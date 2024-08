Viralni recept za solato, ki je obsedel družbena omrežja

Pozitivni učinki uživanja kumar

Kumare so znane po tem, da preprečujejo dehidracijo, saj vsebujejo veliko elektrolitov. Prav tako jih kar 97 odstotkov sestavlja voda, zato ne vsebujejo veliko kalorij. Ena kumara jih ima komaj 16, zato si jo lahko privoščite vsak dan brez slabe vesti. Vsebuje tudi veliko vitaminov, kot so C, E in K, ter mineralov, kot so kalij, magnezij, kalcij, železo, baker, krom in mangan. Prisotni so tudi vitamini B1, B5 in B7, ki igrajo pomembno vlogo pri dobrem psihičnem stanju. Uživanje kumar običajno pomirja in omili nekatere posledice stresa, kot je glavobol. Pozitivno vpliva tudi na stanje mehurja, jeter in žolčnika.

Sestavine:

ena velika kumara,

sol,

čili,

sezam,

soja,

rižev kis.

Foto: Shutterstock

Priprava:

Kumare razrežemo na tanke kolobarje.

Čez posujemo sol in počakamo, da izločijo nekaj vode (to bo pripomoglo, da se bodo omehčale).

Vodo odstranimo in dodamo sojo, rižev kis, sezam ter čili (dodate lahko tudi pekoče olje, s čimer bo vaša solata vsebovala malo več kalorij).

Vse skupaj pokrite s pokrovom in dobro premešajte.

Foto: Shutterstock

