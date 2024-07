Pahljače so v vročih dneh obvezen modni dodatek. Kje najti najlepše?

Letos so pahljače še posebej priljubljene, saj so temperature zares visoke, zato potrebujemo kanček hlajenja. Ta modni dodatek pa ni le priročen, ampak je tudi dobrega videza. Pahljače so na voljo v različnih barvah in oblikah ter so vsekakor kos, ki ga nujno potrebujete za na morje. Priročen bo tako na plaži kot tudi ob večerji ali kosilu.

V vročih dneh vam bo ta modni dodatek prišel še kako prav. Foto: Shutterstock

Za vse ljubitelje živih barv

Ni dvoma, da so poleti v ospredju žive barve, kot so oranžna, rožnata in rdeča. V njih bo vaša zagorela polt blestela. Lahko pa izberete bela oblačila, ki jim dodate pisane dodatke, med katere spada tudi pahljača.

Barvito, a hkrati elegantno

Za vse malo manj drzne, ki bi si v svoj stajling vseeno želeli vpeljati kakšno barvo, so pahljače iz spodaj pripete galerije več kot odlične. Elegantna rjava v kombinaciji različnih neizstopajočih barv so vedno prava izbira.

Prefinjeno in modno

Večna klasika sta črna in bela, ki postaneta še bolj prefinjeni, če ju združimo. To kombinacijo lahko dodate k svojemu stajlingu tudi s pomočjo pahljače. Če so vaša oblačila črna ali bela, bo ta izbira vsekakor odlična.

