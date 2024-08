Kako posnemati modni slog Zale Djurić

Zala Djurić je nadarjena igralka, umetnica in model, ki navdušuje tudi izven Slovenije, poleg tega pa ima tudi dober občutek za modo in z njim vedno znova navdušuje na svojih socialnih omrežjih. Njeni stajlingi in stil fotografij padejo v oči že na prvi pogled. V nadaljevanju vam razkrijemo, kako lahko poustvarite enega izmed stajlingov, ki nas je zares navdušil, primeren pa je za najrazličnejše priložnosti.