Okrepite imunski sistem s tem preprostim napitkom

Prehod iz poletnih dni v jesen pogosto spremljajo prehladi in druge bolezni, saj se temperature znižajo, hkrati pa se mnogi vračajo v službe in šole. Takšne spremembe so lahko stresne, kar lahko oslabi naš imunski sistem. Da bi se uspešno spopadli z izzivi tega obdobja in ostali zdravi, vam predstavljamo preprost, a učinkovit napitek, ki bo okrepil vašo odpornost.