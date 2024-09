Najbolj priljubljena jesenska kava: tako jo pripravite doma

"Pumpkin spice latte" oziroma bela kava z bučo in začimbami je uspešnica, ki so jo pred več kot dvema desetletjema zakuhali v Starbucksu, pripravite pa si jo lahko tudi v domači kuhinji.

Leta 2003 je ameriška kavarniška multinacionalka Starbucks v ponudbo prvič uvrstila "pumpkin spice latte", jesensko obarvano kavo, ki je hitro postala uspešnica in Starbucksova najbolj prodajana sezonska kava. Kmalu so svoje različice začele ustvarjati tudi druge kavarne in slaščičarne, z malo truda pa jo lahko pripravite tudi v domači kuhinji.

Foto: Shutterstock

500 ml mleka

2 žlici bučnega pireja

2 žlici sladkorja

1 žlička vaniljevega ekstrakta

ščepec mletega cimeta

ščepec mletega ingverja

ščepec mletih klinčkov

ščepec muškatnega oreška

100 ml močne kave

stepena smetana

Postopek:

Bučni pire lahko kupite že pripravljen in konzerviran ali pa ga pripravite sami. Bučo, najbolje maslenko, olupite, očistite semen, narežite na kose in pokuhajte z malo vode, da se zmehča, nato pa vodo odlijte in bučno meso spasirajte s paličnim mešalnikom.

V manjši lonec nalijte mleko, primešajte bučni pire in sladkor ter segrejte na srednje močnem ognju. Pazite, da mleko ne zavre, ampak se samo segreje.

Vroče mleko z bučo odstavite z ognja, primešajte vaniljev ekstrakt, začimbe in kavo. Nalijte v skodelice, okrasite s stepeno smetano in potresite z malo cimeta.

