljake. Enakomerno jih razporedimo po celotnem pekaču in posujemo z nasekljanimi bučnimi semeni. Pečemo pri 180 stopinjah Celzija približno pol ure. Ko je beljakovo testo pečeno, počakamo pet minut, preden ga ločimo od papirja za peko. Obrnemo ga okrog, da so bučna semena obrnjena navzdol. Za kremo zmešamo bučotelo s pistacijo, maskarpone in sladkor in dobro premešamo. Beljakovo testo najprej premažemo s to zmesjo, nato pa še s 100 grami bučotele. Posujemo z malinami in testo počasi zavijemo. Na zunanji strani rulade so hrustljava bučna semena. Več receptov preverite tukaj >>

Dubai čokolada – edinstvena čokoladna kreacija z orientalskim pridihom, ki v sebi skriva preplet nežne sladkobe in bučnih semen. Idealna za razvajanje ob skodelici kave ali kot sestavina v letos izjemno priljubljenih sladicah s pistacijo.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Bučni namaz s čebulo – slan namaz, ki navduši s polnim okusom praženih bučnic in sladke čebule. Popoln na domačem kruhu, ob sirni plošči, za polnjenje raviol ali kot dodatek k testeninam.

Kam še v Prlekiji?

Obisk Oljarne Jeruzalem SAT je popoln uvod v spoznavanje bogate prleške kulinarične tradicije, a izlet ob koncu tedna v Prlekijo ponuja še veliko več. V nadaljevanju je nekaj idej, kam se podati in kaj doživeti, da bo vaš izlet res nepozaben.

Ormoške lagune – raj za ptice in ljubitelje narave

Ormoške lagune Foto: Shutterstock

Na robu Prlekije, v objemu nekdanjih bazenov stare tovarne sladkorja, se danes razprostira čudovit naravni rezervat – Ormoške lagune. To območje velja za eno najpomembnejših zatočišč ptic pri nas, saj gosti številne redke in ogrožene vrste.

Sprehodite se po urejeni učni poti z opazovališči in spoznajte skrivnosti tega edinstvenega mokrišča. V času selitev se tukaj zadržuje na tisoče ptic, ki ustvarijo pravo naravno predstavo. Izlet je idealen za vse ljubitelje narave, miru in fotografije, pa tudi za družine z otroki, ki si želijo raziskovanja v naravi.

Ormoški grad in grajski park – sprehod skozi zgodovino in zeleno oazo

Ormož Foto: Shutterstock

Izlet na Ormoški grad in park združuje zgodovinsko bogastvo z naravno lepoto. Grad iz 13. stoletja stoji v centru Ormoža in gosti del Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož, kjer si je mogoče ogledati zanimive zbirke o zgodovini območja in življenju plemičev ter meščanov nekoč.

Grad obdaja eden najlepših angleških parkov v Sloveniji, ki se razprostira na 11,3 hektarja in ga krasi okoli 1.200 dreves različnih vrst, vključno z mogočnimi hrasti, jeseni ter eksotičnimi drevesi. Sprehod po parku ponuja obiskovalcem priložnost za sprostitev in uživanje v naravnih lepotah ter razgledih na reko Dravo.

Krajinski park Središče ob Dravi – rečna narava in bogat živalski svet

Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Izlet v Krajinski park Središče ob Dravi vas popelje v edinstven svet ohranjene narave ob reki Dravi. Park se razprostira na približno 440 hektarjih in je zatočišče za številne rastlinske in živalske vrste, med njimi sta posebej zanimiva ogroženi evropski hrček in vidra.

Sprehod po urejenih poteh vas popelje med naravne zaklade, kjer lahko opazujete ptice, spoznavate rečno dinamiko in uživate v miru neokrnjene narave. Krajinski park je idealna izbira za ljubitelje narave, družine in vse, ki iščejo sprostitev v objemu reke Drave.